Tajná služba otvorene opísala, že v Čechách operujú ruskí agenti: Hrozba je aj na Slovensku

BRATISLAVA - Česká Bezpečnostná informačná služba vydala výročnú správu, v ktorej jasne opísala, že najväčšou hrozbou je pôsobenie Ruska a jeho tajných služieb na území Čiech. Rusi podľa nich vedia využiť všetky riziká vo svoj prospech. Slovenská informačná služba vo svojej poslednej správe síce uviedla, že Slovensko čelí aktivitám cudzích spravodajských služieb, no nekonkretizovala krajiny ani to, či tu aktívne pôsobia tajní agenti. Podľa bezpečnostného analytika Andora Šándora je nebezpečná najmä snaha ovplyvňovať predovšetkým politické rozhodovanie štátu a je aj našou vinou, že sa nevieme brániť.

Česká Bezpečnostná tajná služba zverejnila výročnú správu, ktorej popisuje, že situácia v krajine je vážna. V správe opísali riziká, ktoré hrozia Česku. Ide o vplyv cudzých mocností, prerastanie organizovaného zločinu do štátnej správy a uviedla aj konkrétny prípad, v ktorom detailne opisuje opakovaný kybernetický útok na ministerstvo zahraničných vecí vedený zo strany Ruska. Správa spomína aj aktivity lobistických skupín a sledovanie moslimov, napísal v pondelok portál Novinky.cz.

Slovensko hrozbu nekonkretizuje

Pre BIS nie je najväčším rizikom hrozba terorizmu, antidemokratických síl či dezinformačných webov. Zo správy BIS totiž jasne vyplýva, že hlavnou hrozbou je Rusko a jeho tajné služby. Rusi podľa nich vedia všetky riziká v krajine, ako sú fake news, nedôvera v EÚ či NATO, korupciu, i organizovaný zločin, využiť vo svoj prospech. Už teda nejde len o špekulácie, ale o fakty podoprené a verejne publikované oficiálnou inštitúciou štátu.

Generálny riaditeľ SIS Anton Šafárik Zdroj: TASR/Martin Baumann

SIS vydala poslednú správu za rok 2017 v máji tohto roku, kde uviedla, že Slovensko čelí aktivitám zahraničných tajných služieb, no neuviedla konkrétne krajiny a ani to, či tu pôsobia tajní agenti. „Naša krajina, ako aj cela Európska únia, v období posledných rokov čelí významným najmä externým bezpečnostným hrozbám, ktorých ďalší vývoj je zložité predpovedať a zvládnutie týchto hrozieb je prvoradou úlohou bezpečnostných zložiek štátov EÚ a NATO,“ uviedol pre Topky hovorca SIS Branislav Zvara.

Slovensko je podľa výročnej správy SIS cieľom aktivít cudzích spravodajských služieb namierených nielen proti záujmom SR, ale aj proti záujmom a politikám nadnárodných aliancií, ktorých je členom. „Aktivity cudzích spravodajských služieb sú vykonávané nielen na našom území, ale v rovnakej miere aj v zahraničí, napr. v tzv. rizikových teritóriách, kde sú slovenskí občania objektom záujmu domácich spravodajských služieb,“ uvádza sa v správe.

SIS aktivity cudzích spravodajských služieb monitoruje

SIS už dlhší čas upozorňuje na trend zvyšujúcich sa aktivít cudzích spravodajských služieb, ktorý aktuálne dominuje v celom európskom priestore. „Ich monitorovanie sa stalo predmetom úzkej spolupráce našej spravodajskej služby s partnerskými spravodajskými službami štátov EÚ a NATO, a v tomto kontexte sú prijímané primerané bezpečnostné opatrenia,“ povedal Zvara.

Zdroj: Getty Images

Dodal, že SIS tak, ako jej to ukladá platná zákonná úprava, podniká opatrenia proti pôsobeniu cudzích spravodajských služieb na území SR. Podľa správy v roku 2017 pokračovala snaha niektorých zahraničných spravodajských služieb o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek a aktivity súvisiace s ovplyvňovaním verejnej mienky. Nie je však konkretizované, o spravodajské služby ktorých krajín ide. „Pretrvával zvýšený záujem o aktivity v ekonomickej oblasti (najmä o oblasť energetiky), vo vedeckej a vojenskej oblasti, ako aj v oblasti informačných technológií a priemyselnej špionáže,“ píše sa v správe.

