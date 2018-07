Alojz Hlina, Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Pýta sa vo svojom komentári Š.Hríb. Zatiaľ je to dobré. Ešte sa nepýta Komu prekáža slušné Slovensko? A následne by pod takýmto titulom začal kriticky písať o niekom, kto si dovolil nesúhlasiť s tým, ako postupovali ľudia z iniciatívy Za slušné Slovensko. Ak by ste boli kritický voči niečomu z ich aktivít, rovnalo by sa to tomu, že ste proti slušnému Slovensku, ergo ste neslušný.