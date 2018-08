MIMORIADNY ONLINE Medzinárodný škandál únosu Vietnamca: V koalícii to vrie, SNS a Most idú po Smere

- Denník N zverejnil v spolupráci s nemeckým Allgemeine Zeitung článok s výpoveďami policajtov, podľa ktorého Slovensko a Kaliňák o únose vedeli

- Most-Híd a rezort spravodlivosti na čele s Gáborom Gálom žiadali zvolanie mimoriadneho branno-bezpečnostného výboru

- Kaliňák a rezort vnútra sa voči zisteniam ohradili, podľa nich ide o absolútny nezmysel

- Hrnko zvolal výbor na štvrtok 9. augusta

- k situácii sa o 13-tej vyjadrí prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová spolu s Progresívnym Slovenskom

- o 13:30 bude v parlamente zasadať koaličná rada, situáciu budeme sledovať naživo

- SaS a OĽaNO navrhujú väzobné stíhanie pre Kaliňáka, tlačovku zvolali na 15.15

- Peter Pellegrini uistil občanov, že sa pochybnosti okolo únosu majú vyšetriť, Saková a Lučanský by mali situáciu odkomunikovať osobne v Nemecku

- prezident Andrej Kiska sa chce v pondelok stretnúť s Pellegrinim

14:42 Kaliňák sa pred pár minútami vyjadril na Facebooku: Je to absolútna lož, všetky veci z článku sú ľahko vyvrátiteľné

„Denník N bezprecedentne zaútočil na ministerstvo vnútra i na mňa osobne. Článok o tom, že sme sa mali vedome podieľať na únose občana Vietnamu, je jedna veľká obludná lož. Som pripravený absolvovať aj test na detektore lži, lebo tu už zďaleka nejde len o moju osobu, ale hlavne o dobré meno Slovenska v zahraničí,“ uviedol na sociálnej sieti.

14:37 Stretnutie s Čižnárom potvrdili všetci

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár požiadal pre prípad uneseného vietnamského podnikateľa o stretnutie prezidenta Andreja Kisku, predsedu parlamentu Andreja Danka a premiéra Petra Pellegriniho. „Účasť potvrdili všetci oslovení ústavní činitelia,“ informovala hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová. Pracovné stretnutie bude v pondelok 6. augusta na pôde Generálnej prokuratúry SR. Stretnutím chce Čižnár zamedziť politizácii prípadu a zabezpečiť nezávislosť a zákonnosť objasnenia veci.

14:25 Ak vietnamské tajné služby skutočne uniesli svojho občana Trinh Xuan Thanha z členského štátu Európskej únie, Nemecka, a s využitím návštevy svojich politikov v inom členskom štáte, Slovensku, ho vyviezli mimo schengenského priestoru, bude Vietnam čeliť vážnym konzekvenciám. A je v záujme Slovenska dôkladne vyšetriť, čo sa v čase únosu udialo na našom území. V diskusii na Tablet.tv to 2. augusta uviedol publicista Juraj Hrabko.

14:10 Ministerstvo vnútra SR zhrnulo najzjavnejšie nepravdy v článku publikovanom v Denníku N o únose vietnamského občana z Nemecka do Vietnamu. Vychádzalo pri tom z rozhovorov so zamestnancami rezortu a z dostupných dokumentov. Celé stanovisko si prečítajte TU.

14:07 Čižnár sa stretne s Dankom, Kiskom a Pellegrinim

Generálny prokurátor Čižnár sa v pondelok stretne s Kiskom, Dankom a Pellegrinim. Stretnutie „za účelom zamedzenia akejkoľvek politizácie a v snahe zabezpečiť nezávislosť a zákonnosť objasnenia veci“ zvolal Čižnár. Informoval Denník N.

14:06 „Polícia úzko spolupracuje s Generálnou prokuratúrou SR, po výpovedi autorky článku sa dohodneme na ďalšom postupe,“ uviedol v stanovisku hovorca policajného prezídia Martin Wäldl.

13:58 GP avizovala stretnutie s nemeckou stranou ešte pred premiérom, Čižnár podnikol prvé kroky

„Pri všetkej úcte k ústavnej funkcii pána premiéra Petra Pellegriniho, generálny prokurátor Jaromír Čižnár konštatuje, že to bola práve Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, ktorá ako prvá avizovala pracovné stretnutie zástupcov Generálnej prokuratúry SR s príslušnými partnermi Spolkovej republiky Nemecko a Českej republiky. Generálny prokurátor v tejto súvislosti už podnikol aj prvé kroky,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa GP Andrea Predajňová.