Ruským záujmom je rozdrobovanie európskych štruktúr

Podľa bezpečnostného analytika je potrebné povedať, že nám nehrozí žiadne vojenské nebezpečenstvo. „To, že nám hrozia aktivity ruských tajných služieb, to je samozrejme pravda. Aktivity sú podporené resp. zaisťované jednak tým, že veľký zastupiteľský úrad v Prahe má značný počet Rusov, ktorí sú pod krytím oficiálnych diplomatických funkcií a podobná obdoba je aj na Slovensku,“ povedal pre Topky Andor Šándor.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rusi podľa analytika ťažia z toho, že sa vedie debata, či byť členom EÚ alebo NATO. „Keď pripustíme, že hlavným geopolitickým záujmom Ruska je rozdrobovanie európskych integračných štruktúr plus akákoľvek aktivita proti NATO, tak v zemi, kde nie je jasné stanovisko, ako sa orientovať, je samozrejmé, že tu budú pôsobiť oveľa viac, než v krajinách, kde je väčšinový názor politikov a obyvateľov proeurópsky a orientovaný na NATO,“ ozrejmil.

Hrozba v podobe ruských agentov

Okrem toho je podľa Šándora snahou Ruska zisťovať výskum a jeho výsledky v oblasti vojenstva, jadrového výskumu či aplikovanej vedy. Analytik si síce nie je celkom istý, že prevažujúci názor na západe je vždy úplne správny a presný, no hrozba z Ruska je jednoznačná. „Za prvé je to snaha ovplyvňovať predovšetkým politické rozhodovanie štátu, zasahovať tým, že sa ovplyvňujú verejné názory a podobne. Snaha Rusov je v tomto viditeľná a nebezpečná. Ďalej je to snaha ukradnúť know-how a technológie. Snažia sa pôsobiť proti tomu, že sme orientovaní na stranu EÚ a NATO. To sú veci, ktoré sú vážne a treba ich brať vážne,“ povedal Šándor.

Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ruským snahám nie sme schopní čeliť

Zo strany Ruska je to podľa analytika logické, keďže Rusi majú vo svojich strategických plánoch napísané, že najväčších nepriateľom Ruska je NATO. „Preto sa aj tak správajú. To, že sa proti tomu nevieme brániť, to je samozrejme naša chyba. Že k tomu používajú svojich spravodajských dôstojníkov a snažia sa budovať nejakú agentúru cez vládne organizácie, to je fakt, ktorý robia Rusi už desaťročia od čias Sovietskeho zväzu. To nie je nič nové, akurát sa obávam, že sa tomu nie sme schopní čeliť,“ myslí si analytik.

Pokiaľ spochybníme základné smerovanie, nie sme pevnými spojencami

Následkom hrozieb i takéhoto správanie podľa Šándora je, že krajiny potom nevyznievajú ako pevní spojenci NATO alebo EÚ. „Musíme si však priznať, že nie všetko čo tieto inštitúcie robia, je bezchybné, no sú veci, ktoré keď budeme spochybňovať, tak spochybníme aj naše základné ukotvenie, naše základné smerovanie na Západ a nie na východ,“ povedal s tým, že to už závisí od politikov, ktorí o tom nie sú vždy presvedčení a nevedia sa dohodnúť na záujmoch a hrozbách. „To je vec, ktorú budú Rusi využívať, na druhú stranu buďme rozumní a nemyslime si, že Rusi by dokázali ovplyvniť výsledky parlamentných volieb.“

Zdroj: TASR/AP Photo/Alik Keplicz

Podľa Šándora však nie je potrebné interpretovať všetký iné názory ako proruské. Nálepkovanie nie je podľa neho úplne ideálne. „Na jednu stranu hovoríme, že základom demokracie je diskuia. Na druhej strane pokiaľ máte iný názor, tak ste kolaborant a troll. To je problém v Čechách aj na Slovensku,“ uviedol. „Nehovorím, že nie sú v Čechách a na Slovensku výrazne proruskí politici, to nepopieram, ale každý názor, ktorý nejde v duchu NATO ešte neznamená, že je to podpora Rusov ako takých,“ povedal analytik.

