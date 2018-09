Prvá poprázdninová schôdza parlamentu: VIDEO Exvedúci úradu vlády Federič sa stal poslancom Smeru

V poradí 34. schôdza parlamentu sa začne po jedenásťtýždňovej prestávke od posledného zasadnutia pléna parlamentu dnes popoludní. Po letnej prestávke čaká zákonodarcov 92 bodov programu rokovania. Desiatky zákonov predložia jednotlivé ministerstvá, ďalšie budú z dielne koaličných aj opozičných poslancov. Na pondelkovom grémiu sa poslanci dohodli, že parlament bude v septembri zasadať aj v pondelky, avšak v tieto mimoriadne dni sa nebude konať hlasovanie. O zákone o zastropovaní dôchodku budú poslanci NR SR rokovať na konci septembrovej schôdze.

Novým poslancom Smeru sa stal Igor Federič

Na úvod schôdze požiadavala predsedníčka hnutia OĽaNO Veronika Remišová, aby sa odložilo hlasovanie o novele, ktorá sa týka vysokých škôl až na záver schôdze, kým sa ministerka školstva Martina Luybová nestretne s členmi a kým nezasadne piatkový výbor. Táto zmena bola schválená. Dvojicu zákonov vetoval Andrej Kiska.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Novinky sa dejú aj v strane Smer. Novým poslancom Smeru sa stal Igor Federič. Ten skončil na poste vedúceho Úradu vlády SR ku koncu júna tohto roka. Jeho odvolanie schválili ministri na rokovaní vlády. Jeho nástupcom sa mal stať Peter Kostolný. V poslaneckej lavici predtým na jeho mieste zasadal Peter Náhlik. Editu Pfundtner nahradil na poslanec Mosta-Híd Štefan Vavrek.

Zastropovanie dôchodkového veku

Zloženie parlamentu bude od poslednej schôdze odlišné. Po tom, ako z NR SR odišla Edita Pfundtner, ktorá sa stala štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, ju v parlamente nahradí Štefan Vavrek. V úvode zasadnutia zloží sľub poslanca. Parlament bude hlasovať v prvom čítaní o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má zaviesť strop na dôchodkový vek. Hoci ho prerokovali v júni, poslanec Smeru Ján Podmanický v mene troch koaličných strán Smer-SD, SNS, Most-Híd požiadal o presunutie bodu na ďalšiu schôdzu parlamentu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Svoj návrh zdôvodňujem snahou o vytvorenie časového priestoru na rokovanie o tejto právnej norme,“ zdôvodnil Podmanický. Legislatívny návrh zákonodarcov za Smer-SD obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok. Vek odchodu do dôchodku návrh ústavného zákona ohraničuje 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to „za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu“.

Kiska vrátil zákony na prerokovanie

Medzi vládnymi návrhmi zákonov sú aj zákony, ktoré prezident Andrej Kiska vrátil na prerokovanie. Poslanci v júni schválili návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Zákon zavádza úplne nový systém akreditácie v oblasti vysokoškolského štúdia, ktorý po novom bude zastrešovať samostatná verejnoprávna Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Rovnako schválili novelu zákona o vysokých školách. Novelou sa podľa ministerstva školstva zvýši napríklad otvorenosť vysokoškolského systému a zjednoduší sa tiež tvorba a úprava študijných programov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar ​

Okrem toho sa zavádza nový typ študijného programu - interdisciplinárne štúdiá. Tento typ bakalárskeho študijného programu umožňuje vysokým školám novú formu organizácie štúdia a študentom umožňuje vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom majú možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní. Vrátená je aj schválená novela zákona o súdoch, ktorá zavádza výnimku z plošného sprístupňovania súdnych rozhodnutí. Sprístupňovať sa nemajú súhlasy súdu s poskytnutím údajov, ktoré tvoria predmet telekomunikačného tajomstva a tiež súhlasy na použitie informačno-technických prostriedkov a príkazov súdu vydávaných podľa Trestného poriadku.

Fungovanie Ústavného súdu

Parlament bude rokovať aj o návrhu novely zákona o fungovaní Ústavného súdu SR. Návrh rezortu spravodlivosti, ktorý vláde predložil minister Gábor Gál, má zlepšiť fungovanie najvyššej súdnej inštitúcie na Slovensku. Vo vládou schválenom materiáli je obsiahnutá aj časť o maximálnom veku všeobecných sudcov, ktorý bude po novom stanovený na 70 rokov. Jeho dovŕšením sudcom ich funkcia automaticky zanikne. „Cieľom návrhu zákona je vytvorenie novej zákonnej úpravy, ktorá bude regulovať organizáciu Ústavného súdu SR, spôsob konania pred ústavným súdom a postavenie jeho sudcov a to prehľadným a jednoznačným spôsobom, čo prispeje k zefektívneniu práce súdu a bude viesť k posilneniu ochrany základných práv,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti na margo návrhu.

V druhom čítaní poslanci prerokujú návrh novely zákona o stavebnom sporení. Ministerstvo financií navrhuje zrušiť inštitút tzv. priateľských sporiteľov, zároveň by sa mal zúžiť okruh poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. Ďalším opatrením je obmedziť poberanie štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru. Limitovať by sa mal aj nárok na štátnu prémiu v prvom roku sporenia a v prípade minimálnej percentuálnej výšky štátnej prémie navrhuje ministerstvo zníženie. Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.

Správy výborov

Okrem toho sa budú poslanci zaoberať aj správami Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť ako aj Výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS o stave použitia informačno-technických prostriedkov za prvý polrok 2018. Rovnako poslancov zamestná Návrh na voľbu dvoch členov Správnej rady Ústavu pamäti národa.

Danko chce schváliť nový Etický kódex

Poslanecké grémium v pondelok rokovalo o pracovnej verzii Etického kódexu poslanca NR SR, o definitívnom znení by sa malo hlasovať na októbrovej schôdzi. Predseda NR SR Andrej Danko v auguste povedal, že chce, aby parlament na jeseň schválil Etický kódex pre poslancov. Išlo by o etický kódex, ktorý by platil rámcovo pre slovenský, český a rakúsky parlament. Etický kódex bude prijatý ako norma.

Upravoval by všetko, čo nie je v Rokovacom poriadku NR SR. „Napríklad elementárna slušnosť, oblečenie, komunikácia, lobizmus,“ konštatoval predseda NR SR s tým, že kancelár parlamentu komunikuje s rakúskym a českým partnerom. „Vzorom nám je aj kódex Knessetu, ktorý upravuje vzťahy poslancov alebo lobizmus. Na jeseň urobíme draft etického kódexu, ktorý by možno v čase stého výročia vzniku Československa bol prijatý a platil by pre slovenský, český a rakúsky parlament. Každý štát by si ho následne implementoval,“ vyhlásil Danko.