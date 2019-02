NAŽIVO Najsilnejšia žena sveta a premiéri V4 v Bratislave! Merkelová pochválila Slovensko

14:36 Tlačová konferencia predstaviteľov krajín V4 a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej sa skončila.

14:33 Orbán pripomína, že pri stretnutí s ministrom zahraničných vecí sa budú riešiť aj problémy Ukrajiny. Zdôraznil, že Ukrajinská vláda neakceptuje Maďarsko a naopak Maďarská vláda je za podporu tej ukrajinskej.

14:30 Na otázku k článku 7 a Fransa Timmermansa sa vyjadril poľský premiér. "Na našej strane je dobrá voľa s tým problémom, ktorá by nebola braná do úvahy len nami ale aj zahraničím, a vo všeobecnosti máme aj výzvu, aby si viacerí preštudovali dejiny a vnímali, že prelomy v štruktúrach viedli k negatívnym javom, pritom kancelárka Merkelová a V4-ka tu je od toho, aby jednotlivé štruktúry spájala," prezradil Morawiecki.

14:29 Merkelová hovorí, že pri ustanovovaní zhody pri rozpočte je nesmierne náročné tak konať v situácii, keď Británia opúšťa úniu.

14:25 Babiš sa ešte na konforntáciu s otázkou solidárnosti navzdory tomu, že V4-ka čerpá eurofody pripomenul, že každá z týchto krajín odvádza dividendy v podobe 50 miliard eur ročne.

14:24 Orbán prezradil, že pohľady na migráciu a dotácie môžu byť rôzne. "Ostatní to vidia cez iné okuliare, my to vidíme cez maďarské okuliare," uviedol.

14:21 Babiš pripomenul, že V4-ka nestála pri vytváraní poľnohospodárskych dotácii. Hovorí aj o tom, že mnohé národy chcú investovať do infraštruktúry, no nie všetci ju majú dobudovanú.

14:16 Vyšehradskú štvorku Merkelová vníma ako priestor, kde sa budujú projekty, zaniká nezamestnanosť a v tom vníma jej silu. Konsenzus našli aj v tom, že si musíme brániť bezpečnost aj v rámci brexitu či utečeneckej krízy.

14:13 Morawiecki ocenil komunikáciu s Merkelovou. Rozprávali sa aj o situácii na východe a vzťahoch Ruska a Ukrajiny. Neobišli aj brexit, ktorý sa nezadržateľne blíži. Prijali spoločné stanovisko, že je to zlá správa pre EÚ, no referendum rešpektujú. "Očakávame flexibilné riešenia aj od strany premiérky Mayovej," uzavrel poľský premiér.

Predstavitelia krajín V4 a nemecká kancelárka Angela Merkelová Zdroj: TASR/Michal Svítok

14:12 Prehovoril poľský premiér Mateusz Morawiecki. "Aj keď sú medzi nami rozdiely, EÚ a Amerika sú piliermi úspechu," hovorí Morawiecki.

14:10 "Nechceme sa dostať tam, odkiaľ sme pred 30 rokmi vykročili," zdôraznil Orbán. Spolieha sa na výsledok eurovolieb, podľa ktorého sa zariadí.

14:08 Hovorí Viktor Orbán. Rokovania zhodnotil ako pozitívne. Hovorí o historickom úspechu, pretože pred pádom komunizmu bolo rozdelené Nemecko a aj Európa ako taká. Dnes oceňuje hlavne jadro Európy, kde spomenul aj krajiny V4 ako hlavný motor Európy k úspechu. Po voľbách v máji podľa neho dôjde ku razantnej zmene v EÚ.

14:06 Babiš prízvukuje, že je dôležité, aby sa Európska únia vrátila k pôvodným plánom. "Máme tu rôzne problémy: brexit, migráciu," uviedol Babiš. Pripomína, že sa blížia dôležié európske voľby, ktoré môžu o mnohých problémoch rozhodnúť.

Zľava Viktor Orbán, Angela Merkelová, Peter Pellegrini, Andrej Babiš a Mateusz Morawiecki Zdroj: SITA/Martin Medňanský

14:05 Slovo si zobral Andrej Babiš. Aj on zdôraznil výročie pádu komunizmu a dvadsaťročné výročie od vstupu do NATO. Trápi ho, že nie všetky národy chápu problémy jednotlivých krajín. "Mali by sme mať na to teritoriálnu víziu," hovorí Babiš s tým, že je dôležité nastoliť jasnú stratégiu.

14:02 Vyzdvihla snahu Pellegriniho, ktorý sa zaoberal problematikou migrácie, čím zdôraznila spojitosť s pomocou Maroku.

14:00 "Všetky krajiny ktoré sa tu stretli, sa zhodli na tom, že fondy, ktoré dostávajú použili na to, aby zdvihli blaho danej krajiny," skonštatovala Merkelová.

Angela Merkelová Zdroj: SITA/Martin Medňanský

13:58 Angela Merkelová si zobrala slovo. Zdôraznila, že aj v Nemecku si uvedomujú dôležitosť výročia udalostí spred tridsiatich rokov.

13:57 Krajiny V4 spolu s Nemeckom pripravia projekt pomoci krajine severnej Afkriky, konkrétne Maroku. V rámci všetkých krajín V4 chcú túto pomoc zrealizovať.

13:55 "Udalosti z roku 1989 nám ukazujú vysokú relevantnosť aj v súčasnosti," tvrdí Pellegrini.

13:53 Pellegrini úvodom vyzdvihol obchodnú ekonomiku Nemecka. Pripomenul aj výročie Nežnej revolúcie. Uviedol prijatie spoločnej deklarácie.

13:52 Tlačová konferencia predsedov krajín V4 a kancelárky Merkelovej sa začala.

