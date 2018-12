MIMORIADNE Lajčák stiahol demisiu po stretnutí s Ficom a Pellegrinim: Do krízy sa zapojil aj Danko

BRATISLAVA - Zdá sa, že Miroslav Lajčák nakoniec ustúpil. Rozhodol sa zostať na poste ministra zahraničných vecí. Presvedčili ho garancie premiéra Petra Pellegriniho a šéfa strany Roberta Fica. V najbližších dňoch plánuje podniknúť prvé kroky. Opozícia jeho krok kritizuje. Andrej Danko sa chce stretnúť s Lajčákom. Uviedol to vo vyhlásení s tým, že rešpektuje pozíciu Smeru, ale vznikla nejasná ústavno-právna situácia.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák sa rozhodol zostať vo funkcii. V najbližších dňoch podnikne potrebné kroky. Presvedčili ho garancie premiéra Petra Pellegriniho a predsedu Smeru-SD Roberta Fica ohľadom zahraničnej politiky Slovenska. Informoval o tom Lajčák vo svojom vyhlásení.

Lajčák sa rozhodol ostať šéfom rezortu

Lajčák dostal od premiéra Petra Pellegriniho a šéfa Smeru Roberta Fica garancie, ktorého ho presvedčili, aby ostal v ministerskej stoličke. „V tejto situácii a s cieľom nenaťahovať súčasnú situáciu a nezaťažovať ňou slovenský politický a mediálny priestor, chcem oznámiť, že som prijal rozhodnutie pokračovať vo výkone mandátu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a v tomto zmysle podniknem v najbližšom čase potrebné kroky,“ uviedol vo vyhlásení.

„Nie som prilepený k svojej stoličke, funkciu ministra vykonávam už viac ako 8 rokov a takéto podozrenia by boli nedôstojné. Svoje rozhodnutie vnímam ako šancu pokračovať v úsilí, aby Slovensko bolo naďalej vnímané ako moderná európska krajina, ako spoľahlivý partner a spojenec, ako krajina, ktorá je súčasťou riešení a nie problémov, v úsilí napĺňať víziu Slovenska, pevne ukotveného v euro-atlantickom priestore,“ ozrejmil.

Pelelgrini je s jeho rozhodnutím spokojný

Premiér je s rozhodnutím šéfa rezortu zarhaničných vecí spokojný. „Som spokojný s rozhodnutím Miroslava Lajčáka a teším sa na ďalšiu spoluprácu,“ povedal Pellegrini. Jeho snahy o Lajčákove zotrvanie vo funkcii sa podarili.

Prezident zrejme vezme demisiu na vedomie

Podľa našich informácií prezident Andrej Kiska zrejme vezme na vedomie rozhodnutie Lajčáka o vzatí demisie späť. Lajčák je momentálne v Miláne a písomnú žiadosť s podpisom ešte neodovzdal. Prezident by sa mal ešte dnes k jeho rozhodnutiu vyjadriť.

Danko sa chce stretnúť s Lajčákom, potrebuje odpovede na zásadné otázky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa chce v najbližších dňoch stretnúť s ministrom Miroslavom Lajčákom. „Rešpektujem pozíciu SMER-SD vo vzťahu k nominácii ministra. Vzhľadom však k tomu, že minister Lajčák podal demisiu osobne prezidentovi SR, vznikla nejasná ústavno-právna situácia,“ vysvetlil predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Predseda NR SR si myslí, že by mal byť minister Lajčák nanovo menovaný.

Z toho dôvodu bude cez víkend šéf parlamentu iniciovať osobné stretnutie s ministrom Lajčákom, kde predostrie niekoľko zásadných otázok z pozície NR SR. „Prvá z hlavných otázok je otázka tvorby medzinárodných zmlúv v kontexte rizika umiestnenia zahraničných armád na území Slovenskej republiky, druhé je vyjasnenie pozície MZVaEZ vo vzťahu k arménskej genocíde, ďalej zriadenie kultúrneho centra v Jeruzaleme, a takisto aj konanie zástupcov štátu v zahraničných inštitúciách a relevantnosť ich rozhodnutí vo vzťahu k Slovenskej republike,“ vymenoval. Následne predseda Národnej rady Slovenskej republiky zaujme stanovisko.

Lajčák hovoril s Dankom, dohodli sa na stretnutí

Miroslav Lajčák hovoril s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom a dohodli sa na stretnutí. Uviedol to hovorca ministerstva zahraničných vecí Boris Gandel. „Nikdy sme sa nebránili diskusii o zahraničnopolitických otázkach,“ doplnil.

Bugár je rád, že Lajčák ostáva

Skutočnosť, že saMiroslav Lajčák rozhodol zotrvať vo vládnej funkcii, je pre Slovensko lepším rozhodnutím, ako keby odišiel. Vyhlásil to líder koaličného Mosta-Híd Béla Bugár. „Keby odišiel, bola by to pre Slovensko veľká škoda. Je garantom našej zahraničnopolitickej orientácie,“ poznamenal. Na druhej strane, Bugár očakáva, že Lajčák dôveryhodne vysvetlí, prečo sa napriek podanej demisii rozhodol zostať.

Predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová sa teší, že Miroslav Lajčák zostáva vo funkcii ministra zahraničných vecí. Ako povedala, verí, že to bude práve ministerstvo zahraničných vecí, kde sa bude tvoriť a realizovať naša zahraničná politika.

Podľa Beblavého ostal, aj keď nesplnili jeho podmienku

Predseda strany SPOLU Miroslav Beblavý v reakcii na Lajčákove zotrvanie vo funkcii uviedol, že zotrváva aj napriek tomu, že jeho podmienka na zotrvanie vo funkcii nebola splnená. „Ani principiálne rozhodnutie nevie urobiť principiálne, a preto sa stáva ďalším ministrom, ktorého nemusí nikto brať vážne. Skutočným ministrom zahraničných vecí sa za ostatné týždne stal a zostáva agent ruských záujmov Andrej Danko. SPOLU - občianska demokracia stojí naďalej za pevným ukotvením Slovenska v EÚ,“ uviedol Beblavý.

OĽaNO hovorí o neúcte k ústave i ľuďom

Podľa hnutia OĽaNO je neprijateľné, aby sa základné princípy štátu obsiahnuté v Ústave SR zneužívali na mocenské boje v rámci politických strán. „Je to neúcta k ľuďom, ale aj k funkcii ministra, keď sa z toho stáva nástroj na posilnenie svojej vlastnej pozície. Miroslav Lajčák je určite lepším ministrom ako Robert Fico, ale keď raz podá demisiu, podal demisiu a dôsledky si mal premyslieť vopred,“ uviedla Veronika Remišová.

Sulík si myslí, že demisia sa nedá vziať späť

Podľa názoru strany SaS minister z ústavy nemá možnosť vziať spätne demisiu. „Avšak toto by musel meritórne posúdiť Ústavný súd. Ale čo dokážeme spoľahlivo posúdiť, je to, že Miroslav Lajčák sa diskvalifikoval ako zodpovedný politik,“ vyhlásil Sulík. „Neveríme jeho slovám, že dostal nejaké zahranično-politické garancie, lebo za vlády pánov Fica a Danka žiadne garancie neexistujú. Veríme skôr tomu, že mu nakoniec došlo, že bez štátnej funkcie sú mu jeho diplomatické zručnosti a skúsenosti nanič," dodal líder SaS.

Poslanec SaS Martin Klus tvrdí, že pri hrozivej konštelácii, kto mal po Lajčákovi do funkcie nastúpiť, sa jeho rozhodnutiu dá rozumieť. „Na druhej strane, premárnil príležitosť, ako utiecť z potápajúcej sa lode, ktorou je táto koalícia,“ dodal. Aj predseda Sme rodina Boris Kollár to označil za trápne divadlo. „Ak má chlap odvahu a povie, že ide preč, má to urobiť. A nie takéto 'tanečky'. Našiel v sebe integritu, ale nenašiel odvahu odísť. Znemožnil sa sám,“ myslí si.

Podľa Pašku bola demisia zbytočná

SNS vníma rozhodnutie ministra zahraničných vecí ako akceptáciu toho, že programové vyhlásenie vlády bude určovacím smerovaním aj pre rezort diplomacie. Uviedol to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška. Na otázku, či ho ministrovo rozhodnutie prekvapilo, povedal, že ho prekvapila skôr jeho demisia. „Bol to zbytočný krok,“ poznamenal Paška. Ministrovo rozhodnutie zotrvať vo funkcii prispeje podľa neho k upokojeniu scény.

Nemôžeme utiecť z boja

Lajčák vo svojom vyhlásení objasnil, že demisiu prijal kvôli tomu, že je presvedčený, že je na škodu Slovenska a jeho občanov, keď diplomatom nie je dovolené byť za stolom, kde sa diskutuje o veciach, ktoré sa nás týkajú. „Bol som a zostávam presvedčený, že uznesenie NR SR o odmietnutí byť súčasťou spoločného úsilia riešiť migráciu nie je správne. Svoje rozhodnutie som prijal úprimne, pretože som ho považoval za správne. Obrovské množstvo ľudí zo Slovenska i zo zahraničia mi vyjadrilo silnú podporu,“ uviedol Lajčák.

