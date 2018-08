MIMORIADNY ONLINE Škandál únosu spustil politickú krízu: Útok Čižnára na Kisku

BRATISLAVA - Politická kríza vrcholí. Koaličný spor, ktorý vznikol po vražde novinára Jána Kuciaka na pár mesiacov upokojila rekonštrukcia vlády, sa momentálne dostal do bodu zlomu. Medzinárodný škandál únosu Vietnamca sa podľa našich informácii môže stať tým posledným, ktorý spoluprácu ukončí. Mohlo by sa tak stať už dnes, po stretnutí najvyšších ústavných činiteľov. Slovensko zrejme čakajú predčasné voľby.

- 13:00 Prezident Andrej Kiska sa stretol s premiérom Petrom Pellegrinim

- Andrej Kiska po stretnutí s Pellegrinim vyhlásil, že ministerka vnútra Denisa Saková stratila jeho dôveru

- 15:00 Kiska sa stretne s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom, predsedom parlamentu Andrejom Dankom a predsedom vlády Petrom Pellegrinim

- 16:00 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár ohlásil tlačovú besedu s Petrom Šufliarskym

NAŽIVO Brífing Jaromíra Čižnára a Petra Šufliarskeho

18:02 „Ja som už niekoľkokrát vyvracal tento článok ako absolútny nezmysel a výmysel, ale toto je naozaj cez čiaru," hovorí Kaliňák. Tvrdí, že aj nemecké médiá im v podstate dávajú za pravdu, keď sa prikláňajú k tomu, že ak sa to stalo, tak slovenská vláda mala byť oklamaná.

17:31 Stanovisko Denisy Sakovej

Ministerka vnútra Denisa Saková nevidí dôvod, aby odstúpila z postu ministerky vnútra.

Samotným prípadom únosu sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní, pričom prokurátor

má byť prítomný pri jednotlivých výsluchoch. Ministerka urobila potrebné kroky na riadne

vyšetrenie prípadu, ktoré sú v jej kompetencii.

Zbaví mlčanlivosti zamestnancov ÚOUČ, letky rezortu vnútra a zamestnancov rezortu,

ktorých bude potrebné vypočuť kvôli riadnemu objasneniu celej veci. Odmieta politizáciu

prípadu a tak ako rezort vnútra poskytoval maximálnu súčinnosť nemeckým orgánom, bude

ju poskytovať aj slovenským orgánom činným v trestnom konaní.

16:47 V prípade únosu vietnamského podnikateľa nebolo zatiaľ začaté trestné stíhanie vo veci. Povedal to generálny prokurátor Jaromír Čižnár. V tejto chvíli preverujú trestné oznámenie podané minulý piatok.

16:43 Čižnár kritizuje Denník N

Denník kritizuje za to, že neodovzdal svoje podozrenia generálnej prokuratúre, ale o nich napísal. Nepáči sa mu ani, že policajti prehovorili o podozreniach z únosu až teraz. „Teraz si mám čo myslieť? Že to je načasované alebo vsadené do vhodnej situácie?“ Čižnár kritizuje aj tajnú službu a pýta sa, či podozrenia mala, ale o nich neinformovala, alebo to nevedela. „Obidve možnosti sú katastrofálne,“ povedal.

16:37 Bugár si nevie predstaviť, že koalícia bude pokračovať, ak sa informácie potvrdia

Béla Bugár si nevie predstaviť pokračovanie Mosta v koalícii, ak sa potvrdia medializované informácie v kauze únosu Vietnamca. Podľa RTVS to povedal v rádiu Patria.

16:34 Fico sa na Facebooku opäť obul do Kisku: Prezident sa snaží prípad politicky využiť

„Prezident Andrej Kiska sa snaží politicky zneužiť prípad únosu Vietnamca, ktorého z Berlína odvliekla vietnamská tajná služba. Opakuje sa scenár použitý po vražde novinára a jeho snúbenice. Bez akéhokoľvek dôkazu, či záverov vyšetrovania prezident útočí na bývalých i súčasných členov vlády. Chcem Andrejovi Kiskovi pripomenúť, že nemá mandát na zostavovanie vlády. Ten je vždy v rukách premiéra a získal ho na základe demokratických parlamentných volieb,“ povedal vo videu na sociálnej sieti.

16:27 Čižnár sa pýta, prečo sa nové informácie objavili až po roku. „Je to naplánované?“ Potvrdil, že budú prebiehať vyslúchy.

