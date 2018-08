MIMORIADNY ONLINE Škandál únosu spustil najväčšiu krízu: Zrejme nás čakajú predčasné voľby

BRATISLAVA - Politická kríza vrcholí. Koaličný spor, ktorý vznikol po vražde novinára Jána Kuciaka na pár mesiacov upokojila rekonštrukcia vlády, sa momentálne dostal do bodu zlomu. Medzinárodný škandál únosu Vietnamca sa podľa našich informácii môže stať tým posledným, ktorý spoluprácu ukončí. Mohlo by sa tak stať už dnes, po stretnutí najvyšších ústavných činiteľov. Slovensko zrejme čakajú predčasné voľby.

- 13:00 Prezident Andrej Kiska sa stretne s premiérom Petrom Pellegrinim

- 14:00 Vyhlásenie prezidenta k aktuálnej politickej situácii

- 15:00 Kiska sa stretne s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom, predsedom parlamentu Andrejom Dankom a predsedom vlády Petrom Pellegrinim

12:51 „Nikdy som netvrdil, že nemeckí vyšetrovatelia pochybili. My sme mali na rozpoznanie kritickej situácie dve hodiny, oni mali tri dni,“ povedal o nemeckej polícii.

12:49 „To, že by zdrogovaného a dobitého človeka naložili do lietadla, nepotvrdzujú žiadne svedecké výpovede,“ povedal v Exprese. Nemeckí vyšetrovatelia majú podľa neho naplánované ďalšie výsluchy na jeseň. Kaliňák opäť povedal, že Slovensko na únose nespolupracovalo.

12:45 Robert Kaliňák dnes hovoril v Rádiu Expres. Hosťom relácie Braňa Závodského bol šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný. S Kaliňákom počas relácie telefonovali. Exminister vnútra zopakoval, že ak Trinh Xuan Thanha uniesli s pomocou nášlo špeciálu, tak sme boli oklamaní.

Po nových informáciách v prípade únosu vietnamského občana sa spustila lavína reakcií, ktorá dnes vyvrcholí stretnutiami najvyšších ústavných činiteľov. Ako prvý sa s prezidentom Andrejom Kiskom stretne premiér Peter Pellegrini. Po stretnutí bude nasledovať vyhlásenie. O 15-tej sa s Kiskom stretnú v historickej budove Národnej rady SR generálny prokurátor Jaromír Čižnár, predseda parlamentu Andrej Danko a predseda vlády Peter Pellegrini. Zdá sa, že na stole je opäť možnosť predčasných volieb. V kuloároch sa hovorí, že vládu už môže zachrániť iba koniec Kaliňáka v politike.

Lavína reakcií

Vo štvrtok večer zverejnil Denník N výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha. Po článku sa spustila lavína reakcií. Ministerstvo vnútra spoločne s exministrom vnútra aj naďalej popierajú, žeby Slovensko o únose vedelo. Premiér Peter Pellegrini uviedol, že situáciu majú v Nemecku osobne odkomunikovať súčasný ministerka vnútra Denisa Saková a policajný šéf Milan Lučanský.

Viacerí politici však označili nové zistenia za veľmi vážnu vec, v ktorej ide o dobré meno Slovenskej republiky. Opozícia zvolala dva výbory. Konanie branno-bezpečnostného výboru avizoval Anton Hrnko na tento štvrtok, Gábor Grendel zvolal mimoriadny výbor na kontrolu činnosti SIS.

Generálna prokuratúra však v reakcii na slová Pellegriniho uviedla, že stretnuie s nemeckou stranou avizovali ešte pred premiérom. „Pri všetkej úcte k ústavnej funkcii pána premiéra Petra Pellegriniho, generálny prokurátor Jaromír Čižnár konštatuje, že to bola práve Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, ktorá ako prvá avizovala pracovné stretnutie zástupcov Generálnej prokuratúry SR s príslušnými partnermi Spolkovej republiky Nemecko a Českej republiky. Generálny prokurátor v tejto súvislosti už podnikol aj prvé kroky,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa GP Andrea Predajňová. Generálny prokurátor poznamenal, že pani ministerka vnútra a ani prezident Policajného zboru SR nie sú orgánmi činnými v trestnom konaní, preto podľa neho nedostanú relevantné informácie.

