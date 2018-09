Pellegrini prehovoril o Ficovej budúcnosti: Chystá expremiér odchod na Ústavný súd?

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nevie o tom, že by expremiér a predseda Smeru-SD Robert Fico chcel ísť na Ústavný súd SR. "Nemám informáciu, že by chcel byť členom Ústavného súdu. Ja takúto ambíciu neevidujem," vyhlásil Pellegrini v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Odmietol zároveň, že by sa zmeny v pravidlách výberu ústavných sudcov robili vo Ficov prospech. Pellegrini to povedal v reakcii na otázku moderátora ohľadom návrhu Smeru-SD, aby ústavných sudcov volili poslanci ústavnou väčšinou (90 hlasmi) s tým, že by potom už o sudcoch nerozhodoval prezident SR.

Pellegrinimu sa pozdáva aj aktuálny návrh ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby sa kandidáti na ústavných sudcov volili v parlamente 76 hlasmi a z kandidátov by potom sudcov vyberal prezident SR. Ak by však došlo k tomu, že by sa malo v parlamente voliť až ústavnou väčšinou, vidí premiér logiku v tom, aby prezident SR z procesu výberu vypadol. "Ak už má kandidát dostať 90 hlasov, stráca sa potreba, aby prezident SR posväcoval týchto kandidátov," povedal v diskusii RTVS Sobotné dialógy.

Odmietol, že Smer-SD chce obísť prezidenta Andreja Kisku preto, lebo ten by Roberta Fica na Ústavný súd SR nepustil. "Odmietam, že by sa zmena volieb diala kvôli konkrétnemu človeku a funkcii," zdôraznil premiér a odmietol aj reči o "trucpodniku" voči Kiskovi.

Nevylúčil Imreczeho návrat

Odchod Františka Imreczeho z postu šéfa Finančnej správy bol podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) dobrý krok. Nevylučuje, že sa Imrecze môže vrátiť, keď sa vyjasní kauza colných podvodov a on sa očistí. Informácie o tom, že Imrecze by mohol byť novým ministrom financií, ak by odišiel Peter Kažimír (Smer-SD) na post guvernéra Národnej banky Slovenska, označil Pellegrini za špekulácie. Hovoril o tom v diskusii RTVS Sobotné dialógy.

"Keď sa kauza vyjasní, ak sa on (Imrecze) očistí, je jeho plným právom, aby sa mohol vrátiť naspäť napríklad aj do čela Finančnej správy," vyhlásil premiér. Zdôraznil, že v súvislosti s kauzou colných podvodov nemusí ešte nikomu nič zaplatiť. Predseda vlády opakovane odmietol špekulovať o odchode Kažimíra z funkcie a o jeho prípadnom nástupcovi. "Nebudem rozdeľovať posty, ktoré ešte nie sú k dispozícii," uviedol.

V diskusii RTVS Sobotné dialógy tiež ocenil profesionalitu vyšetrovacieho tímu v prípade dvojnásobnej úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Úspech vyšetrovania nespája s odchodom Tibora Gašpara z postu policajného prezidenta.

Prijmeme siroty?

Slovensko by mohlo prijať sýrske siroty, ktoré sú umiestnené v Grécku. Pripustil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Zdôraznil, že ešte sa o tom nerozhodlo, o možnostiach bude diskutovať aj s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nom. Smeru-SD).

"Je otvorená otázka, či sa Slovensko vie postaviť aj k možnej opatere sirôt, ktoré sú umiestnené v Grécku," povedal premiér. Slovensko podľa neho nebude nesolidárne. V prípade potreby by sa podľa premiéra vedelo postarať o tieto siroty. "Ale nemôžeme sa o ne postarať v zariadeniach pre utečencov. Ak tu máme prijať zúbožené deti - siroty, tak asi budú musieť byť umiestnené do detských domovov. Nemali by sme v prípade malých detí dopustiť, aby žili v zlých podmienkach," zdôraznil premiér s tým, že treba čas na posúdenie možností a kapacít.

Pellegrini v diskusii RTVS Sobotné dialógy zároveň opakovane odmietol povinné kvóty. "Slovensko je ďalej pripravené pokračovať v solidárnych aktivitách, ale nikdy nie sa podvoliť povinným kvótam," vyhlásil. O tom, koho Slovensko prijme, si rozhodne podľa premiéra samo. Dodal, že by sme mohli podať pomocnú ruku napríklad Talianom a v zariadení v Gabčíkove sa dočasne postarať o utečencov.

Premiér sa dotkol aj kauzy Skripaľ a pribúdajúcich informácií. Slovensko podľa neho reagovalo adekvátne, keď stiahlo svojho veľvyslanca z Moskvy domov. "Je to vážny krok v diplomacii," zopakoval v reakcii na otázku o možnom vyhostení ruských diplomatov. "Počkajme, ako sa bude vyvíjať situácia, a potom sa s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom dohodneme," uviedol Pellegrini s tým, že nemá oficiálne dôkazy a dokumenty.

Zdôraznil, že Slovensko má svoju suverénnu zahraničnú politiku, na jej čele je skúsený diplomat a ten podľa Pellegriniho vie dobre zvážiť, čo by Slovensko malo urobiť. "Navyše, neevidujem ani iné krajiny, že by po týchto nových informáciách podnikali nové zásadné kroky," uzavrel.

Spokojný z vyšetrovania

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyjadril uspokojenie nad posunom vo vyšetrovaní vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako povedal dnes v diskusnej relácii RTVS sobotné dialógy, napriek mnohým pochybnostiam a znevažovaniu práce policajtov či prokurátorov častokrát si išli plne za svojím a jediné zadanie, ktoré mali od všetkých, bolo, aby čo najskôr našli a vypátrali vrahov. Dodal, že zadanie pokračuje ďalej v tom, aby sa im podarilo nájsť objednávateľov vraždy.