16:24 Čižnár si vyprosí urážky o nečinnosti. „Dnes bolo stretnutie aj s policajným prezidentom. Už boli aj mená prikurátorov. Túto vec budem osobne sledovať. Závisí to aj od súčinnosti s políciou. Na výsluchoch budú prokurátori, takže opakujem, bude to objektívne. Boli vybratí tí najlepší“ povedal Čižnár.

16:22 „My sme začali konať v dvoch rovinách. Ani v jednej nevyplynulo, že by malo byť začaté trestné stíhanie na území SR. Posledná žiadosť 20. apríla 2018, kde Nemecko žiadalo výsluch na území SR. Bolo vykonaných 11 výsluchov,“ uviedol Šufliarsky.

16:19 Generálna prokuratúra nedisponuje informáciou, že skutok sa stal

„Orgány činné v trestnom konaní do piatka minulého týždňa nedisponovali žiadnou relevantnou informáciou kedy a ako sa mal stať tento skutok. Prečítali sme si vyjadrenia rôznych právnych expertov, ktorí majú asi vešteckú guľu. Do dnešného dňa generálna prokuratúra nedisponuje žiadnou oficiálnou informáciu o vykonaní skutku,“ povedal Šufliarsky.

16:17 „Nemci vyslovili spokojnosť s tým, ako sme im to pripravili, čo chceli, to dostali. Je možné, že budú žiadať ďalšiu právnu pomoc, ktorá im aj bude poskytnutá. Chcel som doiahnuť a poprosiť najvyšších ústavných činiteľov, aby trošku vniesli kľud do toho, čo sa tu deje. Lebo považujem za nezodpovedné vyhrocovať situáciu. Radšej budem informovať vás napriamo, aby to bolo objektívne a aby to bolo tak, ako to bolo naozaj,“ uviedol Čižnár.

16:16 Krajská prokuratúra Bratislava v spolupráci s Inšpekciou budú konať. „Nebude to klasický dohľad prokurátorov, ale budú pri každom úkone, pri ktorom budú vyšetrovať policajtov, ktorí v tom mali byť zainteresovaní,“ informoval Čižnár.

16:15 Stretnutia budú vo veľmi blízkej dobe - s nemeckým kolegom už budúci týždeň, s českým najvyšším štátnym zástupcom už tento týždeň.

16:14 „Informovať sa má vtedy, keď je to potvrdené. Ja nehovorím, že sa tu niečo nestalo, no nemôžem ani tvrdiť, že to bolo tak, ako je napísané. Cez víkend som sa kontaktoval s najvyšším štátnym zástupcom s Českej republiky a nemeckým. Najmä nemecký mi prisľúbil, že mi informácie dá,“ uviedol Čižnár.

16:12 Čižnár kritizuje vystúpenie Kisku

„Najmä po vystúpení pána prezidenta sa začali miešať informácie, preto som chcel, aby ste mali informácie priamo odo mňa,“ povedal Čižnár. „Už cez víkend, som prerušil dovolenku, aby som kontaktoval kolegov z Čiech, aj z Nemecka, aby sme túto situáciu vyriešili. Pán prezident už však má vinníkov aj celý priebeh. To ho obdivujem, lebo to ani my ešte nevieme.“

16:10 Po tom, čo videl vyhlásenia Petra Pellegriniho a Andreja Kisku uvažoval, že stretnutie zruší. „Vystúpenie Petra Pellegriniho bolo slušné a korektné. Pri všetkej úcte k pánovi prezidentovi, jeho vystúpenie také nebolo. Bolo viac zamerané na politické ciele,“ povedal Čižnár. Po vystúpení Kisku chcel stretnutie zrušiť. „Iba z úcty k trom najvyšším ústavným činiteľom som šiel na stretnutie, pretože prezident mi chcel položiť jednu otázku, či bude vyšetrovanie objektívne. To garantujem, že bude.“

16:06 Cieľom bolo zabrániť eskalovaniu a vyhrotení situácie v súvislosti s prípadom, ktorý vyšiel najavo minulý týždeň. „Chcel som informovať ústavných činiteľov o tom ako generálna prokuratúra bude konať a postupovať,“ povedal generálny prokurátor.

16:07 „Myslel som si, že otázky, ktoré som chcel riešiť, vyriešim na stretnutí,“ povedal na úvod nečakaného brífingu Čižnár.

