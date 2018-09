Bugár o odchode Žitňanskej z Mosta-Híd: Neteší, ale dal sa predpokladať

BRATISLAVA – Odchod exministerky spravodlivosti a poslankyne Národnej rady SR Lucie Žitňanskej z Mosta-Híd síce neteší, ale dalo sa to predpokladať. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to skonštatoval predseda koaličnej strany Most-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár.

"Bola pri každom rokovaní okolo vzniku tejto vlády, programového vyhlásenia vlády. A povedala, keď odstúpila ako ministerka, že čo je v programovom vyhlásení vlády, za to bude hlasovať," uviedol Bugár. Poukázal však na to, že tento aj minulý týždeň sa stalo, že za niektoré veci nehlasovala. "To znamená, že sa dalo očakávať, že je otázka času, kedy odíde," poznamenal Bugár.

Podľa predsedníčky opozičného hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej je zbytočné v súčasnosti špekulovať, či by sa mohla exministerka spravodlivosti stať v budúcnosti členom ich klubu, prípadne súčasťou opozičnej vlády. "Pani Žitňanská sa vyjadrila jasne, že chce pomaly vycúvať z politického života," poznamenala Remišová. Pripustila, že ak by sa tieto vyjadrenia zmenili, sú pripravení si s ňou sadnúť a porozprávať sa. Momentálne to však Remišová považuje za špekulácie.

Na adresu exministerky spravodlivosti zároveň poznamenala, že si ju za niektoré zákony a kroky váži, pričom bola jedným z najrešpektovanejších členov vládnej koalície. Na druhej strane jej ale vyčíta, že dva roky podporovala vládnu koalíciu a hlasovala za programové vyhlásenie vlády.