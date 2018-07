PRÁVE TERAZ Slovensko rozhoduje o najväčšom armádnom nákupe histórie

Rokovania vlády sa dokonca zúčastnil aj minister obrany Peter Gajdoš (SNS), ktoré si tak vybral pred samitom NATO v Bruseli. Opozičná SaS žiada premiéra Petra Pellegriniho žiada, aby rozhodnutie o stíhačkách odložil. Malo by podľa liberálov padnúť na základe čo najširšieho politického konsenzu, ale k nemu nedošlo.

Vyjadrenie ministra práce Richtera:

Za americké stíhačky sa chystá hlasovať minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi (Most-Híd) zas neprekážalo, že na preštudovanie materiálov mali členovia vlády iba niekoľko hodín. „Načo by som si čítal veci, ktorým vôbec nerozumiem?“ povedal.

Vyjadrenie ministerky zdravotníctva Kalavskej:

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) naopak podporí na stredajšom rokovaní vlády návrh Gajdoša. „Nechcem lamentovať, či to Slovenská republika potrebuje, alebo nie, to nie je moja úloha. No podľa materiálu, ktorý sme z rezortu obrany dostali, je variant, ktorý predkladajú, to znamená nákup amerických stíhačiek, výhodnejší," vysvetlil minister.

Z dokumentu, ktorý včera Gajdoš predložil na Bezpečnostnej rade, vyplýva, že ministrovi sa ponuka vlády USA javí ako výhodnejšia po zohľadnení faktorov, medzi ktorými sú samotný nákup lietadiel, munície, nákladov na výcvik na pilotov a pozemný personál či logistického zabezpečenia. Celkové finančné náklady po prepočte na zabezpečenie desaťročnej prevádzky oboch lietadiel sú podľa ministerstva približne rovnaké.

Vyjadrenie ministra hospodárstva Žigu:

Naď skritizoval Gajdošov materiál

Do samotného odporúčacieho dokumentu sa ale pustil bezpečnostný analytik Jaroslav Naď, ktorý mal v posledných mesiacoch s národniarmi viacero slovných prestreliek. „Ak na tomto robilo súčasné vedenie MOSR vyše dvoch rokov ako tvrdia, tak to je naozaj na plač. Úplná absurdita na úrovni slabšej bakalárskej práce," tvrdí.

Naď hovorí, že ide o pseudoanalýzu s tendenčným cieľom vyzdvihnúť výhody F16. Pýta sa aj na to, prečo sa o ponukách nediskutovalo verejne a odborne, ako to urobili v Česku v prípade Gripenov. Naďovi nesedí ani dvojdňové medzirezortné pripomienkovanie na dvojmiliardový nákup techniky na 30 - 40 rokov.

„Ako je možné, že v dokumente Dlhodobý plan OSSR do 2030... je vyčlenených na tuto akvizíciu 1,1mld EUR a toto bude stáť vyše dvoch miliárd? Kde udělali soudruzi z SNS chybu?" pýta sa analytik.

Matečná sa nevyzná, dôveruje však ministrovi obrany

Šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) pred dnešným rokovaním vlády uviedla, že sa síce nevyzná v nadzvukovom letectve, ale porovnala si z dostupných zdrojov oba stroje a americké stíhačky využíva viac krajín. Tiež doplnila, že je to takmer nepredstaviteľná suma peňazí, dokonca nevedela povedať, či by dokázala vo svojom rezorte tieto finančné prostriedky využiť efektívne. Vláda by mala dnes rozhodnúť o budúcnosti slovenského nadzvukového letectva.

"Nevyznám sa v tejto otázke, ale dôverujem ministrovi, že je odborník a vie, prečo sa takto jeho rezort rozhodol. Určite si ešte vypočujem dôkladnejšie vysvetlenie," uviedla Matečná. "Porovnala som oba stroje a musím povedať, že tie americké využíva viac krajín a tak zrejme nebudú nekvalitné. Viem, že ide o takmer nepredstaviteľnú čiastku peňazí, ale na prioritách sa musí dohodnúť koalícia a každý rezort má priority nastavené vlastným spôsobom," doplnila.

Zdroj: TASR/František Iván

SaS žiada odloženie rozhodnutia o stíhačkách

Rozhodnutie kedy a aký typ stíhacích lietadiel Slovensko kúpi sa netýka len tejto vlády, ale aj budúcich vlád a nasledujúcich generácií. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení opozičnej strany SaS, preto je táto záležitosť verejná a mala by prejsť odbornou diskusiou. Podľa liberálov by aj konečné rozhodnutie malo padnúť na základe čo najširšieho politického konsenzu.

„Slovenská národná strana a jej minister obrany Peter Gajdoš sa však postarali o to, aby takáto diskusia vôbec nevznikla. Jasným dôkazom toho je, že dnes o tejto otázke rokuje Bezpečnostná rada SR a následne vláda, pričom len včera podvečer ministerstvo zverejnilo časť materiálov, z ktorých vyplýva, že sa prikláňa k nákupu amerických strojov F-16,“ povedal poslanec Ľubomír Galko.

Zdroj: SITA/Diana Černáková.

Takýto postup podľa neho strana považuje za krajne neseriózny a žiada vládu a osobitne premiéra Petra Pellegriniho, aby rozhodnutia odložil dovtedy, kým nebudú zverejnené kompletné materiály, podľa ktorých ministerstvo obrany postupovalo a na základe nich sa neuskutoční odborná diskusia.

Ako ďalej Galko zdôraznil, miliardy eur, ktoré má tento obchod stáť, nie sú peniazmi predsedu SNS Andreja Danka, ministra obrany Petra Gajdoša a ani "tieňového ministra obrany" Jána Hoľka. „Sú to peniaze daňových poplatníkov. Oni musia mať pocit, že výber nadzvukových lietadiel pre Ozbrojené sily SR sa uskutočnil transparente a zvolené riešenie na ochranu vzdušného priestoru Slovenska je najefektívnejšie z tých, ktoré prichádzali do úvahy,“ dodal Galko.

Zaplatíme viac ako miliardu

O nákupe stíhačiek sa malo pôvodne rozhodnúť do konca júna, premiér Peter Pellegrini však rokovanie o stíhačkách odložil, pretože chcel mať na stole všetky potrebné materiály a tiež dve porovnateľné ponuky od výrobcov švédskej stíhačky JAS-39 Gripen a americkej stíhačky F-16.

Celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel, ktoré majú nahradiť dosluhujúce ruské stroje MiG-29. V minulosti rokovalo ministerstvo obrany so švédskou vládou o prenájme lietadiel JAS-39 Gripen, súčasný minister Gajdoš k tomu pridal rokovania s vládou USA o nákupe strojov F-16. Namiesto prenájmu je v súčasnosti v hre kúpa nadzvukového stíhacieho letectva. Hodnota nákupu podľa plánov presiahne miliardu eur.