Česko ohrozujú hakeri z Ruska, silnie aj aktivita Číňanov

Česko vlani čelilo rozsiahlym počítačovým špionážnym útokom z Ruska. Najaktívnejšie útočila na najrôznejšie inštitúcie kampaň APT28/Sofacy ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU. Ruská kyberšpionážna kampaň sa podľa BIS čoraz viac zameriava na krádeže osobných údajov a prihlasovacích údajov do najrôznejších systémov. Česká kontrarozviedka začiatkom vlaňajška napríklad odhalila neoprávnené prístupy do vyše 150 e-mailových schránok zamestnancov ministerstva zahraničných vecí, keď kopírovali komunikáciu vrátane príloh.

„Získali tak údaje využiteľné pre budúce útoky a zoznam ďalších možných cieľov, a to v rozsahu naprieč prakticky všetkými významnými štátnymi inštitúciami. Pozornosť útočníkov sa sústredila predovšetkým na e-mailové schránky najvyšších predstaviteľov ministerstva - k ich schránkam útočníci pristupovali opakovane, dlhodobo a nepravidelne,“ uviedla BIS. Počas tejto kampane zistila BIS aj niekoľko útokov na súkromné e-maily ľudí spojených s ministerstvom obrany a s českou armádou. Terčom boli často predstavitelia vojenskej diplomacie v Európe.

Zdroj: Thinkcstock.com

Na útoky sa využívala zahraničná počítačová infraštruktúra. BIS pri preverovaní zistila, že jedno z českých ministerstiev má nedostatočné zabezpečenie. Útočníci mohli podľa spravodajcov upravovať webový odkaz tak, aby získali niektoré prihlasovacie údaje, alebo pomocou útoku SQL injection zasahovať do databáz rezortu a prípadne aj poškodiť uložené dáta.

Rusi sa orientovali na vplyvové operácie

Podľa BIS boli vlani na českom území najaktívnejšie tajné služby Ruska a Číny. Ruské aktivity sa orientovali viac na vplyvové operácie a čínske aktivity oproti predchádzajúcemu roku predstavovali menej ovplyvňovania, ale viac spravodajského prenikania, sumarizuje správa. Najväčším rizikom pre Čechov sú podľa BIS kontakty s ruskými diplomatickými pracovníkmi, ktorí sú sčasti nepriznanými spravodajcami pod diplomatickým krytím.

Správa upozorňuje tiež na „ľahkovážnosť českých politikov a štátnych zamestnancov“, ktorí s takýmito osobami udržiavajú kontakt. Podľa BIS protistrane stačí získať dostatok neutajovaných interných informácií od väčšieho počtu zdrojov, a už nepotrebuje kradnúť utajované informácie.

Rusi ako nastrčené osoby či off-shorové firmy

Podobne sa v správe píše aj o čínskych spravodajcoch, diplomatoch a podnikateľoch. Ich rastúca činnosť je extrémne vysokým rizikom pre českých občanov, citoval portál Novinky.cz zo správy BIS. Kontrarozviedka sa v správe obšírne zmieňuje aj o rastúcich ekonomických aktivitách zahraničných investorov, prevažne z Číny a Ruska. Čína sa snaží stať svetovým lídrom vo vývoji a výrobe moderných technológií, a chce preto od zahraničných firiem získať prístup k duševnému vlastníctvu či vstup na trhy.

Ruskí investori naopak vstupujú do českých firiem skrytí za nastrčené osoby či off-shorové firmy, ktoré českú spoločnosť ovládajú a usilujú sa o štátne zákazky. Manažéri sú podľa BIS neraz spojení s korupčnými kauzami. Takto môže dochádzať k prenosu kompromitujúcich informácií do rúk ruskej štátnej moci, uviedla BIS v správe.