„Generálny prokurátor Jaromír Čižnár len pripomína, že o vyslaní konkrétnych prokurátorov na zahraničnú služobnú cestu rozhoduje výlučne generálny prokurátor a nie pán premiér, ani pani ministerka vnútra, pretože prokuratúra je samostatný, nezávislý štátny orgán od iného štátneho orgánu vrátane exekutívy, čo napokon vyplýva aj z Ústavy Slovenskej republiky,“ napísala hovorkyňa.

Saková a Lučanský len ťažko dostanú relevantné informácie

Generálny prokurátor poznamenáva, že pani ministerka vnútra a ani prezident Policajného zboru SR nie sú orgánmi činnými v trestnom konaní. „Preto sa len ťažko možno domnievať, že im budú poskytnuté relevantné informácie z vyšetrovania trestnej veci a navyše za situácie, keď informáciami o vyšetrovaní trestnej veci, resp. jeho výsledku, neboli a nie sú informované slovenské justičné orgány,“ uviedla Predajňová.

„Generálny prokurátor Jaromír Čižnár považuje za vhodnejšie, aby sa zahraničnej služobnej cesty namiesto ministerky vnútra a prezidenta PZ SR zúčastnili vyšetrovatelia, ktorí vybavovali žiadosti o právnu pomoc nemeckých justičných orgánov,“ dodala.

13:44 Fico a Kaliňák sú pre Slovensko bezpečnostné a reputačné riziko

Za posledné mesiace sa čoraz viac ukazuje, že mafia, korupcia a totalita nikdy nemala k Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi bližšie. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení iniciatívy Za slušné Slovensko v súvislosti s medializovanou kauzou únosu, obaja menovaní sú pre Slovensko skutočné bezpečnostné a reputačné riziko. „Dúfame, že páni Béla Bugár a Andrej Danko si to už naplno uvedomili. Sú súčasťou vlády, v ktorej je strana, ktorá používa rovnaké metódy ako Mečiar,“ konštatuje iniciatíva. Únos vietnamského občana cez územie SR vrhá podľa iniciatívy tieň práve 90-tych rokov, ked mečiarovský režim unášal a vraždil. „Od marca spoločne voláme po slušnej a spravodlivej krajine, takéto veci do nej však nepatria,“ zdôrazňuje iniciatíva.

Iniciatíva požaduje, aby orgány činné v trestnom konaní začali okamžite konať. „Aby jasne ukázali slovenskej verejnosti, že konečne nastáva doba, keď spravodlivosť platí pre všetkých. Vrátane bývalého ministra vnútra, či expremiéra,“ uvádza. V prípade, že v krátkom čase zástupcovia iniciatívy podľa vlastných slov neuvidia konkrétne a razantné kroky, budú opätovne organizovať zhromaždenia. „Nevzdávame boj o slušné Slovensko. Spoločne sme sa naučili, že demokracia neznamená, že budeme čakať do ďalších volieb so založenými rukami,“ uzatvára vyhlásenie.

13:42 Správame sa, ako keby nám na Nemecku nezáležalo

Politológ Grigorij Mesežnikov upozornil, že Nemecko je náš najbližší spojenec a partner z ekonomického, politického aj bezpečnostného hľadiska, ale správame sa, akoby nám na tom nezáležalo a viac obhajujeme vietnamskú stranu. Mesežnikov na úvod zdôraznil, že spomedzi krajín Visegrádu má Slovensko s Berlínom najlepšie vzťahy, slovensko-nemecké vzťahy boli podľa šéfa Inštitútu pre verejné otázky „vzorové“. Mesežnikov má však pocit, že sme už našu reputáciu naštrbili. „Vedome alebo nevedome sme sa do toho dostali. Faktom je, že vyšetrovanie sa nezačalo vtedy, keď sa malo. Síce tvrdíme, že poskytujeme súčinnosť - no ok, ale ako to podávame? Ja som nepočul, že by naša vláda odsúdila tento únos a stále zatĺkame našu účasť. Správame sa tak, akoby Nemecko nebol náš najbližší partner,“ podotkol politológ.

„Robert Kaliňák, ale aj súčasní zástupcovia moci vyčítajú Nemecku, že urobilo nejaké chyby, že to nedalo do systému a neinformovali nás, prezentujeme výhrady voči krajine, ktorá sa stala obeťou. Na druhej strane aj bývalý minister aj terajšia ministerka tvrdia, že nám predsa vietnamská strana poskytla stanovisko a my im veríme. To je niečo nepredstaviteľné - je tu silné podozrenie na únos, my to nepreverujeme, stačí nám, čo hovoria Vietnamci. To je už na smiech, Nemcov kritizujeme, vietnamskú stranu akoby sme podporovali,“ povedal Mesežnikov.

