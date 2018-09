Najnovší volebný prieskum: Opozícia mierne rastie, Smer sa drží, pád Kotlebu!

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom septembra, podľa prieskumu by ich opäť vyhral Smer nasledovaný liberálmi a národniarmi. Polepšila si väčšina opozičných strán aj Most-Híd, naopak, ĽSNS stratila.

Prieskum uskutočnila agentúra AKO v dňoch od 30. augusta do 5. septembra prostredníctvom telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov.

Na prvých troch miestach sa v podstate nič nezmenilo, Smer by získal 21,2 percenta hlasov Slovákov, SaS šestnásť percent a SNS 10,9 percenta. Naopak, zo štvrtého miesta klesli kotlebovci až na šiestu priečku po strate 2,3 percenta. Sme rodina by volilo 9,5 percenta opýtaných, OĽaNO - NOVA zas 9,4 percenta.

Kresťanskí demokrati sa vyšvihli na hodnotu 7,6 percenta, polepšili si aj bugárovci, ktorých by volilo 6,3 percenta Slovákov. Tesne pred bránami parlamentu by zostalo Progresívne Slovensko so ziskom 4,6 percenta hlasov. Pokles o jedno percento zaznamenala strana SPOLU.

Zdroj: TS AKO

Smer-SD by v parlamente získal 36 kresiel, SaS 27 a SNS 18. Sme rodina – Boris Kollár a OĽaNO - NOVA by mali zhodne po 16 mandátov, kotlebovci 14, KDH 13 a Most-Híd 10.

Na voľbách by sa zúčastnilo 73,9 percent respondentov, 9,3 percenta opýtaných deklarovalo, že by určite nešli voliť, 16,1 percenta ľudí nevedelo, koho by teraz volili a 0,7 percenta oslovených odmietlo prezradiť, koho by volili.