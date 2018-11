MIMORIADNY ONLINE Danko po koaličnom zablokovaní odvolávania v parlamente: Zásadné rozhodnutie!

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR sa začala o 13:00. Zvolal ju podpredseda parlamentu Béla Bugár.

14:40 Šéf národniarov tvrdí, že nie je prikovaný k funkcii predsedu parlamentu.

14:31 Predseda SNS je vraj ochotný odpovedať na všetky otázky.

14:27 Danko dáva svoju prácu k dispozícii na UMB v Banskej Bystrici pre verejnosť tak, ako to vraj bolo 20 rokov.

14:25 Danko požiadal právnika, aby mu našiel prácu, prekvapený ale zistil, že jeho práca nie je. „Jeden kus zmizol. Druhý sa ukázalo, že je registrovaný na Juraj Danko," hovorí. Tvrdí, že ide o konšpiráciu. Požiadal preto, aby sa jeho práca dostala do osobitného režimu.

14:21 Danko spomína na svoju minulosť. Tvrdí, že počas šiestich rokov som prešiel rukami desiatok pedagógov. Tvrdí, že mal desiatky skúšok. Prácu obhajoval v Banskej Bystrici vraj preto, lebo časť pedagógov tam odišla. Odovzdal ju v v dvoch kusoch a obhájil ju.

14:19 „Žijeme v dobe, keď sú dve smrte? Mediálna a fyzická," hovorí. Médiám pripomína, ako ho vraj v minulosti kritizovali.

14:16 Začala sa tlačovka predsedu parlamentu. „Mám za sebou ďalší mediálny lynč s cieĺom dosiahnuť moju politickú smrť," sťažuje sa Danko.

14:01 Matovič kritizuje Danka

„Od slova do slova skopíroval bez jej vedomia rigoróznu prácu od inej študentky a získal tak podvodom titul JUDr. Keď sa dnes mal postaviť pred ľudí a prijať zodpovednosť, tak si "hrdina" vybavil u Smerákov a Bugára, aby ho podržali a neschválili program schôdze o jeho odvolávaní ... nuž, takto to vyzerá, ak je niekto tak neschopný, že si musí vybavovať falošné výložky kapitána či falošnú rigorózku. Dosť mi to pripomína povedačku o hovienku, ktoré keď si sadlo na poličku v špajzi, už si zrazu myslelo, že je lekvár," napísal šéf OĽaNO na Facebooku.

13:54 Opozícia bude znovu zháňať podpisy na odvolávanie Danka, k SaS ich pridá aj OĽaNO a Sme rodina.

13:49 Andrej Danko bude reagovať na tlačovke o 14:15.

13:45 Ako je vlastne možné utajiť prácu, pýta sa Sulík, keď vysokoškolské štúdium je dotované vlastne verejnosťou. „Žijeme v štáte, kde predseda parlamentu je podvodník," dodal.

13:42 „Danko mal výbornú šancu sa dnes obhájiť a my mu ju dáme znovu," hovorí Sulík.

13:38 Ján Budaj vyzýva mladých, ktorí študujú, aby sa 17.11. prišli dovolávať toho, nech nie je zosmiešnená celá akademická obec.

13:36 Boris Kollár tvrdí, že vďaka ľuďom ako Danko sa zo slova politik stala nadávka.

13:33 Danko sa podľa Richarda Sulíka v hochštaplerstve približuje k Ficovi. V každej civilizovanej krajine sa kvôli takýmto veciam odstupuje, tvrdí europoslanec.

13:31 „Pán magister Danko, vás nevyzývam k ničomu, pretože u vás nie je svedomie. Fungujete štýlom chcem, chcem, chcem a to si zoberiem," a hovorí, že tak získal ako kapitánske výložky a titul.

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Andreja Danka

13:30 Politička vyzýva rektora UMB Vladimíra Hiadlovského, aby odstúpil.

13:29 Nicholsonová upozorňuje na jednu vec. V žiadosti o zneprístupnenie rigoróznej práce Danko uviedol, že ako autor je podpísaný Juraj Danko a v poznámke meno „Andrej Danko".

13:27 „Všetci sú silnú a bijú sa do pŕs, ale potom nám nedajú priestor na diskusiu," hovorí.

13:26 „Všetci ste videlo, čo sa tam stalo. Ako sa zachovala vládna koalícia - ako banda zbabelcov, ktorí kryjú podvodníka," hovorí Lucia Ďuriš Nicholsonová.

13:19 „Teraz je už definitívne jasné, že na tej slávnej rigoróznej praci niečo smrdí..." tvrdí Veronika Remišová z OĽaNO.

13:18 Za program mimoriadnej schôdze totiž v utorok zahlasovalo len 64 poslancov zo 139 prítomných. Schválenie programu nepodporil nikto z koalície.

Proti boli poslanci Smer-SD a SNS, väčšina členov Mosta-Híd sa zdržala. Proti boli aj nezaradení Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek. Za program rokovania hlasovali poslanci SaS, OĽaNO, Sme rodina, ĽSNS aj zvyšní nezaradení.

13:13 Opozícia na 13:25 ohlásila spoločnú tlačovú besedu.

13:07 „Určite to takto nenecháme,“ hovorí Sulík. Je to podľa neho pokračovanie hanby a je to neprijateľné.

13:06 Koaliční poslanci podržali šéfa parlamentu Andrej Danka

Program schôdze nebol schválený. Ľudia na balkóniku sú rozhorčený a kričia hanba. „Ľudia tu prišli z celého Slovensko. Hanba! Mafiáni!“

13:05 Andrej Hrnčiar, Richard Vašečka, Jana Vaľová a niekoľko ďalších sa ospravedlnilo zo schôdze.

