Patakyová sa nenechala zastrašiť: Kritiku za vystúpenie na pochode budem musieť zniesť

Mária Patakyová, Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová priznáva, že z odborného hľadiska zvažovala, či z titulu svojej funkcie má právo vystúpiť na podujatí, akým je Dúhový Pride. Vyhodnotila si to tak, že má povinnosť upozorňovať na to, že si SR neplní záväzky voči osobám rovnakého pohlavia. Povedala to novinárom po svojom vystúpení na tribúne v rámci podujatia Dúhový Pride 2018.