Mali by sme prestať zatĺkať

Na mieste by podľa neho bolo, aby sme prestali zatĺkať a začali absolútne otvorene komunikovať. Svoje stanoviská by podľa neho mala zvážiť aj ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá už článok Denníka N označila za sci-fi. „Môže nastať situácia, že verejní činitelia budú usvedčení z toho, že nehovoria pravdu, možno nezámerne, no dnes by mali opatrne prezentovať stanoviská. Chápem, že je to nepríjemné, ale môže sa stať, že to v dôsledku takýchto reakcií bude ešte horšie,“ dodal politológ.

Na otázku, čo sa stane s reputáciou Slovenska, ak sa podozrenia potvrdia, sa Mesežnikov opýtal, akú reputáciu môže mať krajina a jej bezpečnostné orgány. „Buď zlyhali a nie sú efektívne, alebo priamo participovali, čo je absolútna katastrofa. Reputácia sa potom, myslím si, bez radikálnejších personálnych zmien nenapraví,“ dodal.

13:40 Kauza únosu Vietnamca slovensko-nemecký test

Slovensko sa v týchto dňoch dostalo v Nemecku do centra mediálnej i politickej pozornosti, bohužiaľ, veľmi negatívnej, pretože sa spája s bizarným únosom vietnamského občana. Skonštatoval zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš. „Stalo sa tak po roku od podpisu dôležitého Memoranda medzi Slovenskom a Nemeckom o prehĺbenom dialógu vo Wolfsburgu, ktoré 4. augusta 2018 podpísali ministri zahraničných vecí Miroslav Lajčák a Sigmar Gabriel. Táto dohoda podčiarkla nadštandardné vzťahy medzi našimi dvoma krajinami. Takto blízki partneri si musia vo vyšetrovaní zločinov pomáhať, nie nebodaj soptiť a obviňovať sa. Bude teraz veľmi záležať na tom, aký druh súčinnosti vo vyšetrovaní a vyvodzovaní dôsledkov Slovenská republika poskytne. Ide o pravdu, spravodlivosť a vyvodenie zodpovednosti. Za 25 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov pôjde o jeden z najzásadnejších slovensko-nemeckých testov,“ uviedol Demeš.

Na otázku, čo by pre slovensko-nemecké vzťahy, ale aj postavenie Slovenska v EÚ znamenalo, ak by sa potvrdili podozrenia, že vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák o veci vedel, Demeš odpovedal, že nechce špekulovať. Dodal však, že hodnotenie Slovenska ako spoľahlivého partnera Nemecka a zodpovedného člena EÚ s ambíciou byť v jej jadre, bude predovšetkým záležať na tom, ako sa k vzniknutej situácii postaví poslanec Kaliňák a náš politický a právny systém. „Takáto vec sa nedá zamiesť pod koberec,“ skonštatoval analytik Pavol Demeš.

13:28 Unesený Vietnamec sa môže podať trestné oznámenie

Unesený Vietnamec by mohol na Slovensko podať trestné oznámenie či vymáhať škodu. Myslí si to riaditeľka Ligy za ľudské práva a právnička Zuzana Števulová. „Pri hodnotení zodpovednosti slovenských štátnych orgánov pri únose Vietnamca Thana je dobré si pripomenúť rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkajú toho, ako európske štáty pomáhali CIA pri zadržiavaniach a následných únosoch občanov a obyvateľov EÚ do väzníc v zahraničí z dôvodu podozrenia z terorizmu,“ napísala na sociálnej sieti Števulová.

Poukázala na to, že vo všetkých týchto prípadoch boli Macedónsko, Taliansko, Rumunsko, Poľsko a Litva uznané za zodpovedné za porušenia práv týchto ľudí. „Buď tomuto neoprávnenému konaniu priamo napomáhali, vedeli o ňom alebo mali vedieť, čo týmto ľuďom následne hrozí, napríklad mučenie, svojvoľné zadržiavanie a podobne,“ doplnila Števulová.

13:12 Hanba Slovenska v zahraničí

Čaputová tvrdí, že sme takto ohrozili dôveru nášho spojenca Nemecka. „Utrpela povesť a pozícia Slovenska na medzinárodnej scéne. To, ako sme sa zachovali k najbližšiemu spojencovi, je hrubým porušením dôvery, na ktorej je postavená spolupráca v EÚ. Takéto veci sa stávajú v Turecku či Azerbajdžane, nie v prostredí EÚ,“ povedala Čaputová.