13:04 Béla Bugár zahájil schôdzu.

13:02 Schôdza pomaly začína. Robert Fico, béla Bugár a Andrej Danko si vymenili na úvod schôdze pár slov.

12:58 Béla Bugár povedie dnešnú mimoriadnu schôdzu. Predseda NR SR Andrej Danko schôdzi nebude predsedať, keďže schôdza sa týka jeho osoby.

12:57 Poslanci pomaly prichádzajú do rokovacej sály.

Opozícia dala začiatkom minulého týždňa Andrejovi Dankovi ultimátum. Do konca týždňa mal zverejniť svoju rigoróznu prácu, inak sa ho pokúsia odvolať. Danko to nesplnil, preto by mal dnes čeliť odvolávaniu. Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová vidí dôvod na odvolanie aj v Dankových proruských ambíciách. Šéf parlamentu sa vyjadril, že do Ruska bude chodiť, aj keby celá opozícia do Dunaja skočila.

Dankove proruské ambície

Nicholsonová uviedla ako ďalší dôvod Dankove proruské ambície, ktoré sú v príkrom rozpore so zahraničnou politikou Slovenska. „Zároveň sa prihlásil k orbánovskej politike a volá po centralizácii moci. To je neprípustné,“ povedala Ďuriš Nicholsonová. Ďalšou príčinou, pre ktorú bude Danko čeliť odvolávaniu, je, že šéf SNS podľa opozície účelov o bráni prijatiu Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej a Vojenskej stratégie SR v parlamente.

Šéf parlamentu v reakcii uviedol, že rozčúlenie nie je program. „A na ich výčitky ohľadom mojich zahraničných ciest zasa dodávam, že do Ruska budem chodiť, aj keby celá opozícia skočila do Dunaja,“ odkázal.

Kotlebovci zahlasujú za odvolávanie

Poslanci ĽSNS v utorok popoludní zahlasujú za program mimoriadnej schôdze parlamentu a ak predseda parlamentu Andrej Danko počas rokovania dôveryhodne nevysvetlí okolnosti vypracovania svojej rigoróznej práce, ĽSNS zahlasuje aj za jeho dovolanie. Na tlačovej konferencii to deklaroval líder strany Marian Kotleba. „Nevidíme dôvod na to, aby akýkoľvek verejný funkcionár zatajoval prácu, ktorá má dokladovať jeho vzdelanie. Je to nielen neprijateľné, ale je to aj veľmi nefér voči vysokoškolským pedagógom aj voči poctivo vyštudovaným právnikom,“ povedal Kotleba.

Podpredseda ĽSNS Milan Uhrík tvrdí, že Danko je už od začiatku plný kontroverzií. „Je to falošný kapitán, z ktorého sa smejú všetci vojaci, ale už je to aj falošný doktor práv, z ktorého sa smejú všetci právnici. Ukazuje sa, že jeho rigorózna práca bola zrejme ukradnutá študentke na Univerzite Komenského. On ju zobral, prepísal meno a odovzdal na Univerzite Mateja Bela. Ak je to pravda, takýto človek nemá čo na poste predsedu NR SR čo robiť,“ myslí si.

Koaličný trojlístok sa ešte nerozhodol

Trojica vládnych strán Smer-SD, SNS a Most-Híd sa včera vyjadrila, že zatiaľ nemá jasno v tom, či v utorok zahlasuje za program mimoriadnej schôdze iniciovanej opozíciou a umožní tak rokovanie o odvolaní Andreja Danka z postu predsedu NR SR. Všetky tri kluby sa k tejto veci poradia v utorok pred samotným rokovaním. Na otázku, či poslanci poslaneckých klubov Most-Híd a Smer-SD zahlasujú za program schôdze, hovorkyňa koaličnej strany Most-Híd Klára Debnár uviedla, že „zatiaľ nevideli relevantné dôkazy, na základe ktorých by túto iniciatívu mali podporiť“. Predstavitelia poslaneckého klubu strany Most sa stretnú pred ohláseným termínom mimoriadnej schôdzy.

„Na rokovanie prídeme a predtým sa poradíme medzi klubmi, či je tá schôdza zmysluplná. Ja som si pozrel tie dôvody, ktoré opozícia udáva. Prvý je výhrada voči tomu, že Danko nakladá so svojou rigoróznou prácou tak, ako to uzná za vhodné, čo je jeho občianske právo. Druhý dôvod je voči jeho postupu pri schvaľovaní bezpečnostných dokumentov v NR SR. To je predseda záležitosť koalície a grémia, na predkladaných materiáloch musí byť zhoda. A ak nie je, tak je povinnosť predsedu NR SR predložiť len tie body, na ktorých zhoda je,“ povedal prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

Zároveň, pri oboch výčitkách, ktoré opozícia Dankovi adresuje, mu chýba legitimita. „Konaním predsedu NR SR, ak rozhoduje o svojich veciach a v súlade so zákonom, pri všetkej úcte, týmto odôvodňovať odvolanie z funkcie, je nepatričné,“ dodal. Zmysel v takejto schôdzi nevidí ani predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. „Pred schôdzou budeme mať klub, zaujmeme stanovisko,“ avizoval.

Na začiatku takejto schôdze sa musí schváliť program, pri vyslovovaní nedôvery premiérovi či členom vlády to neplatí. Minulý rok chcela opozícia Danka odvolávať pre kauzu údajného otvárania listov. Ich snaha vtedy stroskotala práve pri schvaľovaní programu, za ktorý zahlasovalo len 54 poslancov zo 131 prítomných. Kladne hlasovali prítomní poslanci SaS, OĽaNO, Sme rodina, ĽSNS a väčšina nezaradených zákonodarcov. Proti boli kluby Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd.

