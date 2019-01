Minister Richter stojí pri Glváčovi: Kauzu intímnej komunikácie so Zsuzsovou vraj vysvetlí

"V plnej miere mu dôverujem a som presvedčený, že v krátkej dobe vysvetlí okolnosti a veci, ktoré s tým súvisia," povedal novinárom Richter. Za problematickejšiu považuje komunikáciu iných ľudí, ktorí sa v prípade spomínajú. "Napríklad pána Lipšica, ktorý má obhajovať rodinu poškodených. Tam by som sa viac zamýšľal," doplnil minister.

Alena Zsuzsová obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi sú medzitým odvolaný námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek, Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Písal o tom Denník N, ktorý sa pritom odvoláva na informácie z vyšetrovania prípadu.

Glváč hovorí, že svoj postup koordinoval s tretími osobami. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) minulý týždeň informoval, že plánuje osobne hovoriť s Glváčom. Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) cez víkend povedal, že o tom, či bude mať Glváč naďalej dôveru strany Smer-SD, musí rozhodnúť jej predsedníctvo po tom, čo si vypočuje Glváčovo vysvetlenie. Predsedníctvo by sa malo zísť tento týždeň.

Podľa Galka by sa mal stiahnuť

Podpredseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a člen Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Ľubomír Galko si myslí, že podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) by mal opustiť Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktorého je členom. "Zároveň by mal prestať byť kandidátom do komisie na kontrolu informačno-technických prostriedkov, a to až do definitívneho vyšetrenia predmetných podozrení," uviedol Galko po tom, ako Denník N zverejnil informáciu, že Glváč komunikoval s Alenou Zs. obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

„Prečo máte Martina Glváča uloženého v mobilnom telefóne ako maznák? Pretože je maznák. Takto nejako prebehla konverzácia medzi policajným vyšetrovateľom a Alenou Zs.,“ uviedol Denník N. Podľa denníka Alena Zs. uviedla, že vyšetrovateľ zisťoval, s kým všetkým udržiavala kontakty alebo vzťahy a podpredseda parlamentu Glváč bol jedným z jej priateľov. „V mobile ho mala uloženého ako maznák,“ písal aj denník SME. Podľa zverejnených informácií sa Alena Zs. s Glváčom aj trikrát stretla. Denník N uviedol, že Glváč jej posielal aj svoje fotky.