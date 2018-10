Pellegriniho hovorkyňa odchádza: Szabóová mieri na ministerstvo zahraničia

Podľa prvotných informácií by to mal byť muž. Podľa informácií HN by sa mal novým šéfom Tlačového odboru Úradu vlády stať človek blízky Tomášovi Druckerovi. Hovorcom by sa mal stať Tomáš Kuča, bývalý šéf tlačového oddelenia ministerstva zdravotníctva a Pošty, kde v minulosti Drucker šéfoval. Úrad vlády zatiaľ informáciu oficiálne nepotvrdil, včas tak spraví oficiálnou cestou.

Szabóová sa chce kariérne posunúť

„Počas svojej kariéry na úrade vlády som pracovala ako hovorkyňa pre dvoch predsedov vlády. Mala som jedinečnú príležitosť veľa sa naučiť. Robila som pre dvoch skvelých šéfov, s tímom veľkých profesionálov. Toto sú spomienky, na ktoré nikdy nezabudnem a vždy budem za túto skúsenosť vďačná. Do konca mesiaca pôsobím na úrade vlády a, samozrejme, do posledného dňa chcem robiť svoju prácu s maximálnym nasadením,“ povedala pre Topky s tým, že meno nového šéfa tlačového úradu vlády bude včas oficiálnou cestou známe.

Zdroj: archív topky

„Môžem potvrdiť, že po šesť a pol roku práce na úrade vlády odchádzam od 1. novembra pracovať na ministerstvo zahraničných vecí, keďže sa už dlhodobejšie chcem kariérne posunúť smerom k zahraničným vzťahom,“ uviedla Szabóová.