„Predseda vlády a minister zahraničných vecí musia okamžite konať a podať nemeckej vláde dôveryhodné vysvetlenie – ako aj verejný záväzok, že kauza bude vyšetrená. To je to najmenej, čo teraz môžu urobiť pre záchranu strategického partnerstva s Nemeckom, ktoré je pre našu zahraničnú politiku kľúčové,“ dodala.

13:08 Policajtom, spomenutým v článku, chce poskytnúť bezplatnú právnu pomoc. „Takíto statoční a odvážni verejní činitelia sú dôležití pre spravodlivé fungovanie Slovenska,“ uzatvorila. „Ministri by mali konať, prisľúbiť vysvetlenie kauzy. Nemôžeme stracať nadej vo vyriešenie,“ povedala Čaputová.

VIDEO Zuzana Čaputová k únosu Vietnamca

13:06 Je podľa nej dôležité, aby Smeru bol odobratý post ministra vnútra. „Ak Smer pri vyšetrovaní zlyhá, nemá právo vládnuť,“ uviedla.

13:05 Zuzana Čaputová žiada, aby ministerka Denisa Saková odstúpila. „V podstate rok po skutku, o ktorom hovorím, nezačala žiadne vyšetrovanie,“ uviedla Čaputová a spochybnila vyšetrovanie. Zároveň povedala, že Saková kryje Kaliňáka.

13:03 Čulák si počas návštevy Vietnamcov nič podozrivé som si nevšimol

Šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák odmieta, že by počas návštevy vietnamskej delegácie na Slovensku, ktorá sa spája s únosom vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha, videl niečo podozrivé. „Pre mňa to bola bežná návšteva, beriem to pracovne, nič podozrivé som si nevšimol,“ povedal v piatok. O únose vietnamského podnikateľa sa podľa svojich slov dozvedel z novín. Deklaroval, že je v tejto súvislosti pripravený kedykoľvek vypovedať. Doplnil, že už poskytoval súčinnosť pri vyšetrovaní nemeckej strane, ktorej poskytol požadované podklady.

12:59 KDH žiada predčasné voľby

Kauza únosu vietnamského podnikateľa s použitím slovenského vládneho špeciálu je už v tomto štádiu podľa zástupcov KDH medzinárodná hanba. Kresťanskí demokrati preto žiadajú predčasné voľby, ktoré považujú za jedinú možnosť, ako svetu ukázať, že Slovensko nie je mafiánsky štát.

12:55 Grendel zvolal mimoriadny výbor na kontrolu činnosti SIS

Predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Gábor Grendel zvolal mimoriadnu schôdzu výboru. Zaoberať sa na nej budú činnosťou SIS v súvislosti s únosom vietnamského občana. „Keď v roku 1995 slovenské štátne orgány uniesli prezidentovho syna, Mečiar a jeho HZDS riadne dovládli. Ficovi a Smeru by sme nemali dopriať rovnaký luxus. Čas hrá vždy v prospech páchateľov. Po najnovších informáciách k únosu Vietnamca sú jediným riešením predčasné voľby,“ vyjadril sa tieňový minister vnútra Gábor Grendel, ktorý v súvislosti s najnovšími informáciami zvolal mimoriadny výbor na kontrolu činnosti SIS. „Aktivity cudzích tajných služieb na našom území musí mať SIS pod kontrolou. Ak nemá, musí vyvodiť dôsledky vo vlastných radoch. V opačnom prípade bude podozrivá, že napomáha ministerstvu vnútra kryť tento zločin,“ uzavrel Grendel.

12:47 Koaličná rada bude zasadať o 13:30 v budove parlamentu.

12:23 Za kauzou stoja obchodné spory, tvrdí Hlina

Za kauzou údajného únosu vietnamského podnikateľa s využitím slovenského lietadla môžu byť podľa predsedu KDH Alojza Hlinu obchodné spory. „Vyzerá to, že sú skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že obchodný spor súkromných a štátnych a pološtátnych firiem na trase Slovensko - Vietnam sa vyriešil aj takým spôsobom, že do toho vstúpil štát, ale nie investičnou pomocou, ale kuriérnymi službami, teda prevozom človeka, ktorý mal niečo splniť a nesplnil a cez neho sa riešia obchodné spory,“ povedal dnes Hlina na tlačovej besede.

