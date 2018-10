Fico uznal, že bez opozície by jeho návrh neprešiel: Matovič má jasno, spojil sa s kotlebovami

BRATISLAVA - Koaličný Smer-SD spolu s rezortom práce pripravil pozmeňujúci návrh k ústavnému zastropovaniu dôchodkového veku na 64 rokov. Majú sa ním zvýhodniť ženy, ktoré by mohli za výchovu detí odísť do dôchodku skôr. Podľa Fica by návrh neprešiel, nebyť opozície. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič povedal, že

O tom, o koľko skôr by mohli odísť ženy do penzie a akým spôsobom, chce strana rokovať s opozičnými poslancami. Avizoval to na včerajšej talčovke predseda Smeru-SD Robert Fico. Zároveň uznal, že bez opozície by mu návrh neprešiel. Igor Matovič však povedal, že návrh je nedostatočný a že Fico má tajnú dohodu s kotlebovcami.

Bez opozície by to nešlo

„Kedže sme si vypočuli isté návrhy, ktoré by sa mohli objaviť, chceme vyjsť v ústrety všetkým,“ povedal Fico. Na tlačovej konferencii priznal, že na zmenu ústavy, ktorá by stanovila maximálny dôchodkový vek potrebuje aj hlasy opozície. „Musím za ne (hlasy opozície, pozn. red.) poďakovať, lebo bez hlasov tento návrh zákona nemá šancu na úspech,“ povedal Fico. „My si uvedomujeme, že bez opozície nie je možné návrh zákona schváliť,“ dodal šéf Smeru.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Matovič má jasno, Fico sa dohodol s kotlebovcami

Matovič však v reakcii pre HNonline tvrdí, že Ficov návrh je nedostatočný. „Na jednej strane ma teší, že s tým prišli, bola to predsalen naša podmienka, na druhú stranu takýto okresaný návrh nemôžeme podporiť,“ povedal. Smeru vyčíta, že podmienka zníženia veku pre matky je naformulovaná veľmi vágne a konkrétne podmienky má určiť len obyčajný zákon.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Ficovu stranu kritizuje aj za to, že s nimi na túto tému nikto tri mesiace nerokoval a aj potom im prišla len jedna správa. „Takto seriózna spolupráca nevyzerá,“ dodal s tým, že jeho strana návrh nepodporí. „Aj tak už majú tajnú dohodu s fašistami, čiže si myslím, že budú mať dosť hlasov,“ uzavrel.

Ficov návrh

V súčasnosti je návrh na ústavné zastropovanie dôchodkového veku v druhom čítaní, definitívne by mal o ňom parlament rozhodnúť na schôdzi, ktorá štartuje v utorok 16. októbra. Strana však na definitívne schválenie ústavného zákona potrebuje väčšinu v parlamente, teda aj hlasy opozície. „Návrh je prerokovávaný vo výboroch. Bez opozície nie je možné návrh ústavného zákona schváliť. V spolupráci s ministerstvom práce sme pripravili pozmeňujúci návrh, ktorý sa bude dotýkať predovšetkkým žien v prípade, že majú deti, postarajú sa o ne a vychovajú ich,“ vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii Fico.

Zdroj: Topky/Maarty

Upozornil, že si dali veľký pozor na formuláciu, ktorá by sa mala v prípade odchodu žien do dôchodku dostať do zákona. „Veľký pozor sme si dali na formuláciu, aby to nebolo o tom, že keď má niekto štyri deti a nestará sa o ne, že by automaticky takýto človek mal mať určité výhody. Chceme spojiť túto výhodu s tým, že žena sa postará o deti, teda nehovoríme len o materstve, hovoríme o výchove a som presvedčený, že je správne uvažovať, že v takomto prípade by mohla ísť žena do dôchodku skôr,“ vysvetlil Fico.

Štát podporuje rodinu a rodičovstvo

Konkrétna podoba článku v ústave v prípade žien má znieť, že „štát podporuje rodinu a rodičovstvo primeraným znížením maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe“. „Podrobnosti stanoví zákon. My len teraz zakotvíme do Ústavy SR, že žena má nárok na odchod do dôchodku v nižšom veku ako je ten aktuálne stanovený za predpokladu, že sa riadne postará o výchovu svojich detí. Potom môžeme viesť diskusiu aj s opozíciou, o koľko to má byť,“ doplnil Fico.

Nevie si aktuálne predstaviť, že by sa dal tento mechanizmus pripraviť okamžite. „Bude preto postačujúce, aby sme prijali toto ustanovenie a vieme, že môžeme začať pracovať na takom mechanizme, ktorý zabezpečí ženám skôrší odchod do dôchodku,“ myslí si Fico. Týmto spôsobom by tak mohol návrh na ústavné zastropovanie dôchodkového veku získať aj viac hlasov opozície. V septembri ho do druhého čítania posunulo 93 poslancov zo 145 prítomných. Za návrh vtedy hlasovali aj niektorí opoziční poslanci, napríklad z hnutia Sme rodina a ĽSNS. Fico zároveň opäť zopakoval, že Smer-SD podporuje iniciatívu odborárov, ktorí zbierajú podpisy na vyhlásenie referenda na zastropovanie dôchodkového veku. Odborári majú mať aktuálne približne 180-tisíc podpisov.