Zároveň dodal, že mnohí ho vyzvali, aby neopúšťal svoju pozíciu a nenechával krajinu v neľahkej situácii. „Hovorili, že nemôžeme všetci utiecť z boja a potom sa prizerať zo strany. Lebo Slovensko nemá kam utiecť. Nezamyslieť sa nad svojim rozhodnutím po viacnásobných výzvach predsedu vlády, po vyjadreniach prezidenta republiky, ale tiež po stanovisku Generálneho tajomníka OBSE by už asi nebolo zásadovosťou, ale skôr ješitnosťou,“ vysvetľuje Lajčák.

S vyjadrením dôvery som nepočítal

Lajčák nepočítal s takýmito silnými a jednoznačnými vyjadreniami dôvery a podpory. „O to to viac si ich vážim. Uplynulé dni patrili k vôbec najťažším v mojom profesionálnom živote. Strávil som ich hľadaním rovnováhy medzi zachovaním si principiálneho postoja na jednej strane a zodpovednosťou voči Slovensku na strane druhej,“ ozrejmil Lajčák s tým, že jehoúvahy ovplyvnila aj prebihajúca Ministerská rada OBSE v Miláne, kde symbolicky preberá predsedníctvo od Talianska.

Vyjadril obavy, že jeho odchod by bol vnímaný ako oslabenie slovenského predsedníctva v OBSE i celej organizácie. „Samozrejme, zásadná otázka neznie tak, či chcem zostať v pozícii ministra. Slovenskej republike slúžim od prvého dňa jej existencie a veľakrát som povedal, že to je pre mňa najväčšia česť a aj najvyššia zodpovednosť. Otázka znie, či to má zmysel,“ povedal a dodal, že v posledných dňoch počúvalo Slovensko hlasy, ktoré presadzovali izoláciu namiesto spolupráce.

Lajčák dal Ficovi podmienky

Šéf rezortu absolvoval aj stretnutie s predsedom strany Smer-SD, ale aj viaceré stretnutia s premiérom Pellegrinim. Obom povedal, že má niekoľko podmienok, za ktorých môže vo funkcii ostať. „1/ naša zahraničná politika sa naďalej dôsledne riadi programovým vyhlásením vlády, 2/ koaliční partneri rešpektujú koaličnú dohodu a po 3/ súčasťou tohto rešpektu je aj rešpektovanie rozdelenia zodpovednosti za jednotlivé rezorty vo vláde,“ uviedol svoje podmienky Lajčák.

Od oboch dostal podľa svojich slov jasné garancie. „Garancie, že programové vyhlásenie vlády platí a že nebudú prijímané ani akceptované kroky, ktoré by spochybňovali základné piliere našej zahraničnej politiky, za výkon ktorej zodpovedám ako minister. Tieto garancie prijímam s plnou vážnosťou. Iba za týchto podmienok má pre mňa zmysel pokračovať,“ povedal.

Lajčákova demisia

Lajčák rozhodnutie podať demisiu oznámil vo štvrtok (29. 11.) večer v nadväznosti na prijatie nesúhlasného parlamentného uznesenia z dielne SNS a Smeru-SD. Podľa neho vláda odmietla Globálny pakt OSN o migrácii. Nezakázali však nikomu vycestovať do Marrákeša. Premier Pellegrini však po rokovaní vlády ohlásil, že právomoci, čo sa návštevy týka, prechádzajú na neho, do Marrákeša nikto nepôjde a premiér pošle list.

Podľa neho je už aj tak neskoro predložiť na vláde návrh, aby tam niekto šiel, keďže ďalšie rokovanie vlády bude až po stretnutí. Šéf slovenskej diplomacie presadzoval účasť Slovenska na rokovaní v Marrákeši, tvrdil, že Slovensko tam má povedať svoj postoj k paktu. Pellegrini od začiatku s Lajčákovou demisiou nesúhlasil a žiadal aj prezidenta Andreja Kisku, aby ju neprijal. Hlava štátu si myslí, že do Marrákeša by Slovensko ísť malo. Kiska, Lajčák a Pellegrini sa stretli dvakrát, no prezident nakoniec nestihol rozhodnúť a Lajčák demisiu stiahol.