VIDEO Zastrašovanie opozície? Od poslanca SaS a Kollára žiada sudkyňa astronomickú sumu

„Takáto suma za jeden jediný výrok je ekonomickou likvidáciou, ale v prvom rade zastrašovaním poslancov pri výkone ich mandátu. Súd týmto poprel, že poslanec má právo a povinnosť vyjadrovať sa na pôde parlamentu v súlade s jeho presvedčením a jeho mandátom,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Je to varovný signál

Predsedovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi rovnako hrozí, že bude musieť zaplatiť 200-tisíc eur za nepravdivý výrok, za ktorý sa verejne ospravedlnil. O prípade neinformoval, pretože si myslel, že je ojedinelý. „Len čo som sa dozvedel, že kolega Baránik čelí rovnakému prípadu, pochopil som, že to nie je náhodný výstrel. Súdna moc rozhodla, že bude takýmito varovnými signálmi hovoriť poslancom, čo môžu a čo nemôžu,“ poznamenal Kollár.

Zdroj: Vlado Anjel

Predseda OĽaNO Igor Matovič porovnal pokutu s odškodnením, ktoré dostali pozostalí po zosnulých vojakoch alebo baníkoch. „Šesť miliónov slovenských korún za česť sudkyne a milión korún za smrť baníkov v bani. Nepomer, z ktorého je zrejmé, že nejde o odškodné, ale o zastrašovanie,“ povedal. K predsedom opozičných strán sa pripojil aj predseda mimoparlamentnej strany SPOLU Miroslav Beblavý, ktorý odkázal, že ak má byť imunita zmysluplná, musí poslancov chrániť aj pred možnosťou zbankrotovať pre neúmerné pokuty za vyjadrenie svojho postoja na pôjde Národnej rady SR.

Baránik si len plnil svoj mandát

Poslanec NR SR a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik priblížil, že sudkyňu Ayšu Pružinec Erenovú podpredseda parlamentu Martin Glváč navrhol za členku disciplinárneho senátu. Baránik vtedy vyjadril presvedčenie, že je krajne nevhodnou kandidátkou. „Výsledkom mojej aktivity bolo, že sudkyňa nebola zvolená. Moje vyhlásenia neboli samoúčelné. Plnil som si svoj mandát tak, ako som považoval za nevyhnutné. Ak nebude výsledkom tohto procesu nič iné, bol by som rád, ak by sa spustila debata k tomu, kde je hranica, čo poslanec smie urobiť. Ak hranica nebude jasná, sudcovia budú v každom prípade rozhodovať o tom, čo poslanec smie, to je nepredstaviteľné, je to čisté zastrašovanie,“ uviedol Baránik.

Zdroj: Vlado Anjel

V pléne parlamentu Baránik vo februári vyhlásil, že sudkyňa Ayša Pružinec Erenová je "ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom, je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť". Dnes Baránik priblížil, že voči rozhodnutiu súdu, podľa ktorého by mal zaplatiť 200-tisíc eur, sa odvolá.

Zdroj: Vlado Anjel

Nedáme sa zastrašiť

Predseda OĽaNO Igor Matovič dnes na tlačovej besede povedal, že ak majú byť poslanci slobodní, tak v parlamente by mali mať možnosť hovoriť to, čo si myslia. „Keď si myslia, že nás umlčia, sú na omyle. Zastrašiť sa nedáme,“ adresoval vládnej moci, ktorá je prepojená so súdnictvom. „Ide nám o to, aby sme si nastavili pravidlá, ktoré budú platiť pre každého,“ dodal.

Zdroj: Vlado Anjel

Kollár je pobúrený

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár je z rozhodnutia súdu pobúrený. "Vyjadrujeme náš nesúhlas. Aj na mňa je vedené konanie na 200-tisíc eur už rok. Nie je to náhoda. Súdna moc sa rozhodla, že bude takto upozorňovať poslancov, čo môžu a čo nemôžu. Po týchto atakoch som presvedčený, že poslanci si rozmyslia, čo povedia. Ja to ustojím, ale sú tu poslanci, ktorí nie sú podnikatelia," uviedol a dodal, že ak sa rozhodnutie stane právoplatným, buď sa Baránikovi na to poskladajú, alebo môže zbankrotovať. "Toto je jasné zastrašovanie," vyhlásil. Je pripravený pripraviť novelu Trestného zákona, aby za takéto veci nemohla byť udelená tak vysoká pokuta 200-tisíc eur.

Zdroj: Vlado Anjel

V tejto súvislosti začal voči Baránikovi Mandátový a imunitný výbor NR SR disciplinárne konanie, nedospel však k žiadnemu záveru. Poslanci považovali za problematické, že niekoľko dní po výrokoch na adresu sudkyne podal Baránik námietku zaujatosti v konaní, kde ako advokát zastupuje žalujúcu stranu. Toto konanie rozhoduje práve Pružinec Erenová.