15:57 Saková premárnila svoju šancu

„Ministerka vnútra dnes oznámila, že zbaví mlčanlivosti ochrankárov, ktorí sprevádzali vietnamskú delegáciu. Na ovácie však nie je žiaden dôvod. Tento krok mala urobiť okamžite, ako kauza vypukla. Ona sa však od začiatku tvárila, že sa skutok nestal. Preto súhlasím s prezidentom Kiskom, že by mala odísť. Ale s tým by sme sa uspokojiť nemali. Takýto medzinárodný škandál si vyžaduje odstúpenie celej vlády. A nové voľby," uviedol tieňový minister vnútra Gábor Grendel.

15:54 Predseda SNS Andrej Danko nechce „prikladať“ k emóciám, ktoré kauza únosu Vietnamca vyvoláva. Reagoval tak na vyjadrenia prezidenta Andreja Kisku, ktorý vyslovil nedôveru Sakovej.

15:47 „Nie je to ľahké pre koalíciu, ale zatiaľ platí prezumpcia neviny," povedal.

15:46 Danko má dôveru k orgánom činných v trestnom konaní, hovorí. Nemá vraj dôvod kohokoľvek spochybňovať.

VIDEO Celé vyhlásenie Andreja Danka

15:44 Iná cesta, ako komunikácia s vyšetrovateľmi v Nemecku s generálnym prokurátorom a ministerkou vnútra podľa Danka nie je. „Dobré meno Slovenska musí zostať zachované a ten, kto ho pošpinil bol obvinený," povedal.

15:41 Chcel by som vyzvať na zastavenie šialených emócií, odkazuje Danko. Víta prvé kroky Pellegriniho aj Kisku.

VIDEO Vyhlásenie Andreja Kisku

15:30 Hovorca Andreja Danka zišiel na chvíľu dole, metaforicky podotkol, že „hore je ešte horúcejšie ako vonku“.

15:28 Dnes sa bude generálna prokuratúra vyjadriť k prípadu uneseného Vietnamca. Tlačovú besedu by mali mať o 16-tej.

15:19 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár po necelých 15 minútach zo stretnutia bez slov odišiel.

15:01 Predseda parlamentu Andrej Danko dorazil ešte pred príchodom médií. Stretnutie ústavných činiteľov sa už začalo.

14:58 Príchod Andreja Kisku

14:53 Do prezidentského paláca dorazil aj Peter Pellegrini. Po prezidentovom vyhlásení čelil otázkam, či neuvažuje o odvolaní Sakovej. „Pani ministerka teraz v prvom rade bude musieť zabezpečiť nestranné vyšetrovanie týchto udalostí. To je jej hlavná úloha. Pokiaľ tak neurobí, potom budú na mieste tieto otázky. Momentálne si musí pani ministerka plniť svoje úlohy,“ povedal pred stretnutím premiér. „Dnes bez toho, aby sme mali výsledky, vyhlasovať či jej niekto dôveruje, alebo nie, je skôr politika ako reálna skutočnosť, myslím si,“ dodal Pellegrini.

14:48 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár dorazil na stretnutie do prezidentského paláca

14:42 Vyjadrenie ministerstva vnútra

Šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR Peter Krajčirovič je do vyšetrenia okolností únosu vietnamského podnikateľa postavený mimo službu. V pondelok o tom rozhodla šéfka rezortu Denisa Saková. Informoval o tom Peter Pellegrini po stretnutí s Kiskom a informáciu potvrdil neskôr aj hovorca ministerstva Petar Lazarov.

Dodal, že na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní budú zbavení mlčanlivosti príslušníci ÚOUČ v prípade medializovaných informácií o únose vietnamského občana z Nemecka do Vietnamu. „Po vzájomnej dohode s Generálnou prokuratúrou SR zároveň sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR začne vo veci vykonávať úkony trestného konania. Úkony budú vykonávané pod aktívnym dozorom prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorí sa ich osobne zúčastnia z dôvodu zabezpečenia maximálnej objektivity a zákonnosti,“ povedal Lazarov.

14:22 Stanovisko strany OĽaNO: Vedenie rezortu vnútra ohrozilo bezpečnosť Slovenska

„V kauze únosu občania Slovenska vďaka nemeckým vyšetrovacím orgánom zisťujú, že vlastná vláda ich neustále klame a zatajuje dôležité skutočnosti. Robert Kaliňák a vedenie rezortu ministerstva tvrdili, že unesený občan nebol evidovaný v schengenskom informačnom systéme hľadaných osôb, čím sa snažili zvaliť vinu na nemeckú políciu. Dnes vďaka zverejneným dokumentom vieme, že to nie je pravda,“ uviedla v stanovisku predsedníčka poslaneckého klubu Veronika Remišová.