Požiadavky strany Most-Híd

Strana Most-Híd sa po piatkovej koaličnej rade nevyjadrila. Ešte predtým však zverejnili stanovisko s konkrétnymi požiadavkami. Strana uviedla, že čelíme veľmi vážnemu problému, ktorý presahuje hranice našej krajiny. „Takýmto konaním sa vážne poškodilo medzinárodné renomé Slovenskej republiky. Členská krajina EU sa podieľala na únose cudzieho štátneho občana, ktorý je trestne stíhaný v ďalšej krajine nášho spoločenstva. Je to bezprecedentný prípad a vyžaduje okamžité a rázne kroky. Preto Most-Híd požaduje:

a) Okamžité uskutočnenie takých právnych úkonov, vrátane zriadenia špeciálnej vyšetrovacej komisie, ktoré preveria všetky zverejnené skutočnosti,

b) Vyvodenie okamžitej osobnej zodpovednosti, postavenia mimo služby, riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov do ukončenia vyšetrovania,

c) Poskytnutie zákonnej ochrany všetkým príslušníkom PZ, ktorí poskytnú informácie vyšetrovateľom,

d) Most-Híd inicioval aj zvolanie Branno-bezpečnostného výrobu NR SR a Výboru na kontrolu SIS, s predvolaním kompetentných predstaviteľov PZ, SIS a MV v čase údajného skutku aj dnes. Andrej Hrnčiar, člen branno-bezpečnostného výboru už požiadal Andreja Hrnka, predsedu výboru o jeho zvolanie,“ uviedli v stanovisku. S týmito požiadavkami sa stotožnil aj minister spravodlivosti Gábor Gál.

Kaliňák a Fico informácie o únose popierajú

V piatok sa konala koaličná rada, po ktorej sa ani jedna z vládnych strán nevyjadrila. Most-Híd ostal pri svojom pôvodnom vyjadrení, v ktorom zverejnil jasné požiadavky. Smer reagoval prostretníctvom šéfa strany Roberta Fica a SNS zaslalo stanovisko, v ktorom ocenilo kroky GP. „Je veľmi dôležité, aby sa tieto veci nepolitizovali a aby ich nik nezneužíval na osobný prospech alebo politický boj. Ide o dobré meno Slovenska, preto je nutná rozvaha. Relevantnosť zverejnených informácií môže potvrdiť, alebo vyvrátiť iba generálna prokuratúra,“ uviedol v piatok v stanovisku líder SNS Andrej Danko.

Na aktuálnu situáciu reagoval Robert Fico i exminister vnútra Robert Kaliňák. „Vo štvrtok protivládny Denník N bez jediného dôkazu zaútočil na ministerstvo vnútra, ktoré sa vraj malo vedome podieľať na únose občana Vietnamu. Spustil sa ten istý model - opozícia, prezident a mimovládky kriminalizujú a vyzývajú vládu na odstúpenie. Čo na tom, že nemeckí vyšetrovatelia tvrdia, že slovenská vláda bola v tomto prípade podvedená. Veď účel svätí prostriedky - treba povaliť vládu za každú cenu, mimo akýchkoľvek demokratických pravidiel,“ povedal vo videu Fico.

Kaliňák na sociálnej sieti zopakoval, že článok je absolútna lož, všetky veci sú podľa neho ľahko vyvrátiteľné. „Denník N bezprecedentne zaútočil na ministerstvo vnútra i na mňa osobne. Článok o tom, že sme sa mali vedome podieľať na únose občana Vietnamu, je jedna veľká obludná lož. Som pripravený absolvovať aj test na detektore lži, lebo tu už zďaleka nejde len o moju osobu, ale hlavne o dobré meno Slovenska v zahraničí,“ povedal.

Kľúčové výpovede policajtov

Výpovede policajtov sa zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje a ktorej podrobnú správu má denník k dispozícii vďaka spoločnému pátraniu s nemeckým denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych. Pre Denník N hovorili napríklad o tom, že z Úradu na ochranu ústavných činiteľov volali vodičom, či sú ochotní ísť na druhý deň v stredu 26. júla 2017 do práce, keďže na Slovensko príde mimoriadne vietnamská delegácia.

„Viacerí ochrankári sú prekvapení, delegácie sa plánujú niekoľko týždňov dopredu, nie zo dňa na deň,“ napísal Denník N, ktorý vo svojom článku informuje aj o presných časoch pristátia či odletu slovenského špeciálu, ktorým vietnamského podnikateľa uniesli, o časoch rokovania, o spôsobe, akým sa asi z Berlína unesený podnikateľ dostal do kolóny či o tom, že vo vládnej kolóne bolo nezvyčajne veľa policajtov.