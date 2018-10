Ústavný súd má byť zárukou spravodlivosti a čestnosti, uviedol Baránik

Podľa jeho slov nie je dôležité zvoliť nových sudcov v potrebnom termíne, ale nájsť skutočne kvalitných ľudí, ktorí budú zastávať túto funkciu do roku 2031. Opozícia trvá tiež na tom, aby bola nastavená takzvaná cyklická voľba ústavných sudcov po štyroch rokoch. Zásadnou pripomienkou opozície je aj verejná voľba kandidátov, teda súčasné tajné hlasovanie poslancov zmeniť na verejné.

"Tento súd, o ktorom sa tu rozprávame, má byť zárukou spravodlivosti a čestnosti. Nemôžeme sa tváriť, že je najdôležitejšie stihnúť termíny, ale musí byť prioritou zvoliť kvalitných sudcov, ktorí budú prezentovať správne zásady a hodnoty," uviedol Baránik. "Na Slovensku nikdy neboli slušní sudcovia vo väčšine, ale nemôžeme sa čudovať. Vládnu tu totiž politické strany, ktorých predstavitelia sú priamo napojení na organizovaný zločin," doplnil poslanec. V prípade zapracovania návrhov opozície by mali noví sudcovia rozdielne funkčné obdobie. Tretina na štyri roky, ďalšia na osem a zvyšní štyria na dvanásť. Tým by bolo podľa opozície zaručené, že by nenastala opäť situácia, keď sa vymení až deväť sudcov ústavného súdu naraz.

Baránik zároveň priznal, že opozícia spravila administratívnu chybu, keď nedoručili svoje požiadavky priamo ministrovi spravodlivosti Gálovi v dostatočnom predstihu. "Áno pochybili sme, ale ministrovi som sa ospravedlnil a faktom je, že náš spoločný návrh neobsahoval zásadné zmeny, o ktorých by nevedel," povedal Baránik.

Smer-SD opäť predkladá návrh, aby sudcov ÚS bolo možné voliť aj priamo

Koaličný Smer-SD sa opäť pokúsi presadiť zmenu, aby ústavných sudcov mohol voliť priamo parlament bez toho, aby sa k tomu musel vyjadrovať ešte prezident SR. Pozmeňujúci návrh v tomto znení už predložil predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD). Text ešte musí byť predložený v pléne počas prebiehajúcej rozpravy. Okrem Madejových straníckych kolegov svoje podpisy pod návrh pridali aj šéf NR SR Andrej Danko (SNS) či predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.

Zámer Smeru-SD spočíva v tom, že ak kandidát na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR získa v pléne aspoň 90 hlasov, stane sa ústavným sudcom automaticky a do rúk prezidenta len zloží sľub. Ak ich bude viac, rozhodujúce bude poradie podľa počtu získaných hlasov. Naopak, ak sa takýmto spôsobom neobsadia všetky voľné miesta na Ústavnom súde, v druhom kole sa pristúpi k voľbe kandidátov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, z ktorých si už prezident bude vyberať. Kým v súčasnosti predsedu a podpredsedov ÚS vyberá hlava štátu, podľa Madejovho pozmeňujúceho návrhu si týchto funkcionárov majú spomedzi seba zvoliť samotní ústavní sudcovia.

Madej skúšal takýto pozmeňujúci návrh presadiť aj na pôde ústavnoprávneho výboru, po kritike Mosta-Híd však o ňom nedal ani hlasovať. "Je to v priamom rozpore s tým, čo schválila vláda. Nepokladám to za veľmi seriózne. Mám to chápať tak, že idete proti vláde? Keď už Smer-SD tento návrh medializoval, už vtedy vznikla odborná diskusia, ktorá túto koncepciu odmietla. Tento návrh totiž dáva výlučné právo NR SR tvoriť najvyšší sudcovský orgán, čo je v rozpore s demokratickými princípmi. Na tomto procese sa musia podieľať viaceré zložky. Je to cez čiaru a nemôžem s tým súhlasiť," argumentoval Peter Kresák (Most-Híd).

Vládny návrh ústavného zákona pri voľbe ústavných sudcov je krokom vpred, tvrdí Gál

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) trvá na tom, že vládny návrh zákona o voľbe ústavných sudcov je najlepším možným riešením. Uviedol to v Národnej rade SR v rozprave o tejto téme. Podľa Gála návrh ústavného zákona nie je iba dielom strany Most-Híd, Smer-SD alebo Slovenskej národnej strany (SNS). Ide o spoločný návrh riešenia, pričom predstavuje posun vpred oproti v súčasnosti platným pravidlám.

“Ide o výsledok, respektíve kompromis vládnej koalície. Som presvedčený, že tento materiál zaručí zlepšenie oproti súčasnému stavu. Každý chce zlepšiť situáciu na Ústavnom súde SR a týmto cieľom sa riadi aj náš návrh ústavného zákona,” povedal Gál v parlamente. Podľa jeho slov ide o dôležitú tému, ku ktorej je potrebné pristúpiť zodpovedne. “Hlasovanie Národnej rady SR rozhodne o tom, akí sudcovia budú na ústavnom súde najbližších dvanásť rokov,” doplnil minister.

Slovenskú republiku čaká na prelome kalendárnych rokov masívna výmena ústavných sudcov, pričom sa ich vymení deväť z celkového počtu 13. Noví sudcovia budú obliekať talár až do roku 2031.

Žitňanská: Za návrhom Smeru-SD je animozita najvyšších ústavných činiteľov

Opozícia je kritizovaná za spôsob, akým presadzuje svoje návrhy k zmene voľby ústavných sudcov, ale vládny Smer-SD túto tému dva roky ignoroval a svojím pozmeňujúcim návrhom k nej prispel až v pondelok (22.10.) večer. Počas parlamentnej rozpravy k zmene Ústavy SR to uviedla exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená).

Pozmeňujúci návrh Smeru-SD a SNS, aby bolo možné ústavných sudcov voliť aj priamo bez toho, aby do procesu zasahoval prezident SR, sa Žitňanskej nepozdáva. Vidí za tým osobné animozity medzi najvyššími ústavnými činiteľmi, čo považuje za absolútne dno. "Potom radšej žiadnu zmenu. Do kreovania Ústavného súdu (ÚS) SR má byť zapojených viacero mocí," uviedla.

Žitňanská je hlboko presvedčená o tom, že mesiac predtým, ako majú poslanci pristúpiť k voľbe kandidátov na ústavných sudcov, nie je čas na preorávanie ústavného systému, ktorý je konštruovaný desaťročia. "Nie je čas robiť takéto vývrtky z večera do rána bez toho, aby sme boli schopní domyslieť konzekvencie. To je moje hlboké presvedčenie. Preto si myslím, že priestor pre ďalšie kompromisy by sa mal stále hľadať na platforme pôvodného vládneho návrhu." Na Žitňanskej slová nikto z koalície nereagoval.