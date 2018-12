V parlamente dnes odklepli nové zákony: Zmenené pravidlá pre hazard a slovenskú misiu v Iraku

Zdravotná dokumentácia sa už nebude musieť uchovávať v listinnej podobe. Poslanci NR SR dnes totiž schválili vládny návrh novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Cieľom predloženého návrhu zákona je reakcia na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe.

Navrhovaná právna úprava pamätá aj na situácie, keď nie je možné viesť čisto elektronickú zdravotnú dokumentáciu a záznamy ukladať do elektronickej zdravotnej knižky. Novela navrhuje aj úpravu prístupov zdravotníckych pracovníkov k zdravotným údajom v elektronickej zdravotnej knižke, zmenu spôsobu zapisovania a rozsahu zapisovaných údajov do pacientskeho sumára, zmenu v procese vydávania elektronických preukazov zdravotníckeho pracovníka, ako aj vydávanie elektronických preukazov pracovníka v zdravotníctve.

Navrhovaná úprava by mala priniesť aj nové spôsoby uzatvárania dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ako aj odstúpenie od uzatvorenej dohody elektronicky. Ustanoví aj nový spôsob zaraďovania pacienta na dispenzarizáciu ako aj nahlasovania zastupovania.

Zo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa v návrhu vypúšťa štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia, ako aj poplatok za túto službu, ktorá sa prechodom na tzv. elektronický predpis stane bezpredmetnou. Z dôvodu plného napojenia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do národného zdravotníckeho informačného systému sa zavádza nový systém úhrady za poskytnutú lekárenskú starostlivosť, a to na základe dispenzačných záznamov.

Prostredníctvom navrhovanej novely sa tiež v zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach spresňujú ustanovenia upravujúce tzv. viacnásobný elektronický recept. Lekár bude môcť pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti predpísať pacientovi individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku a v súlade s preskripčnými a indikačnými obmedzeniami humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní 30 dní. Za odporúčanie odborného lekára sa bude považovať aj odporúčanie ošetrujúceho lekára uvedené v prepúšťacej správe pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Novelu geologického zákona, ktorého cieľom je posilniť pozíciu ministerstva životného prostredia (MŽP) pri povoľovaní či zamietnutí geologického prieskumu ložiska určitého nerastu, schválila dnes Národná rada SR. Novela rozširuje možnosti zamietnuť návrh na určenie prieskumného územia. Envirorezort bude môcť návrh zamietnuť, ak skúmané ložisko nebude možné v budúcnosti využívať alebo ak by bol návrh v rozpore s verejným záujmom. Ministerstvo životného prostredia si po novom bude môcť vyžiadať všetky podklady týkajúce sa možného budúceho využitia ložiska.

Navrhované zmeny sú podľa predkladateľov dôležité, keďže podľa ústavy sú jaskyne, nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky vo vlastníctve štátu. Novela tiež stanovuje, že MŽP rozhodne v prospech návrhu zhotoviteľa geologických prác iba vtedy, ak sa preukáže prevaha verejného záujmu nad záujmami vlastníka nehnuteľnosti. Doterajšia úprava takúto povinnosť ministerstvu výslovne neukladá. V prípade obmedzenia vlastníckych práv bude musieť ministerstvo svoje rozhodnutie riadne zdôvodniť existenciou verejného záujmu. Navrhovaná úprava podľa predkladateľov zlepší kvalitu rozhodovacej činnosti ministerstva, ako aj postavenia vlastníka nehnuteľnosti.

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení od poslancov NR SR za Smer-SD a SNS. Novelou zákona sa posúva termín pre posudzovanie znakov závislej práce u fyzickej osoby, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu z pohľadu zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení. Tento termín sa posunie o tri roky, z roku 2018 na rok 2021.

Ako novelu zákona zdôvodnili predkladatelia, viaceré ligové kluby v súčasnosti avizujú, že vo vzťahu k ustanoveniam zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení nebudú schopné ekonomicky zvládnuť zvýšené osobné náklady športovcov, a nebudú sa vedieť ďalej starať o rozvoj profesionálneho športu na Slovensku.

Poslanci odobrili vyslanie slovenských vojakov do Iraku

Poslanci NR SR na dnešnom rokovaní odobrili vyslanie profesionálnych vojakov do Iraku. Do oblasti pôjde do 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Naši vojaci pôjdu do oblasti na pozvanie irackej vlády a budú pôsobiť v rámci poradenstva či pri výcviku. Časť z nich bude spolupracovať s vojakmi Spojených štátov amerických.

"Iracká republika naďalej čelí rozsiahlym bezpečnostným výzvam. Vyplývajú predovšetkým z potreby stabilizácie a obnovy oslobodených oblastí, ich vyčistenia od nástražných výbušných systémov, aby sa vytvorili podmienky pre návrat civilného obyvateľstva," uvádza schválený materiál. Pôsobenie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa podľa materiálu uskutoční na základe pozvania vlády Irackej republiky s cieľom poradenstva a výcviku ich ozbrojeným a bezpečnostným silám, vrátane boja proti ISIL na území Irackej republiky.