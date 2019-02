NAŽIVO Najsilnejšia žena sveta je v Bratislave! Hrozí dopravný chaos

Podstatou stretnutia premiéra Pellegriniho a kancelárky Merkelovej budú slovensko-nemecké vzťahy, no dotknú sa aj aktuálnej situácie v Európskej únii. Okrem stretnutia s premiérom ju čaká aj stretnutie s prezidentom Andrejom Kiskom.

Hlavný program bude predstavovať stretnutie predsedov krajín V4, ktorého súčasťou bude príprava nového viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027 v rámci Únie, voľby do Európskeho parlamentu a aj budúcnosť samotnej Únie. Poslednú návštevu, ktorú Merkelová na Slovensku uskutočnila, bola v roku 2014, a predtým to bola vrcholná schôdzka krajín V4 vo februári 2011.

Treba rátať s obmedzenou dopravou

Návšteva nemeckej kancelárky sa dotkne aj dopravy v hlavnom meste. "V čase od 10.30 h dôjde k obmedzeniu v premávke pri presune delegácie z bratislavského letiska," informoval bratislavský krajský hovorca Michal Szeiff. Vodiči by sa mali pripraviť na uzávierku obchvatu D1 v úseku od Zlatých pieskov po Most SNP, ďalej ulice Einsteinova, Staromestská, Hodžovho námestie a obojsmerne Palisády. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 11:30. Čiastočne obmedzenie na tejto trase bude ešte v čase medzi 11:30 a 12:00 hod.

Zhruba od 14.00 do 14.15 h bude uzatvorené Hodžovo námestie a Palisády, a to v oboch smeroch v úseku po Bratislavský hrad. Szeiff doplnil, že od 14.45 do 16.00 h budú opäť uzatvorené Palisády a Hodžovo námestie, ale aj Suché mýto, Námestie SNP, Špitálska ulica, Štúrova ulica a Jesenského ulica.

Od 14.45 do 16.00 h budú podľa policajných informácií uzatvorené niektoré ulice a cestné komunikácie: Uršulínska ulica, Námestie SNP, Suché mýto, Hodžovo námestie, Staromestská ulica, Most SNP, Eisteinova ulica a diaľničný obchvat v smere na Trnavu.

"Vodičov, ktorí plánujú na príchod do Bratislavy využiť diaľnicu D1, žiadame, aby, ak je to možné, tak spravili v čase najneskôr do približne 10.00 h, následne vodičom odporúčame využitie diaľnice v čase po 12.00 h. V popoludňajších hodinách žiadame vodičov, ktorí budú chcieť na opustenie Bratislavy využiť diaľnicu D1, aby tak spravili v čase najneskôr do približne 14.45 h, následne vodičom odporúčame využitie diaľnice v čase po 16.00 h," povedal Szeiff.