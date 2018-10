AKTUALIZOVANÉ Vzácna návšteva: Francúzsky prezident Macron je na Slovensku

BRATISLAVA - Rokovania s najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj s verejnosťou má na programe počas svojej dnešnej návštevy francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ten už dorazil do Grasalkovičovho paláca. Francúzska hlava štátu má dnes bohatý program.

Macron príde na Slovensko v rámci osláv 100. výročia založenia Československa, stretne sa ako s prezidentom Andrejom Kiskom, tak aj s premiérom Petrom Pellegrinim. Po Bratislave ho v sobotu čaká návšteva Prahy, kde bude opäť aj Pellegrini.

Čo dnes čaká na Macrona?

11:20 - stretnutie s Andrejom Kiskom v prezidentskom paláci.

12:15 - tlačové vyhlásenie prezidentov.

12:45 - príchod Macrona na Hrad.

13:00 - pracovný obed s Petrom Pellegrinim.

14:20 - tlačová konferencia.

15:00 - prehliadka Bratislavy.

16:00 - diskusia v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca na tému „Formovanie budúcnosti Európy".

Bez stretnutia s Dankom

S Kiskom sa má Macron rozprávať najmä o budúcnosti Európskej únie, situácii v Európe a vo svete a aktuálnom vývoji v regióne. Zaujímavosťou je, že Macron sa nestretne s našim druhým najvyšším ústavným činiteľom - predsedom NR SR Andrejom Dankom.

„Na základe francúzskej protokolárnej praxe sa francúzsky prezident nestretáva s predsedami parlamentov jednotlivých krajín. Francúzsko má odlišné protokolárne poradie, ako je zvykom u nás. Preto francúzska strana ani nežiadala o prijatie," uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

Rozštiepenie nacionalistov

Macron prichádza podľa denníka Le Figaro na Slovensko a do Česka, aby rozštiepil „nacionalistov" východnej Európy, píše vo svojom komentári. Aj keď oficiálne Macron prichádza na oslavy vzniku Československa, ide mu hlavne o obnovu vzťahov v oblasti, kde francúzsky hlas v minulých mesiacoch stratil vplyv.

Návšteva Maďarska premiéra Viktora Orbána ani Poľska ovládaného konzervatívcami pre Macrona, ktorý nevynechá príležitosť kritizovať tieto krajiny za populizmus a porušovanie ľudských práv, nepripadá do úvahy. Slovensko a Česko, to je niečo iné. Nie sú tak kontroverzné, hoci patria rovnako ako Česko a Poľsko do višegrádskej skupiny.

„Obe tieto krajiny chcú zostať v srdci Európy. Nie je správne hovoriť o rozštiepenie medzi vchodom a západom Európy, zástancovia Európy sú všade," usudzuje podľa Le Figaro Elyzejský palác.

Jedno stretnutie už prebehlo

Stretnutie Pellegriniho a Macrona v súvislosti s tohtoročnými oslavami nie je prvé. S Pellegrinim, ale aj s českým premiérom Andrejom Babišom, sa Macron stretol 30. júna v Paríži. Vtedy debatovali o hospodárskej spolupráci, budúcnosti Európskej únie, jej rozpočte a kapitole o pôdohospodárstve či klimatických zmenách.

Macron počas vyhlásenia povedal, že Slovensko, Česko a Francúzsko spája spoločný osud a záujem o budúcnosť Európskej únie. „Žijeme v časoch, ktoré sú pochmúrne, ale musíme nájsť jednotu, efektívnosť a rešpektovať svoje hodnoty,“ povedal Macron.