„Všetko nasvedčuje tomu, že sa vedenie rezortu vnútra podieľalo na operácii cudzej tajnej služby, čím vážne ohrozilo bezpečnosť a suverenitu Slovenska. Keďže pravdepodobne boli spáchané viaceré trestné činy nie je správne, aby politici ovplyvňovali vyšetrovanie, v takomto vážnom prípade by malo byť samozrejmé, že polícia a prokuratúra zločiny okamžite vyšetrujú a nesnažia sa zbaviť zodpovednosti,“ uviedla.

Za zlyhanie môže Smer a SNS

Kroky, ktoré dnes prezentoval Peter Pellegrini nestačia. „Pozbavenie služby šéfa Úradu na ochranu ústavných činiteľov nie je dostatočnou garanciou nezávislého vyšetrovania, keďže v kauze je podozrivých viacero ďalších ľudí priamo z vedenia rezortu vnútra vrátane bývalého ministra Roberta Kaliňáka,“ povedala predsedníčka klubu. „Zodpovednosť za toto neodpustiteľné zlyhanie štátnych orgánov a ich zneužitie nesie Smer spoločne so SNS, keďže riaditeľom slovenskej spravodajskej služby je osobný nominant Andreja Danka. MOST-Híd by si mal uvedomiť, že pokračovanie tejto vlády podkopáva demokratické základy Slovenska. Od prezidenta očakávame razantný prístup a ochranu spravodlivosti a ústavného poriadku nášho štátu,“ dodala Remišová.

14:07 Na stretnutie s GP ide s jedinou požiadavkou - ľudia na Slovensku si zaslúžia poctivé odpovede, a nie návrat do mečiarizmu.

14:06 Saková je prekážkou poctivého vysvetlenia

„Pani Sakovú začínam považovať za prekážku poctivého vysvetlenia toho, čo sa stalo,“ pokračuje Kiska v útoku. Ministerstvo vnútrou je podľa neho kľúčom k obnove dôvery vo štát. Útokom na Slovensko je podľa Kisku snaha zahladiť stopy po zločine a zneužitie moci.

14:04 Saková stratila Kiskovu dôveru

„Ministerka vnútra Denisa Saková stratila moju dôveru. Ministerka vnútra sa skutočne správa ako keby bola pravou rukou bývalého ministra vnútra,“ povedal Kiska.

14:02 „Podozrenia z toho, že slovenský vládny špeciál bol zneužitý na únos sú staré už niekoľko mesiacov,“ hovorí Kiska. Dodáva, že už niekoľkokrát vyzval slovenské úrady na to, aby začali konať. „Alibizmus, vyhováranie sa na nemecké úrady, toho už bolo dosť. Prípad sa stal na území Slovenskej republiky. Použité bolo slovenské vládne lietadlo. Podozriví sú bývalí predstavitelia slovenskej vládnej moci,“ povedal Kiska.

13:50 Celé vyhlásenie Petra Pellegriniho po stretnutí s Kiskom

13:47 Podozrenia zo zneužitia vládneho špeciálu bude vyšetrovať inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá priamo spadá pod ministerku Sakovú.

13:45 „Ak sa preukáže, že vietnamská strana zneužila situáciu, tak to bude mať veľmi zásadné dopady na naše bilaterálne vzťahy, ktoré by mali vyústiť do krokov, ktoré skonzultujem s pánom ministrom zahraničia,“ hovorí. V krátkej dobe budú zbavení mlčanlivosti všetkých tých, ktorí by mali byť vypočutí, hovorí Pellegrini.

13:44 „Samozrejme, o tom koho navštívi ministerka, to konzultuje so mnou, preto nevidím nič zlé, aby sa stretla s nemeckým proťajškom, keďže to má medzinárodný politický rozmer,“ povedal Pellegrini a dodáva, že ju neposlal vyšetrovať. Reagoval tak na vyjadrenie Čižnára.

13:42 S bývalým ministrom Kalińákom bude aj naďalej komunikovať. Pellegrini verí, že vyšetrovanie preukáže, že v tom nemá prsty. Na koaličnej rade nebol preto, lebo vraj mal ďalší pracovný program.

