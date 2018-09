SAV vyzýva ministerku Lubyovú: Má predložiť list od generálnej prokuratúry

"Domnievame sa, že ministerstvo si vyjadrenie prokuratúry prispôsobilo a interpretovalo účelovo. Z listu GP, ktorý len v pondelok ráno SAV dostala, jednoznačne vyplýva, že prokurátor konštatuje prieťahy v konaní ministerstva," povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. Zároveň podľa jeho ďalších slov prokurátor SAV informuje, že ministerstvo upozornil, aby urýchlene rozhodlo o zápise SAV do registra. Preto sa v tejto súvislosti koná v pondelok od 14.00 h aj mimoriadne zasadnutie vedenia SAV.

SAV zároveň rozposlala všetkým poslancom list, v ktorom informuje o kolapse, ktorý by nastal, ak by zajtra (11.9.) schválili novelu o SAV, ktorá je súčasťou zákona o vysokých školách. "Chcel by som vás požiadať, aby ste novelu zákona o SAV neschválili, pretože jej schválenie by malo pre SAV likvidačné dôsledky, ktoré pri príprave novely zákonodarca nemohol predvídať. Ak by novela vstúpila do platnosti v júni, bola by transformácia iba zrušená. Teraz, po troch mesiacoch, keď sú naše organizácie čiastočne v novej forme, je novela prakticky nevykonateľná a zlikviduje SAV," uviedol Šajgalík v liste poslancom.

GP SR dáva za pravdu postupu ministerstva školstva pri registrácii organizácií SAV. GP SR informuje, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by malo v tejto súvislosti rozhodnúť, a to buď zastavením registrácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie, alebo ich registráciou. Uviedla to v pondelok po skončení rokovania Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Lubyová, pričom médiá informovala z listu, ktorý dostal rezort od GP SR v piatok 7. septembra.