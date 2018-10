Ďalší spor o nákupoch vojenskej techniky: Galko kritizuje rezort obrany, slovná prestrelka

Rezort obrany a štátny podnik Konštrukta Defence a.s. pri medzinárodnom vývoji zohľadňovali požiadavky tých najpovolanejších a skutočných odborníkov, teda vojakov. Ak si poslanec Galko myslí, že je väčší odborník ako veliteľ Pozemných síl OS SR a ďalší dlhoroční vojaci, tak sa preceňuje. Napokon rovnaké správanie sme u neho už zažili, keď bol ministrom obrany v rokoch 2010 a 2011, keď ho ako jediného už po páde vlády vtedajšia premiérka musela dokonca až odvolať. Reaguje tak vo svojom stanovisku ministerstvo obrany v súvislosti s projektom obrnených transportérov typu 8x8, ktoré poskytla hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

V zmysle platných zákonov sú ozbrojené sily prioritne určené na obranu Slovenskej republiky a jej občanov, vzhľadom na množstvo riek a vodných tokov, a teda predpokladané operačné použitie, je požiadavka vojakov na plávanie bojového vozidla úplne legitímna.

"Opozičný "odborník" na obranu Galko však rád prehliada odborné argumenty a tým je potreba výrazného posilnenia ženijnej jednotky v prípade, že by rezort uprednostnil vozidlá, ktoré by nevedeli plávať. No a ak Galko tvrdí, že medzinárodnou súťažou by sme získali lepšie vozidlo, ktoré by plávalo pri úrovni balistickej ochrany STANAG-5, tak popiera Archimedov zákon. Vo svete neexistuje vozidlo, ktoré by pri hmotnosti 28 ton dokázalo plávať. Navyše nám nie je zrejmé, prečo by dal prácu radšej ľuďom v zahraničí ako slovenským občanom. Ak sa mu zdá vytvorenie do 800 nových pracovných miest v zbrojárskom priemysle, ktorý je už roky na úpadku, málo, môže verejnosti predstaviť svoje riešenie. V opačnom prípade sú to iba prázdne reči a politická hra," uvádza sa ďalej v stanovisku.

Vozidlo Vydra je ďalším špičkovým produktom slovenského obranného priemyslu, do ktorého výroby sa môže zapojiť celkovo až 16 slovenských firiem. Je výsledkom medzinárodného vývoja na základe požiadaviek ozbrojených síl. A žiaľ, je zrejmé, že opozičnému poslancovi je ľúto, že to nie je on, kto má zásluhu na obnovení a rozmachu slovenského zbrojárstva. Namiesto závisti by mal prinášať riešenia, uzatvára stanovisko ministerstva obrany.

Galkov protiúder

Podľa stanoviska podpredsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomíra Galka "sa minister obrany Gajdoš rozhodol, že svoj pochybný tender na vozidlá 8x8, ktorý obhajoval kopou nezmyslov, prehluší ešte väčšími nezmyslami v reakcii na moju kritiku. Takže ešte raz. Celý nákup bol od začiatku pochybný, netransparentný a pripravený na objednávku SNS a ich kamarátov z niektorých finančných a zbrojárskych firiem. Minister ani raz nevysvetlil, prečo podpísal memorandum o spolupráci s fínskou Patriou ešte skôr, ako mu to dovolila vláda svojím rozhodnutím. Nevysvetlil ani to, prečo sa pustil do tzv. výskumu, ktorým len obišiel európsku legislatívu."

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

V stanovisku je ďalej uvedené, že minister argumentuje, že „ministerstvo obrany nikdy netvrdilo, že vozidlo vyvíja pre účely ťažkej mechanizovanej brigády, pretože táto požiadavka zo strany NATO vznikla až koncom roka 2017“. Po prvé, minister dobre vie, že táto požiadavka bola zo strany NATO známa podstatne skôr a koncom roka 2017 bola len formálne potvrdená, hovorí v stanovisku Galko. Po druhé, bez ohľadu na to, nijako na túto zmenu nezareagoval, hoci mal vtedy stále možnosť. Po tretie, ak hovorí, že vozidlo Vydra bude slúžiť len na účely strednej brigády, chcem mu pripomenúť, že tú sme už mali mať dávno pred koncom roka 2017 a teraz ešte len predkladá materiál do vlády. Po štvrté, keďže už od januára 2018 máme mať brigádu ťažkú, svojvoľný posun tohto záväzku až do roku 2030 je absolútne nepochopiteľný. Okrem toho, pokiaľ viem, Slovensko nemá zo strany Aliancie odobrenú postupnosť budovania ťažkej mechanizovanej brigády, píše vo svojej reakcii Galko.

