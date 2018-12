Smer-SD dnes čaká snem: Riešiť sa bude politická situácia, nové opatrenia i plány do budúcna

Delegáti by mohli otvoriť aj tému nového ministra financií, keďže súčasný šéf rezortu Peter Kažimír (Smer-SD) má byť od marca budúceho roka novým guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS). Ako možný Kažimírov nástupca na ministerstve sa spomína bývalý prezident finančnej správy František Imrecze či predseda parlamentného finančného výboru Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Fico už avizoval schvaľovanie balíka opatrení pre rodiny. Hovoril, že sa rozhoduje buď o predĺžení materskej alebo zvýšení rodičovského príspevku. Strana by tiež chcela znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na potreby, ktoré potrebujú rodičia pri narodení dieťaťa. Napríklad na plienky, výživu či základné hygienické potreby. Zároveň by sa malo obdobie poberania materskej zarátať do odpracovaných rokov pre výpočet dôchodku.

Súčasne avizoval, že majú záujem a budú rokovať s koaličným partnerom SNS o zavedení príspevku pre školákov, ktorí nastupujú do prvého ročníka základnej školy. Smer-SD by chcel ďalej zaviesť do praxe to, že by štát vymáhal výživné tam, kde sa neplatí. Medzi ďalšie opatrenia patrí napríklad zrušenie správnych poplatkov v prípade zmeny priezviska v dokladoch manželov po svadbe.