13:40 Pellegrini zároveň informoval, že rozprával s ministerkou vnútra Denisou Sakovou. Ministerka teda dočasne pozbavuje služby šéfa Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Dôvodom je objektívne vyšetrenie únostu vietnamského občana.

13:39 „Nie je prípustné, aby sme žili v takomto vákuu,“ tvrdí. Kisku uistil, že bude vyvíjať také aktivity, aby sa prípad čo najskôr vyšetril.

13:38 „Vláda urobí všetko pre to, aby sme preverili všetky informácie, ktoré sú zverejňované,“ povedal Pellegrini a dodal, že len skutočná pravda je jediným možným riešením.

13:04 Premiér Peter Pellegrini sa momentálne rozpráva o aktuálnej politickej situácii s prezidentomo Andrejom Kiskom. Kiska sa vyjadrí po stretnutí o druhej.

12:51 „Nikdy som netvrdil, že nemeckí vyšetrovatelia pochybili. My sme mali na rozpoznanie kritickej situácie dve hodiny, oni mali tri dni,“ povedal o nemeckej polícii.

12:49 „To, že by zdrogovaného a dobitého človeka naložili do lietadla, nepotvrdzujú žiadne svedecké výpovede,“ povedal v Exprese. Nemeckí vyšetrovatelia majú podľa neho naplánované ďalšie výsluchy na jeseň. Kaliňák opäť povedal, že Slovensko na únose nespolupracovalo.

12:45 Robert Kaliňák dnes hovoril v Rádiu Expres. Hosťom relácie Braňa Závodského bol šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný. S Kaliňákom počas relácie telefonovali. Exminister vnútra zopakoval, že ak Trinh Xuan Thanha uniesli s pomocou nášlo špeciálu, tak sme boli oklamaní.

Po nových informáciách v prípade únosu vietnamského občana sa spustila lavína reakcií, ktorá dnes vyvrcholí stretnutiami najvyšších ústavných činiteľov. Ako prvý sa s prezidentom Andrejom Kiskom stretne premiér Peter Pellegrini. Po stretnutí bude nasledovať vyhlásenie. O 15-tej sa s Kiskom stretnú v historickej budove Národnej rady SR generálny prokurátor Jaromír Čižnár, predseda parlamentu Andrej Danko a predseda vlády Peter Pellegrini. Zdá sa, že na stole je opäť možnosť predčasných volieb. V kuloároch sa hovorí, že vládu už môže zachrániť iba koniec Kaliňáka v politike.

Lavína reakcií

Vo štvrtok večer zverejnil Denník N výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha. Po článku sa spustila lavína reakcií. Ministerstvo vnútra spoločne s exministrom vnútra aj naďalej popierajú, žeby Slovensko o únose vedelo. Premiér Peter Pellegrini uviedol, že situáciu majú v Nemecku osobne odkomunikovať súčasný ministerka vnútra Denisa Saková a policajný šéf Milan Lučanský.

Viacerí politici však označili nové zistenia za veľmi vážnu vec, v ktorej ide o dobré meno Slovenskej republiky. Opozícia zvolala dva výbory. Konanie branno-bezpečnostného výboru avizoval Anton Hrnko na tento štvrtok, Gábor Grendel zvolal mimoriadny výbor na kontrolu činnosti SIS.

Generálna prokuratúra však v reakcii na slová Pellegriniho uviedla, že stretnuie s nemeckou stranou avizovali ešte pred premiérom. „Pri všetkej úcte k ústavnej funkcii pána premiéra Petra Pellegriniho, generálny prokurátor Jaromír Čižnár konštatuje, že to bola práve Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, ktorá ako prvá avizovala pracovné stretnutie zástupcov Generálnej prokuratúry SR s príslušnými partnermi Spolkovej republiky Nemecko a Českej republiky. Generálny prokurátor v tejto súvislosti už podnikol aj prvé kroky,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa GP Andrea Predajňová. Generálny prokurátor poznamenal, že pani ministerka vnútra a ani prezident Policajného zboru SR nie sú orgánmi činnými v trestnom konaní, preto podľa neho nedostanú relevantné informácie.