"V čase prvého predkladania materiálu do vlády vlani v novembri, ktorý vláda napokon zmietla zo stola, argumentovali Gajdoš a Hoľko potrebou plávania vozidla. Z toho dôvodu vraj nerokovali s ďalšími firmami, ktorých vozidlá takúto schopnosť nemajú. Aj teraz opakujú, že ide o legitímnu požiadavku. Ako sa však v piatok ukázalo, dnes už táto podmienka nie je taká dôležitá. S tým súvisí snaha zalepiť oči aliančným plánovačom tvrdením, že v prípade potreby navešiame na súčasné Vydry ďalší pancier a budeme sa akože tváriť, že máme vlastne ťažkú brigádu. To, samozrejme, nie je také jednoduché a celé riešenie bude len na papieri, keďže v realite si ho nikto príčetný nevie veľmi predstaviť. Gajdoš s Hoľkom tiež hovoria, že „rezort obrany a štátny podnik Konštrukta Defence a. s. pri medzinárodnom vývoji zohľadňovali požiadavky tých najpovolanejších a skutočných odborníkov, teda vojakov. V poriadku, nečudujem sa mu, že sa zakrýva touto formulkou. Ale veľmi pochybujem, že mu tí odborníci tvrdili, že vyzbrojujeme na to, aby sme tie vozidlá v prípade vojny nakoniec zakopali. Toto by snáď netvrdil ani absolvent prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl. Gajdošovi pripomínam, že časy prvej svetovej vojny sú dávno preč a ako bývalý tankista by to mohol vedieť," uvádza sa ďalej v stanovisku.

Tímlíder SaS pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť pokračuje: "Nikdy som netvrdil, že „medzinárodnou súťažou by sme získali lepšie vozidlo, ktoré by plávalo pri úrovni balistickej ochrany STANAG-5“. Tvrdím len to, že medzinárodnou súťažou by sme dostali buď lepšie vozidlo za rovnakú cenu, alebo lacnejšie vozidlo rovnakej kvality. Bez toho, aby si z tendra prilepšovali kamaráti SNS pod rúškom podpory slovenského obranného priemyslu. Apropo, slovenský obranný priemysel: samozrejme, každý je rád, keď podporujeme slovenský priemysel a vytvárame pracovné miesta pre tunajších ľudí. Ale mám pocit, že kolegovia z SNS v tom majú trochu zmätok. Na začiatku to bolo 50 miest, dnes už to je 800 miest, na začiatku šermovali číslami medzi 70-80 percent, ktoré majú tvoriť „slovenskú“ časť vozidla, dnes je však jasné, že slovenskou je v podstate len veža vozidla. Okrem toho číslo 800 je absolútny nezmysel, čo potvrdia všetky relevantné zbrojárske firmy, ktoré už dnes majú vážny problém s nedostatkom pracovníkov a začínajú ich obsadzovať cudzincami. Nehovoriac o pochybných prepojeniach a zámeroch v celej tejto hre. Ale to sa vlastne zase dostávam na začiatok."

Na záver Ľubomír Galko vo svojej reakcii na stanovisko ministerstva obrany dodáva, že "ak by sa pán minister ešte raz chcel vyjadrovať k môjmu konaniu na rezorte obrany, chcel by som mu ešte raz a naposledy pripomenúť, že v čase môjho ministrovania zastával funkciu zástupcu náčelníka generálneho štábu a bol zodpovedný za väčšinu vojenských odporúčaní, ktoré som napokon aj realizoval. Takže mu preto odporúčam radšej hamovať vo svojich odvážnych vyjadreniach.“ Stanovisko poskytol Róbert Buček z komunikačného oddelenia SaS.

Modernizačný projekt obrnených transportérov typu 8x8 je dokončený a na budúci týždeň minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predloží do medzirezortného pripomienkového konania informáciu o tomto projekte. Uviedli to v piatok na tlačovom brífingu predstavitelia rezortu obrany s tým, že nové vozidlo, ktoré vyvíjal rezort v spolupráci s fínskou Patriou, sa bude volať Vydra. Cena za jedno vozidlo nepresiahne podľa kompetentných sumu štyri milióny eur. Celkové náklady na projekt sú naplánované vo výške 417 miliónov eur. V nej sú započítané aj náklady na muníciu, výcvik, infraštruktúru či logistickú podporu.