Podľa neho sa v tejto súvislosti treba pýtať, kto sa ako angažoval vo Vietname a pri akých projektoch. „Aj v kontexte, že ten človek, čo bol unesený z Nemecka, bol predstaviteľom firmy Petrovietnam (vietnamská štátna spoločnosť, ktorá má na starosti ťažbu a obchodovanie s ropou a plynom)," zdôraznil s tým, že sa treba pýtať, kto má angažmány v tejto oblasti. Celá vec podľa predsedu KDH "zásadne" súvisí s SNS. Keď podľa Hlinu budú otázky smerovať práve na SNS, môže sa verejnosť dozvedieť zaujímavé odpovede.

12:12 Škandál, ktorý vracia Slovensko do minulosti

Podľa europoslanca Ivana Štefanca Slovensko už tretíkrát tento rok negatívne zarezonovalo v rámci EÚ. Prvýkrát v prípade vraždy novinára Kuciaka, druhýkrát pri kauze podvodov s eurofondmi v poľnohospodárstve a tretíkrát pri kauze únosu. „Bohužiaľ je to škandál, ktorý vracia Slovensko do minulosti a súčasná vláda robí zo SR opäť čiernu dieru Európy,“ povedal s tým, že táto kauza môže skomplikovať aj pripravovanú dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom. Podmienkou, aby sa trend negatívneho vnímania SR zmenil, sú podľa KDH predčasné voľby. Hlina v tejto súvislosti dodal, že bývalý minister vnútra Robert Kaliňák by sa mal vzdať poslaneckého mandátu a čeliť v tejto záležitosti vyšetrovaniu.

11:28 Kiska sa stretne s Pellegrinim

Prezident Andrej Kiska sa má v pondelok stretnúť s premiérom Petrom Pellegrinim. „Nesmieme nikomu dovoliť, aby vrátil Slovensko späť do mečiarizmu, do čias, keď štátne orgány unášali ľudí a potom zločin kryli,“ uviedol v stanovisku prezident.

11:12 Generálna prokuratúra oznámila, že autorka článku v Denníku N podala trestné oznámenie, a zároveň sa dnes uskutoční jej výsluch. „Generálna prokuratúra SR sa nebude v žiadnom prípade podieľať na očividnom politizovaní celej veci, pokiaľ nebudú preverené skutočnosti uvedené pri podaní trestného oznámenia,“ uviedla v stanovisku Predajňová.

10:53 Pellegrini poslal Sakovú a Lučanského do Nemecka

Premiér Peter Pellegrini uistil občanov, že jeho vláda poskytne všetkým kompetentným orgánom maximálnu súčinnosť, aby sa jasne zodpovedali otvorené otázky súvisiace s týmto prípadom. Zároveň požiadal ministerku vnútra Sakovú a policajného prezidenta Milana Lučanského, aby situáciu odkomunikovali osobne v Nemecku.

10:30 Most-Híd a minister spravodlivosti Gábor Gál žiadali o zvolanie mimoriadneho branno-bezpečnostného výboru. Ten sa bude konať vo štvrtok 9. augusta. Informoval o tom Anton Hrnko na svojom Facebooku. „Požiadal som ministerku vnútra p. Sakovú, aby čo najobšírnejšie vysvetlila predmetnú kauzu, lebo dobré meno nášho štátu nemôže byť poškodzované nikým!“

10:15 Na medializované informácie reagovala aj opozícia, ktorá je nimi pobúrená. „Dnes zverejnené svedectvá slovenských policajtov naplno odhaľujú, ako nám štátna mafia pod vedením Fica, Danka a Kaliňáka ukradla štát,“ uviedla v stanovisku strana Sme rodina.

Na medializované informácie o priebehu únosu vietnamského občana a zapojení slovenskej strany do kauzy okamžite reagovali vládne strany i opozícia. Dnes o 14-tej sa bude konať koaličná rada. Kaliňák a rezort vnútra medializovaný priebeh popierajú. Gábor Gál sa pridal k Mostu-Híd a spoločne požadujú zvolanie mimoriadneho branno-bezpečnostného výboru, ktorý by sa mal konať budúci týždeň vo štvrtok. Strany SaS a OĽaNO zvolali na dnes poobede tlačovú konferenciu. Požadujú navrhujú väzobné stíhanie pre Roberta Kaliňáka.