13:27 Funkcionári sú ešte stále na pracovnom obede. Po ňom sa obrátia na verejnosť formou tlačovej konferencie. Tá by sa mala uskutočniť o 13:45.

Viktor Orbán a Peter Pellegrini Zdroj: SITA/Martin Medňanský

13:00 Očakáva sa spoločná tlačová konferencia všetkých predsedov krajín V4 a kancelárky Merkelovej.

12:39 Nemecká kancelárka Merkelová a premiéri krajín V4 sa už zhromaždili na summite.

12:24 Viktor Orbán ako jeden z posledných premiérov krajín V4 dorazil na summit.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

12:19 Na rokovanie prišiel už aj český premiér Andrej Babiš. Čaká sa už len na maďarského premiéra Viktora Orbána.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

12:17 Na rokovanie predsedov krajín V4 prichádza poľský premiér Mateusz Morawiecki.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

12:15 Merkelová vyzdvihla automobilovú produkciu na Slovensku a spomenula aj 30. výročie Nežnej revolúcie.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

12:07 "Slovenská republika má záujem, aby na jej území sídlila nová Európska pracovná agentúra. O podporu v tomto snažení sme požiadali aj nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú," vyhlásil Pellegrini k snahe usídlenia tejto agentúry po stretnutí s Merkelovou.

12:02 Premiér sa vyjadril aj ku vražde Jána Kuciaka. Uviedol, že na Slovensku je veľká sloboda slova a robia sa všetky potrebné úkony v rámci vyšetrovania. SItuáciu nechce politizovať.

12:01 Merkelová sa vyjadrila aj k chystanému brexitu. Uprednostńuje kontrolovaný brexit s tým, že chcú dospieť k dohode. Za dôležité považuje aj zaujať stanovisko k Írsku.

12:00 Jednou z tém rokovania bola aj Bratislava ako možné sídlo Európskej agentúry pre prácu.

11:58 Angela Merkelová vidí budúcnosť Slovenska a Únie hlavne v digitalizácii.

11:53 Očakáva sa spoločné vyhlásenie obidvoch predstaviteľov.

11:35 Merkelová a Pellegrini pred uskutočnením summitu V4.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

11:22 Bez obmedzení sú už aj Palisády.

INFO: D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov po Most SNP je už prejazdná; bez obmedzení sú už aj Staromestská, Hodžovom námestie a Palisády. — Zelená vlna (@zelenavlna) 7. februára 2019

11:14 Fotografie z príchodu nemeckej kancelárky Merkelovej za premiérom Pellegrinim.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Zdroj: TASR - Martin Baumann

11:06 Cesta D1 je už prejazdná.

INFO: D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov po Most SNP je už prejazdná, s obmedzeniami ešte rátajte na Staromestskej a Hodžovom námestí, Palisády sú uzavreté obojsmerne. — Zelená vlna (@zelenavlna) 7. februára 2019

11:00 Nemecká kancelárka Angela Merkelová prichádza na stretnutie s Petrom Pellegrinim.

Podstatou stretnutia premiéra Pellegriniho a kancelárky Merkelovej budú slovensko-nemecké vzťahy, no dotknú sa aj aktuálnej situácie v Európskej únii. Okrem stretnutia s premiérom ju čaká aj stretnutie s prezidentom Andrejom Kiskom.

Prípravy na summit V4 Zdroj: Twitter.com/Peter Pellegrini

Hlavný program bude predstavovať stretnutie predsedov krajín V4, ktorého súčasťou bude príprava nového viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027 v rámci Únie, voľby do Európskeho parlamentu a aj budúcnosť samotnej Únie. Poslednú návštevu, ktorú Merkelová na Slovensku uskutočnila, bola v roku 2014, a predtým to bola vrcholná schôdzka krajín V4 vo februári 2011.

Zdroj: Twitter.com/Peter Pellegrini

Treba rátať s obmedzenou dopravou

Návšteva nemeckej kancelárky sa dotkne aj dopravy v hlavnom meste. "V čase od 10.30 h dôjde k obmedzeniu v premávke pri presune delegácie z bratislavského letiska," informoval bratislavský krajský hovorca Michal Szeiff. Vodiči by sa mali pripraviť na uzávierku obchvatu D1 v úseku od Zlatých pieskov po Most SNP, ďalej ulice Einsteinova, Staromestská, Hodžovho námestie a obojsmerne Palisády. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 11:30. Čiastočne obmedzenie na tejto trase bude ešte v čase medzi 11:30 a 12:00 hod.

Zhruba od 14.00 do 14.15 h bude uzatvorené Hodžovo námestie a Palisády, a to v oboch smeroch v úseku po Bratislavský hrad. Szeiff doplnil, že od 14.45 do 16.00 h budú opäť uzatvorené Palisády a Hodžovo námestie, ale aj Suché mýto, Námestie SNP, Špitálska ulica, Štúrova ulica a Jesenského ulica.

Od 14.45 do 16.00 h budú podľa policajných informácií uzatvorené niektoré ulice a cestné komunikácie: Uršulínska ulica, Námestie SNP, Suché mýto, Hodžovo námestie, Staromestská ulica, Most SNP, Eisteinova ulica a diaľničný obchvat v smere na Trnavu.

"Vodičov, ktorí plánujú na príchod do Bratislavy využiť diaľnicu D1, žiadame, aby, ak je to možné, tak spravili v čase najneskôr do približne 10.00 h, následne vodičom odporúčame využitie diaľnice v čase po 12.00 h. V popoludňajších hodinách žiadame vodičov, ktorí budú chcieť na opustenie Bratislavy využiť diaľnicu D1, aby tak spravili v čase najneskôr do približne 14.45 h, následne vodičom odporúčame využitie diaľnice v čase po 16.00 h," povedal Szeiff.