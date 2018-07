Ďalšie politické nezhody! Všetko začalo rozhodnutie hnutia Za slušné Slovensko, opozícia sa búri

Ide o kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, kandidáta na primátora Nitry Mareka Hattasa a kandidáta na primátora Žiliny Petra Fiabána. Zástupcovia iniciatívy deklarujú, že naďalej ostávajú občianskou iniciatívou a že do politiky nevstúpili. Uvedomujú si však, že môže prísť časť kritiky za to, že niekoho podporia.

„My však len hovoríme, títo ľudia sa hlásia k vízii Slušné mestá a obce Slovenska a spĺňajú tie podmienky. Ak chceme zmenu v krajine a voláme po slušnom i spravodlivom Slovensku, tak cítime povinnosť povedať ľuďom, ako to vidíme my," uviedol člen iniciatívy Juraj Šeliga.

Podporiť chcú aj ďalších nezávislých kandidátov na poslancov zastupiteľstiev či na primátorov a starostov v obciach a mestách Slovenska, ktorí sa budú hlásiť k vízii a ktorých si vyberú.

Kardinálna hlúposť, tvrdí Galko

Podpredseda SaS Ľubomír Galko podporu považuje za druhú amatérsku chybu iniciatívy v poslednej dobe. „Prvá bola pamätné zrušenie finálneho protestu, na ktorý mohlo dôjsť v Bratislave kľudne aj 100.000 ľudí a umožnenie sa nadýchnuť novopostavenej potemkinovskej smeráckej zločineckej skupine. Tým sa vtedy de facto zabila možnosť okamžitej zmeny," uviedol na Facebooku.

Podporou vybratým trom kandidátom vraj dosiahnu iba to, že na ďalší protest polovica ľudí, ktorí sú priaznivci niektorých politických strán, čo sa cítia podvedení, nepríde. „Tých mladých ľudí si vážim a drukujem im, veď veľa dokázali za posledné mesiace. Ale to im nikto (zrejme sa sem-tam s niekym radia) nevie povedať, že robia kardinálnu hlúposť?" povedal.

Zdroj: FB / Ľubomír Galko

Nerozumieme, odkazujú liberáli

Aj SaS sa v jej oficiálnom vyjadrení čuduje, prečo iniciatíva hovorí iba o podpore nestraníckych kandidátov. „Nerozumieme však slovám o podpore výlučne nestraníckych kandidátov, pretože neexistuje žiadna záruka, že nezávislý kandidát bude vykonávať svoj mandát lepšie ako stranícky kandidát," pýta sa strana.

„Dovolíme si poznamenať, že v prípade kandidátov strany Sloboda a Solidarita majú občania istotu v tom, že budú pracovať v prospech verejného záujmu a keď sa tomuto poslaniu spreneveria, zareagujeme ako strana dôrazne, rýchlo a nekompromisne. Nevieme si predstaviť, kto e zareaguje dôrazne a rýchlo v prípade zlyhania nezávislých kandidátov. Veľmi by nás preto potešilo, keby sa ľudia z iniciatívy Za slušné Slovensko pozreli na túto otázku s väčším nadhľadom," dodávajú liberáli.

Čistokrvná politika

K situácii sa vyjadril aj šéf OĽaNO Igor Matovič. Tvrdí, že rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej si nepriali, aby sa z iniciatívy Za slušné Slovensko stala politická strana. „Dnes táto iniciatíva rozhodla, že v každom meste podporí len jedného kandidáta v komunálnych voľbách. Ale, to už je čistokrvná politika," píše Matovič.

Politik zároveň dodáva, že ak by povedali, že kandidáti, ktorí splnia tieto podmienky, majú podporu inciatívy. „Ale ak niekto rozhodne, že len jeden zo všetkých kandidátov v meste je ten "slušný", tak to je čisto čistá politika. A je mi to ľúto. A aj preto, lebo ľudia sa stretali na námestiach bez ohľadu na to, ktorej politickej sile fandili,“ uzatvára.

Zdroj: FB / Igor Matovic

Podporujú architekta Penty

Podľa šéfa KDH Alojza Hlinu sa inciatíva rozhodla ovplyvňovať tohtoročné komunálne voľby, nepáči sa mu najmä podpora kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla. Ľudia podľa Hlinu nestáli na námestiach preto, aby sa nakoniec dozvedeli, že organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko podporujú "architekta Penty".

„Ak sa niekto rozhodne po tom všetkom, čo sme o Pente počuli, pre nich robiť architekta, tak je to jeho rozhodnutie a preberá zaň zodpovednosť," vyhlásil Hlina. Ako tvrdí, ak Vallo bral ako profesijnú výzvu robiť veľké projekty pre firmu so silne problematickým imidžom, tak by si mal byť vedomý, že uchádzať sa o verejnú službu v slušnej krajine je problém.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Bolo veľa umelcov, architektov, ktorí pracovali pre problematických investorov, vládcov, ale nepočul som, že by sa uchádzali o post primátora hlavného mesta toho-ktorého štátu. A už vôbec som nepočul, že im v takomto konaní slušní ľudia tlieskali," skonštatoval Hlina. Kandidátkou KDH na primátorku Bratislavy je Caroline Líšková.

Proti stranám vraj nič nemajú

Ako neskôr iniciatíva reagovala na obvinenia, proti politickým stranám vraj nič nemá. „V komunálnych voľbách sme sa rozhodli podporiť nezávislých kandidátov. Tí museli na svoju kandidatúru vyzbierať podpisy od občanov a majú podporu od svojej komunity," uviedli.

Strany majú podľa nich svoje zázemie. kandidáti podporu značiek a musia prejsť straníckym výberom. „Všetko z toho je v poriadku, no silno cítime, že potrebujeme podať pomocnú ruku kandidátom, ktorí na začiatku svojej cesty podporu politických strán nemali vôbec istú. Napriek tomu do toho išli a to treba oceniť," napísali na Facebooku.

Dodávajú, že práve naopak, Slovensko potrebuje slušné strany a slušný politikov. „Dnešné vyjadrenia opozičných politikov to len potvrdzujú," napísali.