Kiska sa chce stretnúť s premiérom

„Ľudia majú nárok dozvedieť sa pravdu od slovenských vyšetrovateľov. Ak tomu niekto bráni, je potrebné prijať personálne opatrenia, a odstrániť všetky prekážky poctivému vyšetrovaniu podozrení z účasti na medzinárodnom únose,“ povedal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. „Nesmieme nikomu dovoliť, aby vrátil Slovensko späť do mečiarizmu, do čias, keď štátne orgány unášali ľudí a potom zločin kryli. V tejto súvislosti sa v pondelok stretnem s predsedom vlády Petrom Pellegrinim,“ dodal.

Pellegrini reaguje, Saková musí odkonzultovať situáciu osobne

K medializovaným informáciám sa vyjadril aj premiér Peter Pellegrini. Ministerku vnútra Denisu Sakovú a policajného prezidenta Milana Lučasnkého posiela do Nemecka. „V kontexte medializovaných informácií, chcem uistiť občanov Slovenska, že moja vláda poskytne všetkým kompetentným orgánom maximálnu súčinnosť, aby sa jasne zodpovedali otvorené otázky súvisiace s týmto prípadom. To je jediná cesta, ako zabrániť poškodzovaniu dobého mena našej krajiny. Preto som požiadal Ministerku vnútra SR Denisu Sakovú, aby navštívila spolu s policajným prezidentom a zástupcom generálnej prokuratúry svojho nemeckého partner a podozrenia nemeckých vyšetrovateľov odkonzultovala osobne,“ uviedol v stanovisku tlačový odbor Úradu vlády.

GP sa nebude podieľať na politizovaní veci

Redaktorka Denníka N ešte vo štvrtok (2.8.) večer o 20.45 h adresovala email tlačovému oddeleniu Generálnej prokuratúry (GP) SR a Úradu špeciálnej prokuratúry v ktorom uvádza, že Denník N je pripravený poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní ešte podrobnejšie informácie, ako zverejnili, aj s menami svedkov, ktoré v článku uviedli len v skrátenej podobe.

Dnes ráno bola redaktorka kontaktovaná prvým námestníkom generálneho prokurátora, pričom uviedla, že chce podať trestné oznámenie. Výsluch oznamovateľky sa uskutoční dnes, pričom výsledky výsluchu nebudú medializované a bude postupované podľa zákona. Generálna prokuratúra SR sa nebude v žiadnom prípade podieľať na očividnom politizovaní celej veci, pokiaľ nebudú preverené skutočnosti uvedené pri podaní trestného oznámenia.

Mimoriadna obludnosť

Podľa Kaliňáka sú medializované informácie mimoriadna obludnosť. „Za roky som si naozaj zvykol na klamlivé a zavádzajúce články, toto je ale mimoriadna obludnosť. Sú to vymyslené veci a snaha pošpiniť Slovensko, zatiahnuť ho do tejto veci, v ktorej nefiguruje a nijako sa na tom nepodieľalo,“ deklaroval. Policajtov, ktorí mali vypovedať o priebehu únosu, označil Kaliňák za imaginárnych.

Nestalo sa to, nebol som tam, netelefonoval som

„To sa proste nestalo. Mnoho veci vyvrátil aj samotný šéf protokolu Radovan Čulák. Tento článok rozbije aj nemecká policajná správa. Žiaden takýto človek na palube vládneho špeciálu nebol. Nebol tam nikto zranený či spútaný. To nie je pravda,“ vyhlásil exminister s tým, že nerozumie, ako mohol byť článok napísaný tak vzdialene od reality. „Nestál som pred hotelom Bôrik, netelefonoval som,“ tvrdí.

Nemecká strana podľa Kaliňáka vypočula všetkých ľudí a dala stanovisko, že Slovensko do toho nie je zapletené, ale mohlo byť oklamané. Na margo Mostu-Híd, ktorý požaduje okamžité kroky, Kaliňák poznamenal, že bugárovci by sa mali venovať reálnym veciam a faktom a nie vymysleným článkom. „Ak sa ma na to budú pýtať, rád im to vysvetlím,“ dodal Kaliňák s tým, že mimoriadneho parlamentného brannobezpečnostného výboru sa zúčastní, keďže je jeho členom.

Výbor bude vo štvrtok

Mimoriadny branno-bezpečnostný výbor sa bude konať budúci týždeň vo štvrtok. Informoval o tom Anton Hrnko na svojom Facebooku. „Požiadal som ministerku vnútra p. Sakovú, aby čo najobšírnejšie vysvetlila predmetnú kauzu, lebo dobré meno nášho štátu nemôže byť poškodzované nikým!“

Rezort vnútra hovorí o absolútnom nezmysle

Podľa ministerstva vnútra je publikovaný článok úplný nezmysel. „Obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. Rezort vnútra nevie posúdiť či autorka článku úmyselne klame a zavádza verejnosť, alebo bola iba zneužitá inou osobou na publikovanie nezmyslov. MV SR odmieta špekulovať, ktorá verzia je pravdepodobnejšia,“ uviedol v stanovisku hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov.

