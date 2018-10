Návrh Tomáša a Vaľovej: Ženy s dvoma vychovanými deťmi majú ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch

BRATISLAVA - Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, by mala mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, do penzie by mohla ísť najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi by mala mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslancov Jany Vaľovej a Erika Tomáša (obaja Smer-SD), ktorý predložili k návrhu ústavného zákona o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku.

Nezaradený poslanec Jozef Mihál v rozprave k návrhu ústavného zákona upozornil na to, že prijatím tohto ústavného zákona sa zabetónuje dôležitý parameter dôchodkového systému. "Chcem vás varovať pred dôsledkami. Nenájdete jedného ekonóma na Slovensku, ktorý by toto opatrenie podporoval," povedal o zavedení stropu na dôchodkový vek. Upozornil na to, že negatívny postoj k tomuto opatreniu zaujala aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. "Zakladáte pre budúce generácie problémy a skrytý dlh," povedal exminister práce. Zdôraznil, že nechce, aby mali ľudia v budúcnosti nízke dôchodky. "Je nezodpovedné, ak hovoríte ľuďom, že sa budú mať lepšie, ak pôjdu skôr do dôchodku," povedal. Upozornil na to, že strop na dôchodkový vek sa bude týkať až ľudí narodených v roku 1965 a mladších. Navrhovateľov ústavného zákona vyzval k väčšej zodpovednosti. Ako riešenie Mihál navrhol zjemniť pravidlá pre priznanie a čerpanie predčasných dôchodkov.

O osude návrhu ústavného zákona od poslancov za Smer-SD, ktorým sa má na Slovensku zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku, by mal parlament definitívne rozhodnúť na aktuálnej schôdzi. Za jeho schválenie musí hlasovať najmenej 90 poslancov, teda aj časť opozície. Za posunutie návrhu do druhého čítania pritom v septembri hlasovalo 93 poslancov, 29 bolo proti a 19 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Návrh podporili aj niektorí poslanci za stranu Most-Híd, spomedzi opozičných poslancov za hlasovali poslanci za hnutie Sme rodina a poslanci za ĽS Naše Slovensko.

Legislatívny návrh ohraničuje vek odchodu do dôchodku 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to "za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu".