Ako ma ne/učil Robert Fico: Smutné "vysvedčenie" pre expremiéra, tvrdá kritika od bývalých študentov

BRATISLAVA - Na šéfa strany Smer-SD Roberta Fica sa to valí z každej strany. Rozhodol sa kandidovať na post ústavného sudcu, jeho cestu za funkciou však zabrzdili pochybnosti o tom, či spĺňa jednu zo zákonom stanovených podmienok, 15-ročnú právnickú prax. Expremiérovi to navyše nedarovali ani jeho bývalí študenti.

Jeden z nich, podnikateľ a aktivista Martin M., zverejnil na sociálnej sieti slová, ktoré politika rozhodne nepotešia. Príspevok nazval veľavravne, "ako ma ne/učil Robert Fico."

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vychádzajúca hviezda

"Asi v roku 1997 sme mali na Prírodovedeckej fakulte UK predmet Environmentálne právo. Celkom som sa na to tešil. Zaujímavým to robila aj vtedy vychádzajúca politická hviezda Fico," napísal na úvod. Fico sa však na prvej prednáške neukázal. Ani na druhej. Za pol roka podľa slov Martina prišiel približne dvakrát. "Sklamaní sme tam prestali chodiť. Koncom semestra nám nejaká asistentka zapísala zápočet. Už vtedy bolo jasné, že si len potreboval pre docentúru formálne "odučiť". V zásade sa to od Dankovho JUDr. veľmi nelíši," poznamenal a pripomenul aj kauzu rigoróznej práce predsedu vlády Andreja Danka.

Zdroj: Reprofoto/Facebook

Pod príspevkom sa už krátko nato začali hromadiť komentáre. Viaceré z nich boli aj od ľudí, ktorých kedysi učil Fico. S Martinom súhlasili. Samotný autor príspevku pre objektívnosť dodal, že má pár reakcií od študentov z práva, kde si to politik nedovolil flákať. "To ale bola jeho domáca pôda, tak asi preto," poznamenal.

Robert Fico ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1986. Akademický titul docent v odbore bezpečnostnej služby získal na Policajnej akadémii v Bratislave. Ešte v roku 2001 sa hovorilo, že napriek tomu, že občas prednáša trestné právo, sa učiť nechystá.

Zdroj: Ivan Majerský/TASR

Pokus o dokázanie praxe

Opletačky s dĺžkou právnickej praxe sa však predseda Smeru snaží dokázať aj dokumentmi, podľa ktorých učil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to na katedre politológie v rozmedzí rokov 2001 a 2002. Člen výboru Miroslav Beblavý, ktorý ich zverejnil na sociálnej sieti, sa však domnieva, že Ficovi nepomáhajú.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Potvrdzujú len to, že sa podieľal na vyučovaní jedného predmetu, a to navyše na politológii. Stanovisko parlamentu z roku 2006 hovorí jasne, že musí ísť o prax, ktorú môže vykonávať jedine právnik (uvedený predmet môže učiť ktokoľvek, kto je expert na ľudské práva), ale najmä vyhlásiť vyučovanie jedného predmetu za celoročnú akademickú prax jednoducho nie je možné," vyhlásil Beblavý.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pod jedným z dokumentov o spomínanej praxi je podpísaný Boris Zala, europoslanec za stranu Smer, na ktorého si v komentároch tiež zaspomínali jeho bývalí študenti. V jednom z nich sa uvádza, že taktiež nechodieval na prednášky.