„Napríklad riaditeľ protokolu rezortu vnútra Radovan Čulák nikdy nevidel žiadneho dobitého či opitého človeka a nikdy ho nekázal preložiť z jedného auta do druhého ako to popisuje článok. Veta „Kali o tom vie, je to štátny záujem,“ ani žiadna podobná nikdy nezaznela,“ uviedlo ministerstvo. „Slovenské orgány sa úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia. O prípadnom vyšetrovaní prípadu na Slovensku môžu rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní a nie rezort vnútra. MV SR poskytuje nemeckým vyšetrovateľom maximálnu súčinnosť a bude tak robiť aj naďalej.“

Gál a Most požadujú okamžité vyšetrenie prípadu

Minister spravodlivosti Gábor Gál požaduje okamžité vyšetrenie prípadu. „Minister spravodlivosti SR požaduje po závažných medializovaných informáciách dôsledné a okamžité vyšetrenie prípadu s možným zneužitím právomoci verejného činiteľa,“ informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová. Gábor Gál sa pritom stotožňuje so stanoviskom strany Most-Híd.

Strana požadovala zvolanie mimoriadneho branno-bezpečnostného výboru, ktorý sa bude konať vo štvrtok budúci týždeň. Okrem toho žiadajú okamžité uskutočnenie právnych úkonov, zriadenie špeciálnej vyšetrovacej komisie, vyvodenie zodpovednosti či poskytnutie zákonnej ochrany príslušníkom polície, ktorí poskytnú informácie. „Vo svetle závažných informácií, ktoré uviedol Denník N na základe výpovedí policajtov je dôvodné podozrenie, že čelíme veľmi vážnemu problému, ktorý presahuje hranice našej krajiny,“ uviedla hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnár.

„Takýmto konaním sa vážne poškodilo medzinárodné renomé Slovenskej republiky. Členská krajina EU sa podieľala na únose cudzieho štátneho občana, ktorý je trestne stíhaný v ďalšej krajine nášho spoločenstva. Je to bezprecedentný prípad a vyžaduje okamžité a rázne kroky,“ uviedla s tým, že Most má jasné požiadavky. „Žiadame okamžité uskutočnenie takých právnych úkonov, vrátane zriadenia špeciálnej vyšetrovacej komisie, ktoré preveria všetky zverejnené skutočnosti, vyvodenie okamžitej osobnej zodpovednosti, postavenia mimo služby, riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov do ukončenia vyšetrovania a poskytnutie zákonnej ochrany všetkým príslušníkom PZ, ktorí poskytnú informácie vyšetrovateľom.“

Štátna mafia nám ukradla štát

Informáciami je pobúrená aj strana Sme rodina. „Dnes zverejnené svedectvá slovenských policajtov naplno odhaľujú, ako nám štátna mafia pod vedením Fica, Danka a Kaliňáka ukradla štát. Zneužívanie štátnych orgánov pokračuje. Toto je príklad spolupráce dvoch mafiánskych skupín, kde na jednej strane máme našu štandardnú štátnu mafiu a na druhej komunistickú mafiu z Vietnamu,“ uviedla strana v stanovisku.

Peter Pčolinský na svojom Facebooku uviedol, že mu prišlo zle. „Po prečítaní tohto textu mi prišlo zle z toho, čoho sú ľudia na čele štátu schopní. Takýto pocit som mal naposledy po prečítaní spisu Gorila a po vražde Jána Kuciaka. Je mi zle z tejto žumpy, v akej Slovensko dnes je,“ uviedol na sociálnej sieti pobúrený poslanec.

