Prezident Kiska: Je dostatok času na zvolenie dobrých ústavných sudcov

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR a kompetentné inštitúcie majú dostatok času na zvolenie vhodných kandidátov na post ústavných sudcov. Uviedol to dnes prezident Andrej Kiska s tým, že podľa jeho názoru je na Slovensku aj dostatočný počet kvalitných ľudí, ktorí by mohli túto funkciu zastávať.

Pripomenul, že noví sudcovia budú obliekať taláre najbližších dvanásť rokov, a je preto potrebné zvoliť morálne a odborne zdatných uchádzačov. Slovensko čaká vo februári budúceho roka veľká výmena ústavných sudcov, keď sa ich vymení deväť z celkového počtu 13, vrátane predsedu.

"Je dostatok času na to, aby poslanci Národnej rady SR dokázali vybrať vhodných uchádzačov. Navyše stále máme dostatok odborníkov v právnej obci na to, aby vedeli vybrať až 18 kandidátov," uviedol Kiska. Podľa jeho názoru neexistuje dostatočný argument niektorých poslancov, ktorí by spochybňovali nedostatok času, alebo nedostatok personálnych kvalít. "Nominácie sa uzatvoria 7. januára budúceho roka, to je dosť času na rokovania, rozhovory či dohody," pripomenul Kiska.

Podľa prezidenta je Ústavný súd SR poslednou zárukou spravodlivosti na území Slovenskej republiky a aj preto, by mal byť obsadený nezávislými odborníkmi z právnej obce. "Práve na ústavný súd sa ľudia obracajú, ako na poslednú možnú inštitúciu. Musí byť preto garanciou spravodlivosti a čestnosti," doplnil Kiska.

Podobný názor má aj Patakyová

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová verí, že Národná rada SR stihne zvoliť dostatočný počet kandidátov na post ústavných sudcov. Uviedla to po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom, pričom zároveň pripomenula, že by nebolo príliš vhodné predlžovať funkčné obdobie súčasným sudcom. Slovensko čaká veľká výmena ústavných sudcov, keď sa ich vo februári budúceho roka vymení z celkového počtu 13 až deväť, vrátane predsedu. Podľa Patakyovej zostali v platnosti tie isté pravidlá, a preto treba nájsť vhodných kandidátov týmto spôsobom.

"Verím, že sa to stihne, a zároveň si myslím, že na Slovensku je dostatočne veľa vhodných kandidátov," uviedla Patakyová. Na otázku, či by bolo vhodným riešením predĺženie mandátu pre súčasných sudcov, odpovedala, že nie, pretože je stále dostatok času na nájdenie riešenia. "Nebolo by to vhodné podľa mňa, jednoducho sa bude voliť v priebehu januára v Národnej rade SR a dovtedy treba nájsť schopných uchádzačov.

Patakyová vyvrátila možnosť vlastného záujmu o post ústavnej sudkyne. Podľa súčasných pravidiel Národná rada SR volí 18 kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu. Uchádzačom stačí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39.