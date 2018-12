Poslanci odmietli diskriminujúci zákon ĽSNS o výchove homosexuálmi: Zastropovanie dôchodku posunuli

Parlament odmietol aj návrh hnutia Sme rodina, ktoré predložilo novelu zákona o poľovníctve. Podľa predsedu hnutia Borisa Kollára v predmetných ustanoveniach zákona nie sú jasne stanovené podmienky, za akých môže člen poľovníckej stráže usmrtiť mačku alebo psa. „Súčasné znenie zákona dáva právo poľovnej stráži usmrtiť mačku alebo psa, ktorý sa ocitne v poľovnom revíri, napríklad aj v sprievode majiteľa, pokiaľ pes odbehne od chaty, hospodárskej budovy,“ zdôraznil v rozprave s tým, že cieľom návrhu je zamedziť možnému svojvoľnému usmrteniu psa a mačky v poľovnom revíri užívateľom poľovného revíru. Právo usmrtiť psa alebo mačku mala mať poľovná stráž podľa návrhu len v prípade, že pes alebo mačka by prenasledovali alebo inak poškodzovali zver alebo vajcia pernatej zveri.

Zastropovanie presunuli na január

Hlasovanie o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má od júla budúceho roka zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku, parlament opäť posunul. O osude ústavného zastropovania penzijného veku by mali poslanci rozhodnúť až na januárovej schôdzi. Procedurálny návrh na presunutie hlasovania na januárovú schôdzu parlamentu podal poslanec za Smer-SD Ján Podmanický. Tento návrh zdôvodnil tým, že deklarovaná podpora sa pohybuje okolo ústavnej väčšiny a niektorí poslanci prejavili záujem o tomto návrhu ešte rokovať. Procedurálny návrh na presun hlasovania podal Podmanický aj na októbrovej schôdzi, po ktorom poslanci hlasovanie o ústavnom strope na penzijný vek presunuli na november.

Podľa navrhovaného ústavného zákona by ľudia na Slovensku mali ísť do penzie najneskôr v 64 rokoch. Poslanci za Smer-SD Jana Vaľová a Erik Tomáš podali ešte na októbrovej schôdzi pozmeňujúci návrh, aby žena, ktorá vychovala jedno dieťa, mala právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, mohla by ísť najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi má mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

Za posunutie návrhu ústavného zákona do druhého čítania v septembri hlasovalo 93 poslancov, 29 bolo proti a 19 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Návrh podporili aj niektorí poslanci za stranu Most-Híd, spomedzi opozičných poslancov zaň hlasovali poslanci za hnutie Sme rodina a poslanci za ĽS Naše Slovensko.

Navrhovaný ústavný zákon obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok. Do návrhu ústavného zákona vložili poslanci za Smer-SD aj ustanovenia o minimálnej mzde. V návrhu ústavného zákona sa uvádza, že "každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda". Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ústavný zákon ponecháva na obyčajný zákon.

Poslanci schválili zákaz dotovania spaľovania kvalitného dreva

Na Slovensku sa zruší dotovanie spaľovania kvalitného dreva v biomasových zariadeniach. Plénum Národnej rady SR definitívne schválilo na návrh opozičných poslancov novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Po novom sa tak bude dotovať len spaľovanie dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu.

Poslanci, ktorí novelu predložili, upozorňovali na čoraz viditeľnejšie odlesňovanie zalesnených plôch, ale aj brehových porastov, či dokonca alejí a vetrolamov s cieľom čerpať čo najviac dotácií. „Na Slovensku ubudlo za osemnásť rokov 760 kilometrov štvorcových lesov a v súčasnosti sa ťažia takmer štyri milióny metrov kubických dreva na energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 až 6 miliónov metrov kubických dreva,“ uviedli opoziční poslanci.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už viackrát prešetroval kvalitu dreva spaľovaného v biomasových elektrárňach. „Napriek tomu, že vyhláška regulačného úradu povoľuje iba spaľovanie dreva kategórie VI, kontroly ÚRSO potvrdili, že vo viacerých prípadoch došlo k spaľovaniu kvalitnejšieho dreva, a dokonca aj dreva kvalitatívnej triedy III,“ ozrejmili poslanci SaS a OĽaNO. Aj na základe údajov regulátora chcú poslanci opozície novelou zákona o podpore OZE zabezpečiť efektívnu kontrolu kvality spaľovaného dreva.

Poslanci taktiež poukázali na to, že štedré dotácie vyhnali cenu lesnej štiepky na výšku okolo 58 eur za tonu. „To urobilo spracovanie akýchkoľvek foriem dreva ekonomicky nezaujímavým. Dotácie tak vytvárajú podmienky, ktoré vedú k deformáciám trhu s energiami a zároveň zvyšujú cenu elektrickej energie pre spotrebiteľov,“ zdôraznili poslanci. Ročne sa podľa nich zaplatí na dotáciách na výrobu elektrickej energie z dendromasy len v Prešovskom a Košickom kraji okolo 11 miliónov eur, pričom tieto náklady nesú koncoví spotrebitelia.