Beblavý vyzýva Sakovú a Pellegriniho, aby prestali čin ignorovať

Strana SPOLU berie veľmi vážne výpovede policajtov a názor nemeckých vyšetrovateľov o úlohe bývalého ministra Smeru Kaliňáka pri únose a zavlečení vietnamského podnikateľa. „Prvýkrát od únosu Michala Kováča ml. sme opäť v situácii, keď je vedenie štátu podozrivé zo štátneho terorizmu. Do našich životov sa za vlády Smeru vracajú vraždy, únosy a prepojenie organizovaného zločinu a štátnej moci. Vláda Smeru uniesla Slovensko, úlohou nás ako novej politickej sily je ju vymeniť za dôveryhodnú a prozápadnú vládu rovnako, ako sme pred 20 rokmi vymenili Mečiara,“ uviedol pre Topky Miroslav Beblavý.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

„Len riadne vyšetrovanie môže odhaliť pravdu, preto SPOLU podporí všetky rozumné kroky, ktoré k nemu povedú. Či už ide o vytvorenie medzinárodného vyšetrovacieho tímu alebo zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Vyzývame premiéra a ministerku vnútra, aby tento vážny čin prestali ignorovať. Nemali by sme nechať bez povšimnutia, že premiér Pellegrini sa k prípadu nevyjadril, no prispieva na na sociálne siete fotky, ako montuje skriňu, čo považujeme za absolútnu aroganciu voči občanom Slovenska. Je to stále rovnaká arogancia vládnutia Smeru, ktorú zahájil Pavol Paška, pokračoval v nej Robert Fico a dnes ju predstavuje Peter Pellegrini,“ dodal.

Vláda kryla únos a klamala občanov

Výpovede slovenských policajtov hovoria o priamom zapojení ministra Kaliňáka a vedenia rezortu vnútra do únosu. Je neprijateľné, že naša vláda sa priamo podieľala na únose cudzieho štátneho príslušníka a pomáhala vietnamskej tajnej službe. „Zneužitie slovenského vládneho hotela a vládneho lietadla na operácie cudzej tajnej služby hrubo porušujú suverenitu Slovenska. Podľa najnovších informácii bol vietnamský občan násilím odvlečený aj z územia Slovenska a ľudia z vedenia ministerstva vnútra tak mohli spáchať viacero trestných činov. Navyše vláda tento únos kryla a svojich vlastných občanov bezočivo klamala. Za ohrozenie bezpečnosti a suverenity Slovenska by mal premiér Pellegrini spoločne s celou vládou podať demisiu. Aj z tejto kauzy vidíme, že vláda Petra Pellegriniho je len pokračovaním neschopnej vlády Roberta Fica. Bolo obrovskou chybou, že Most-Híd umožnil, aby táto vláda vznikla a ohrozovala dobré meno a národné záujmy Slovenska. Táto vláda stratila právo vládnuť,“ vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová.

„Za Mečiara uniesli prezidentovho syna. Za Fica uniesli Vietnamca. V oboch prípadoch za pomoci slovenských štátnych orgánov. Všetky zverejnené podrobnosti musia byť od začiatku jasné Tiborovi Gašparovi a Robertovi Kaliňákovi. Napriek tomu pred niekoľkými mesiacmi na branno-bezpečnostnom výbore agresívne všetko popierali. Tak, ako postupne odišli Mečiar a Lexa z verejného života, by mali skončiť všetci vedomí aktéri tohto zločinu,“ dodal tieňový minister vnútra za OĽANO Gábor Grendel.

Únos Vietnamca

Denník N zverejnil výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha. Zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje a ktorej podrobnú správu má denník k dispozícii vďaka spoločnému pátraniu s nemeckým denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych. Pre Denník N hovorili napríklad o tom, že z Úradu na ochranu ústavných činiteľov volali vodičom, či sú ochotní ísť na druhý deň v stredu 26. júla 2017 do práce, keďže na Slovensko príde mimoriadne vietnamská delegácia.

„Viacerí ochrankári sú prekvapení, delegácie sa plánujú niekoľko týždňov dopredu, nie zo dňa na deň,“ píše Denník N, ktorý vo svojom článku informuje aj o presných časoch pristátia či odletu slovenského špeciálu, ktorým vietnamského podnikateľa uniesli, o časoch rokovania, o spôsobe, akým sa asi z Berlína unesený podnikateľ dostal do kolóny či o tom, že vo vládnej kolóne bolo nezvyčajne veľa policajtov.

V Bratislave pristálo vládne lietadlo, ktoré sme po vietnamského ministra vnútra poslali do Prahy. Ako ďalej médium opisuje, kolóna išla pred vládny hotel Bôrik, kde ministri rokovali. „Pred vládnym hotelom Bôrik stojí minister vnútra Robert Kaliňák a niekam nervózne telefonuje, až kričí. Spomína slovo pas,“ uvádza ďalej Denník N. Generálna prokuratúra SR v stredu (1.8.) uviedla, že v predmetnej trestnej veci majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány.