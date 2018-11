MIMORIADNE Fico naznačil sledovanie organizátorov Za slušné Slovensko: NAKA ich začala vypočúvať

Expremiér a súčasný poslanec parlamentu Robert Fico poskytol rozhovor českému týždenníku Echo. Opäť zopakoval, že vražda Jána Kuciaka bola tragédia, no bola politicky zneužitá, vytiahol Sorosa a obul sa do médií. Jeho snahou vraj bolo iba zastaviť destabilizáciu krajiny. V rozhovore však naznačil, že štát sledoval organizátorov Za slušné Slovensko, keďže presne vedel, kto sa s kým stretáva.

NAKA vypočúva organizátorov Za slušné Slovensko kvôli štátnemu prevratu

Krátko po tomto rozhovore Denník N zverejnil informáciu, že organizátorov protestu Za slušné Slovensko vypočúva protikorupčná jednotka na príkaz šéfa NAKA Petra Hraška, žiada od organizátorov demonštrácií výpisy z účtov a vyšetrovateľ v súvislosti s nimi hovorí o štátnom prevrate. Vyšetrovateľ organizátorom oznámil, že na nich niekto podal anonymné trestné oznámenie, že organizovali štátny prevrat a platí ich George Soros.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Peter Jakubík ich predvoláva na výsluch vo veci „korupcia a iné“. „Vyšetrovateľ nám povedal, že on by to hodil do koša, ale na príkaz riaditeľa NAKA musí konať,“ potvrdil denníku Šeliga. „Ak nás tajná služba sledovala, tak nerozumiem, aký bol na to legálny dôvod a odkiaľ má radový poslanec takéto informácie. My nemáme čo skrývať,“ dodal. Na výsluchu už boli Juraj Šeliga, Karolína Farská, Katarína Nagy Pazmány, Táňa Sedláková a Veronika Bruncková. Iniciatíva Za slušné Slovensko teraz pripravuje vyhlásenie.

Polícia je povinná každé trestné oznámenie preveriť

Uvádza sa to vo vyhlásení Prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského k medializovaným informáciám o výsluchoch organizátorov protestov Za slušné Slovensko. „Nie je reálne, aby som vedel o každom trestnom oznámení, nepoznám ani toto,“ uviedol Lučanský s tým, že v rámci svojich zákonných možností si dá zistiť bližšie informácie. „Do postupu vyšetrovateľa však ja zasahovať nemôžem, je procesne samostatný,“ dodal Lučanský.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

My vieme, kto sa s kým stretával

Pokiaľ niekto robí sociálne projekty a pomáha, Fico by sa pre nich údajne rozdal. Druhá skupina neziskoviek sa však podľa neho snaží ovplyvniť mocenské pomery na Slovensku a tých zo štátnych daní platiť nebude. „Tvrdia, že podporujú právny štát a bojujú proti korupcii. Pritom len robia politiku proti vláde. Dnes už vieme, že organizátori tých demonštrácií po vražde Jána Kuciaka boli z organizácií, ktoré platí George Soros. My dobre vieme, kto sa s kým stretával a akú úlohu v tej dobe zohrával. Všetko to pôjde von, až keď bude jasné, kto si objednal vraždu,“ povedal.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Podľa Fica je potrebné zmeniť pravidlá pre financovanie neziskoviek. „Určite musí byť transparentne vidieť, odkiaľ získavajú peniaze. Zvlášť, keď sú to zdroje zo zahraničia. Potom bude hneď jasné, prečo niekto niektoré veci robí. Slováci majú právo vedieť, kto tú politiku platí,“ uviedol Fico. Organizátori majú pritom zverejnený transparentný účet.

Beblavý zažil to isté

Miroslav Beblavý zo strany SPOLU - občianska demokracia vyslovil solidaritu všetkým prenasledovaným. „Zažil som to isté, keď na mňa Marcel "teta Anka" Forai alebo brat generálneho prokurátora podali vymyslené trestné oznámenia. Bral som to ako súčasť politického boja, ale teraz to robia mladým ľuďom, občianskym aktivistom. Je hrozné, že riaditeľ NAKA sa prepožičiava na takéto politické hry zúfalého Roberta Fica. Treba však zachovať pokoj, ani toto mu už nepomôže. Zmena začala a on ju nezastaví,“ uviedol na sociálnej sieti.

Žiadna stopa k našej vláde nevedie

Závery bude Fico robiť, až keď sa vražda vyšetrí a nájdu sa skutoční objednávatelia a vrahovia. „Žiadna stopa, ktorá by viedla k našej vláde, neexistuje. Pokiaľ by existovala, dávno sa o nej píše,“ povedal v rozhovore. Podľa neho je dôležité, aby dostali odpovede na otázky, akú úlohu zohral v zmene mocenských pomerov Kiska, médiá i neziskový sektor financovaný zo zahraničia. Opäť tak vytiahol sorosovskú kartu. „Nie je jediný dôkaz, že by si vraždu objednal niekto blízky vláde alebo strane Smer.“

Zdroj: SITA/Nina Bednáriková

Podľa Fica žiadna talianska stopa nie je, aj keď Kuciak jasne poukázal na prepojenie talianskej mafie na vládu, konkrétne na bývalú štátnu radkyňu Máriu Troškovú a Viliama Jasaňa. Obaja po novinárovom poslednom článku odišli zo svojich postov a stiahli sa. Blízky strane Smer bol aj Marian Kočner, ktorý je v súčasnosti vo výkone väzby v Leopoldove.

Jeden z obvinených z vraždy Kuciaka ukázal práve na neho ako na osobu, ktorá si mala u údajnej objednávateľky Zsuszovej vraždu Kuciaka objednať. Kočner podnikal s Ladislavom Bašternákom, v ktorého byte Fico stále býva. Kočner bol Ficov sused a dlhoročný priateľ Fedora Flašíka a Moniky Beňovej, ľudí, ktorí stáli pri zrode Smeru. Kočner mal väzby na viacerých politikov.

Prečo by sme chceli predčasné voľby?

Fica šokuje fakt, že sa podľa jeho slov na Slovensku objavujú pokusy obísť parlamentné voľby. Až keď bude jasné, kto za vraždou stál, bude možné a nutné vyvodiť podľa Fica dôsledky udalostí po vražde. „Nepochybujem, že tu je určitá únava spoločnosti z Fica a zo sociálnej demokracie,“ odpovedal na otázku či si myslí, že on sám prispel k nevraživosti na Slovensku. „Chápem, že únava z môjho dlhého vládnutia vyvoláva v určitej časti spoločnosti chuť na zmenu,“ uviedol a dodal, že má v pláne opäť vyhrať voľby a okolo seba nevidí žiadny politický talent.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Predčasné voľby pre neho neboli možnosťou. „Vysvetlite mi, prečo by sme to robili? Prečo by mali byť nové voľby, keď ich v roku 2016 Smer suverénne vyhral? Pretože si to prajú médiá? Pretože to chce opozícia? Pretože to chce prezident? Nie.“ Pred predčasnými voľbami v roku 2011 mal však Fico iný názor.

Vtedy opozičný Smer jasne uviedol, že sa v prípade spojenia o hlasovaní o eurovale a dôvere vlády nezúčastní na hlasovaní. Po prípadnom páde vlády nemali sociálni demokrati záujem o účasť v zrekonštruovanej vláde a požadovali predčasné voľby, čo sa v nasledujúcom roku aj stalo. „Smer nemá záujem o žiadnu vládu bez volieb. Chceme, aby moc bola založená na konkrétnych výsledkoch parlamentných volieb.“ povedal Fico v roku 2011.