Požiadavky strany Most-Híd

Strana Most-Híd sa po piatkovej koaličnej rade nevyjadrila. Ešte predtým však zverejnili stanovisko s konkrétnymi požiadavkami. Strana uviedla, že čelíme veľmi vážnemu problému, ktorý presahuje hranice našej krajiny. „Takýmto konaním sa vážne poškodilo medzinárodné renomé Slovenskej republiky. Členská krajina EU sa podieľala na únose cudzieho štátneho občana, ktorý je trestne stíhaný v ďalšej krajine nášho spoločenstva. Je to bezprecedentný prípad a vyžaduje okamžité a rázne kroky. Preto Most-Híd požaduje:

a) Okamžité uskutočnenie takých právnych úkonov, vrátane zriadenia špeciálnej vyšetrovacej komisie, ktoré preveria všetky zverejnené skutočnosti,

b) Vyvodenie okamžitej osobnej zodpovednosti, postavenia mimo služby, riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov do ukončenia vyšetrovania,

c) Poskytnutie zákonnej ochrany všetkým príslušníkom PZ, ktorí poskytnú informácie vyšetrovateľom,

d) Most-Híd inicioval aj zvolanie Branno-bezpečnostného výrobu NR SR a Výboru na kontrolu SIS, s predvolaním kompetentných predstaviteľov PZ, SIS a MV v čase údajného skutku aj dnes. Andrej Hrnčiar, člen branno-bezpečnostného výboru už požiadal Andreja Hrnka, predsedu výboru o jeho zvolanie,“ uviedli v stanovisku. S týmito požiadavkami sa stotožnil aj minister spravodlivosti Gábor Gál.

Kaliňák a Fico informácie o únose popierajú

V piatok sa konala koaličná rada, po ktorej sa ani jedna z vládnych strán nevyjadrila. Most-Híd ostal pri svojom pôvodnom vyjadrení, v ktorom zverejnil jasné požiadavky. Smer reagoval prostretníctvom šéfa strany Roberta Fica a SNS zaslalo stanovisko, v ktorom ocenilo kroky GP. „Je veľmi dôležité, aby sa tieto veci nepolitizovali a aby ich nik nezneužíval na osobný prospech alebo politický boj. Ide o dobré meno Slovenska, preto je nutná rozvaha. Relevantnosť zverejnených informácií môže potvrdiť, alebo vyvrátiť iba generálna prokuratúra,“ uviedol v piatok v stanovisku líder SNS Andrej Danko.

Na aktuálnu situáciu reagoval Robert Fico i exminister vnútra Robert Kaliňák. „Vo štvrtok protivládny Denník N bez jediného dôkazu zaútočil na ministerstvo vnútra, ktoré sa vraj malo vedome podieľať na únose občana Vietnamu. Spustil sa ten istý model - opozícia, prezident a mimovládky kriminalizujú a vyzývajú vládu na odstúpenie. Čo na tom, že nemeckí vyšetrovatelia tvrdia, že slovenská vláda bola v tomto prípade podvedená. Veď účel svätí prostriedky - treba povaliť vládu za každú cenu, mimo akýchkoľvek demokratických pravidiel,“ povedal vo videu Fico.

Kaliňák na sociálnej sieti zopakoval, že článok je absolútna lož, všetky veci sú podľa neho ľahko vyvrátiteľné. „Denník N bezprecedentne zaútočil na ministerstvo vnútra i na mňa osobne. Článok o tom, že sme sa mali vedome podieľať na únose občana Vietnamu, je jedna veľká obludná lož. Som pripravený absolvovať aj test na detektore lži, lebo tu už zďaleka nejde len o moju osobu, ale hlavne o dobré meno Slovenska v zahraničí,“ povedal.

Kľúčové výpovede policajtov

Výpovede policajtov sa zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje a ktorej podrobnú správu má denník k dispozícii vďaka spoločnému pátraniu s nemeckým denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych. Pre Denník N hovorili napríklad o tom, že z Úradu na ochranu ústavných činiteľov volali vodičom, či sú ochotní ísť na druhý deň v stredu 26. júla 2017 do práce, keďže na Slovensko príde mimoriadne vietnamská delegácia.

„Viacerí ochrankári sú prekvapení, delegácie sa plánujú niekoľko týždňov dopredu, nie zo dňa na deň,“ napísal Denník N, ktorý vo svojom článku informuje aj o presných časoch pristátia či odletu slovenského špeciálu, ktorým vietnamského podnikateľa uniesli, o časoch rokovania, o spôsobe, akým sa asi z Berlína unesený podnikateľ dostal do kolóny či o tom, že vo vládnej kolóne bolo nezvyčajne veľa policajtov.