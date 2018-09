Šéf parlamentu nemá záujem o palác! Dankov odchod by bol hriech, tvrdia jeho straníci

Andrej Danko nemá záujem uchádzať sa o post hlavy štátu

Keďže SNS je parlamentná strana, musí mať podľa Danka svojho kandidáta na prezidenta. „Samozrejme, že budeme mať. V tejto chvíli nie je podstatné, či to bude žena alebo muž, niektorí dokonca hovoria o mne. Ja hovorím nahlas, že nemám v tejto etape záujem o kandidatúru na prezidenta," uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike.

Podľa vlastných slov má momentálne zodpovednosť ako predseda strany a Národnej rady (NR) SR. „Sú členovia SNS, ktorí mi hovoria, že by to bol hriech odísť teraz, keď môžeme ešte možno politicky rásť. Je to veľmi ťažká situácia," upozornil Danko. So stranou chce ako jej predseda uspieť v parlamentných voľbách 2020.

Andrej Danko Zdroj: SITA/Diana Černáková

V minulosti opakovane hovoril o tom, že prezidentským kandidátom SNS by mohla byť žena. „Hovorili sme, že bolo by ideálne, aby to bola žena, ale to neznamená, že to nemôže byť Štefan Zelník alebo niekto iný," povedal v aktuálnej diskusii. Národniari tiež čakajú, ako sa rozhodnú ďalšie parlamentné strany. Danko očakáva ešte relevantnejšie mená s väčšími politickými skúsenosťami, ako sú známe doteraz.

Rekreačné poukazy sú už v koalícii odkomunikované

Téma rekreačných poukazov je v koalícii odkomunikovaná, nový inštitút musí už len prejsť cez Národnú radu (NR) SR. Predseda SNS Andrej Danko ju už prediskutoval aj s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) a ten je s tým podľa neho "v pohode".

Okrem podpory odvetvia cestovného ruchu ide podľa Danka aj o súčasť boja s čiernou ekonomikou. „Časť zamestnávateľov dáva odmeny do obálok. Je to boj s čiernou ekonomikou, chceme zlegalizovať tieto odmeny. Keď to dajú k dovolenkovému poukazu, bude to bez odvodov a daní, čo bude zaujímavé aj pre podnikateľov,“ uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Nárok na zvýhodnený rekreačný poukaz bude mať podľa Danka zamestnávateľ s pracovným alebo obdobným pomerom trvajúcim aspoň dva roky, alebo živnostník s minimálne dvojročnou živnosťou. Ak o to zamestnanec bude mať záujem, vo firmách s viac ako 49 zamestnancami to bude povinné. Zvýhodnený poukaz bude mať celkovú hodnotu 500 eur, z toho zamestnávateľ prispeje 275 eurami.

Danko zdôraznil, že je to inštitút, ktorý poznajú mnohé západné Zákonníky práce. Turizmus na Slovensku podľa neho potrebuje podporu. „Snívam aj o osobitnom ministerstve pre šport a cestovný ruch, je to oblasť, ktorá je zanedbaná, poddimenzovaná, potrebuje injekciu. Pomôže to naštartovať rôzne oblasti, dostane veľkú dávku financií do cestovného ruchu,“ dodal predseda SNS.