FOTO Na protestnom zhromaždení SAV skandovali, aby ministerka školstva rezignovala

BRATISLAVA - Viac ako 500 pracovníkov Slovenskej akadémie vied (SAV) a priaznivcov vedy na protestnom zhromaždení pred budovou Národnej rady SR v Bratislave skandovalo, aby ministerka školstva Martina Lubyová odstúpila zo svojej funkcie. Vedci SAV sú znepokojení stavom, do ktorého sa akadémia dostala.

"My síce máme pravdu, ale poslanci majú moc," povedal predseda SAV Pavol Šajgalík a vyzval, aby aspoň jedna zo strán vládnej koalície nehlasovala za likvidáciu akadémie. "Páni poslanci, do veľkej miery ste boli zmanipulovaní," doplnil Šajgalík. Protest má podľa organizátorov z iniciatívy Veda chce žiť! upozorniť na hlasovanie parlamentu o novele zákona o SAV, ktoré má byť ešte dnes.

"Schválenie novely by znamenalo pre akadémiu straty finančné aj reputačné, zničí všetko, čo akadémia vykonala za posledné tri mesiace a vráti nás do bodu nula. Požadujeme, aby novelu, ktorú nikto so SAV neprerokoval, aby dnes poslanci odmietli a SAV sa mohla vrátiť k svojej práci," povedal Šajgalík.

Prvé protestné zhromaždenia boli 3. augusta v Bratislave a v Košiciach, ďalšie bolo na bratislavskom Námestí slobody 14. augusta. Predseda SAV Pavol Šajgalík vtedy povedal, že cieľom protestu je vysvetliť širokej verejnosti ich situáciu a žiadajú vládu SR o pomoc pri transformácii na verejnú výskumnú inštitúciu. Na podporu dnešného bratislavského protestu zorganizovali zhromaždenie aj spolupracovníci v Košiciach.

Pätica vedcov Vladimír Bužek, Peter Moczo, Michal Novák, Martin Venhart a Jozef Vozár skonštatovala, že súčasný stav akadémie je dôsledkom politického tlaku a procesov, ktoré nemajú nič spoločné so snahou pomôcť vede. "Dospeli sme k názoru, že ministerstvo od začiatku sleduje ciele, ktoré nemajú nič spoločné s pôvodnými zámermi zákona pomôcť slovenskej vede. Vyzývame poslancov NR SR, aby nepodporili novelu zákona, ktorá zmarí prebiehajúcu transformáciu SAV a nenávratne poškodí záujmy Slovenskej republiky. Vyzývame ministerstvo školstva, aby okamžite zastavilo ďalšie nepriateľské kroky voči SAV a zdržalo sa ďalších klamlivých informácií, ktoré verejnosti podáva. Ministerka školstva stratila našu dôveru, nereprezentuje záujmy slovenskej vedy a preto ju vyzývame, aby odstúpila zo svojej funkcie," vysvetlili vedci.

V prípade schválenia novely zákona o SAV a prelomenia veta prezidenta poslancami NR SR sa podľa právnika SAV Radovana Palu akadémia zlikviduje. "Ktokoľvek, kto bude hlasovať za, hlasuje za diskontinuitu SAV. Aby akadémia splnila to, čo hovorí novela zákona, bude musieť zrušiť ústavy a potom vytvoriť nové verejné výskumné inštitúcie. Celá situácia by sa nemala riešiť politicky, ale právne. Namiesto novely, ktorá prináša viac otáznikov ako odpovedí, by bolo lepšie prijať inú novelu v čo najkrajšom čase, aby vedela odstrániť rozličné právne názory," povedal právnik.

Po rozhodnutí o novele zákona parlamentom sa ministerka školstva Martina Lubyová dohodne na pracovnom stretnutí so zástupcami SAV. "Teraz, keď je registrácia pozastavená, je potrebné, aby novela navodila právny stav, v ktorom by SAV pokračovala ako príspevkovo-rozpočtová organizácia. SAV nevnikla ako verejná výskumná inštitúcia, takže sa z tejto podoby nemusí vracať. Dôležité je, aby novelou získala istotu a stabilitu," povedala Lubyová. Podľa nej novela reaguje na to, že si akadémia vied nesplnila svoje povinnosti pri transformácii na verejnú výskumnú inštitúciu.