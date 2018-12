PRÁVE TERAZ Rozhodujúce stretnutie Kiska - Lajčák: Padne minister? Premiér verí, že nie

Stretnutie Miroslava Lajčáka a Andreja Kisku sa skončilo. Lajčák prešiel popri novinároch bez vyjadrenia. „Ja sa vyjadrím až potom, keď sa vyjadrí pán prezident,“ povedal Lajčák.

Peter Pellegrini včera požiadal prezidenta Kisku, aby demisiu ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka neprijal.

VIDEO Andrej Kiska prijal Lajčáka v prezidentskom paláci

Informoval o tom predseda vlády vo svojom stanovisku po stretnutí s Lajčákom. Pellegrini ani Lajčák spoločné stretnutie nijako nekomentovali. Lajčák sa vyjadrí až dnes po stretnutí s Kiskom.

VIDEO Miroslav Lajčák prišiel k prezidentovi

Chceme, aby Lajčák ostal ministrom

Pellegrini sa včera stretol aj s generálnym tajomníkom OBSE Thomasom Gremingerom a takisto s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom. „Pán minister Lajčák má aj naďalej moju plnú dôveru, pána prezidenta SR Andreja Kisku som požiadal, aby demisiu Miroslava Lajčáka neprijal,“ dodáva sa v stanovisku. Greminger si takisto želá, aby Lajčák na svojom poste zotrval a zastupoval Slovensko na predsedníctve OBSE.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

„Vysvetlil som premiérovi, že OBSE momentálne čelí závažným výzvam,“ zdôraznil a spomenul napríklad rastúce názorové rozdiely medzi východom a západom alebo krízu na Ukrajine. „Čo teraz potrebujeme, to je oddaný, skúsený a rešpektovaný líder,“ povedal. Podľa Gremingera by to mal byť práve Lajčák, kto sa takejto úlohy zhostí. „Potrebujeme niekoho jeho kalibru, kto je rešpektovaný v celom regióne,“ povedal s tým, že Lajčák je na túto úlohu najlepšie pripravený. Keby sa nemohol ujať tejto funkcie, podľa Gremingera by to bola premrhaná príležitosť. „Som si istý, že pokiaľ sa mu predložia správne argumenty, zmení rozhodnutie,“ dodal.

Kiska verí, že do Marrákeša niekto pôjde

Prezident Kiska verí, že vláda niekoho poverí zastupovaním Slovenska na migračnej konferencii v Marrákeši. Povedal to pondelok v Košiciach. Podľa Kisku môže ísť napríklad o slovenského veľvyslanca, ktorý by v Maroku vyjadril výhrady Slovenska ku Globálnemu paktu OSN o migrácii. K svojej účasti na konferencii sa prezident nevyjadril.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

„Neviem si predstaviť, že by sa napríklad na samite EÚ jednalo o migrácii a len kvôli tomu, že je to téma migrácie, by sa nikto zo Slovenska takéhoto samitu Únie nezúčastnil,“ vyhlásil Kiska. Slovensko podľa neho nemôže byť modernou krajinou, ak sa nebude vyjadrovať k dôležitým témam. Prezidentovi je tiež ľúto, že téma migrácie zo strany mnohých politikov vyvoláva vlny populizmu. „Vždy sme boli pyšní na nášho ministra zahraničných vecí, že je svetový diplomat, že jeho názor rešpektujú politici po celom svete a zrazu sme ochotní jeho názor ponižovať, potierať a vystupovať proti nemu len kvôli často populistickým hláškam," povedal.

Ako dodal, má rovnaký názor ako Lajčák a niektoré politické strany, vrátane koaličnej strany Most-Híd. Minister zahraničia Miroslav Lajčák oznámil vo štvrtok podanie demisie. Dôvodom je nesúhlas časti koalície z migračným paktom OSN, na príprave ktorého sa podieľal. V utorok Lajčáka prijme prezident Kiska. Hoci Pellegrini dúfa, že Lajčák napokon ostane, už sa špekuluje o tom, kto by ho mohol nahradiť. Podľa viacerých poslancov Smeru by bol vhodným ministrom predseda strany Robert Fico, čoraz častejšie sa ale hovorí aj o premiérovom poradcovi pre zahraničnú politiku Petrovi Kmecovi.