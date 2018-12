Prieskum potvrdil trend: V parlamente bude rekordný počet strán, koalícia stratila väčšinu

BRATISLAVA - Súčasná koalícia v zložení Smer, Most a SNS by podľa posledného prieskumu nemala šancu. K zostaveniu vlády by potrebovali ešte jednu stranu. Naopak druhá najsilnejšia strana Sloboda a solidarita by na čele s Richardom Sulíkom mala šancu zostaviť vládu. Vo vláde by však muselo byť minimálne šesť subjektov.

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom novembra, síce by vyhrala strana Smer-SD so ziskom 23,4 percenta, no s ostatnými stranami by nemali dostatok mandátov. Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, podporilo by ju 15,9 percenta respondentov. Tretia by skončila Sme rodina s desiatimi percentami.

Do parlamentu by sa dostalo 9 strán

Na štvrtom mieste by skončila SNS, volilo by ju 9,3 percenta opýtaných. Hneď za ňou sa umiestnila ĽSNS s 9,2 percentami. Nasleduje hnutie OĽaNO so 7,7 percentami, KDH (6,7 percenta), Most-Híd (5,7 percenta) a Progresívne Slovensko (5,3 percenta).

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Menej ako päť percent získala strana Spolu-občianska demokracia (3,2 percenta), SMK-MKP (2,4 percenta). Ostatné strany alebo hnutia by nezískali ani podporu jedného percenta oslovených. Smer-SD by v parlamente získal 38 kresiel, SaS 26 a Sme rodina 16. Zhodne po 15 kresiel by získali SNS a ĽSNS, OĽaNO by malo 12 mandátov, KDH 11, Most-Híd deväť a Progresívne Slovensko osem mandátov.

Sulík by mal šancu zostaviť vládu

Smer, SNS a Most-Híd by mali podľa posledného prieskumu AKO spolu 62 mandátov. Robert Fico by tak vládu zostavil len s pomocou štvrtej politickej strany. Strana SaS by ako druhá najsilnejšia strana získala 26 mandátov. Sulík by teda mal šancu vytvoriť vládu, no musel by osloviť ďalších päť strán.

Zdroj: ako

Matematicky by mala spolu so stranami Sme rodina, OĽaNO, KDH, Most a Progresívne Slovensko šancu. Takáto šesťkoalícia by mala 82 mandátov. Na voľbách by sa zúčastnilo 69,7 percenta respondentov, 11,7 percenta opýtaných deklarovalo, že by určite nešlo voliť, 16,1 percenta ľudí nevedelo, koho by teraz volilo a 2,5 percenta oslovených odmietlo prezradiť, koho by volilo.

Agentúra AKO realizovala prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania. Respondentom položila otázku – "Ak by sa teraz konali voľby do Národnej rady SR, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí".Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra AKO v dňoch 27. až 28. novembra.