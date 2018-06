Lídri V4 neustále bojujú, analytik varuje: Nepevné manželstvo sa môže rozpadnúť

PRAHA/BRATISLAVA - Najväčším nedostatkom Vyšehradskej štvorky (V4) je absencia spoločnej regionálnej identity a nesúlad v rámci vyšehradského zoskupenia - naznačuje to i program nadchádzajúceho slovenského predsedníctva. V rozhovore to uviedol český politológ Ladislav Cabada.

"V4 je vnímaná ako dominantne mocenský nástroj. Poľsko, Česko a Maďarsko rivalsky súperia o dominanciu v tejto skupine. V4 je potom jednotlivými členmi opúšťaná vždy, keď sa im to hodí. Je to teda veľmi nepevné manželstvo, ktoré sa môže kedykoľvek - dočasne alebo natrvalo - rozpadnúť," povedal odborník z pražskej Metropolitnej univerzity. Podľa jeho slov nezhodu v rámci vyšehradského zoskupenia naznačuje aj program slovenského predsedníctva vo V4, ktoré sa začína v júli.

Politika prítomnosti

"Slovensko kontinuálne presadzuje politiku prítomnosti v jadre EÚ (členstva v eurozóne), ktorú včlenilo aj do svojho programu. Neviem si však predstaviť, že sa vlády ostatných krajín dokážu stotožniť s tým, že udržanie SR v rámci jadra EÚ je takou prioritou, že bude prípadne potrebné obetovať časť vlastných predstáv o zostavovaní nového rozpočtu EÚ," zdôraznil politológ.

Cabada na druhej strane pripomenul pozitíva V4. "Najväčším prínosom V4 bola bezpochyby ochota prekonať či aspoň nediskutovať o problematických bilaterálnych vzťahoch jednotlivých krajín z minulosti a spolupracovať s ohľadom na jasne danú prioritu členstva v západných štruktúrach, teda NATO a EÚ," uviedol.

Odborník pozitívne vníma aj energiu, s ktorou po roku 2009 začala Vyšehradská štvorka presadzovať nové témy. Išlo napríklad o "rozširovanie EÚ na západný Balkán, energetickú bezpečnosť, jednotnú pozíciu pri prípravách rozpočtu EÚ na obdobie 2014-20 a po roku 2015 špecifický a od mainstreamu odlišný pohľad na príčiny i riešenia masovej migrácie do Únie," vysvetlil Cabada. "Táto schopnosť spolupráce vrátane možnosti rozšíriť ju v rámci formátu V4plus je významným prvkom pri presadzovaní vlastnej agendy na úrovni EÚ," dodal Cabada.

Politologička: Predsedníctvo SR vo V4 nebude také nacionalistické ako maďarské

Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4), ktoré sa začína 1. júla, bude v porovnaní s maďarským skôr pragmatickejšie. Najväčšou výzvou budú rokovania o rozpočte eurozóny. V rozhovore to uviedla maďarská politologička Edit Zgutová. "Slovenské predsedníctvo vo V4 bude mať pravdepodobne pragmatickejšiu agendu v porovnaní s nacionalistickým a protiimigračným maďarským predsedníctvom," domnieva sa odborníčka z maďarského inštitútu Political Capital.

Najväčším problémom, ktorému bude musieť slovenské predsedníctvo čeliť, budú rozhovory o reformácii eurozóny a novom rozpočte. "Jednou z hlavných výziev pre V4 bude rozpočet eurozóny, ktorý oznámili (nemecká kancelárka) Angela Merkelová a (francúzsky prezident) Emmanuel Macron. Ten by skupinu mohol viditeľne rozdeliť," myslí si odborníčka.

"Maďarsko a Poľsko odmietajú akýkoľvek plán, ktorý by ich mohol potenciálne posunúť k členským štátom na "nižšom leveli". Slovensko však niekoľkokrát uviedlo, že ak si bude musieť vybrať, chce byť v jadre Európy," vysvetlila Zgutová. Problémom preto podľa maďarskej odborníčky je, že štáty V4 nemajú rovnaký názor na to, ako by mala hlbšia integrácia do európskych štruktúr vyzerať.

"Maďarsko a Poľsko sú otvorené podporovať medzivládny prístup, teda štruktúru, ktorá do popredia kladie národnú suverenitu. Slovensko je kvôli členstvu v eurozóne otvorené aj myšlienkam integrácie cez európske inštitúcie a Česko sa so svojou otvorenou euroskeptickou agendou nachádza niekde medzi," spresnila.

Ako však Zgutová zdôraznila, napriek tomu, že krajiny V4 majú rôzne ekonomické preferencie, maďarský prezident Viktor Orbán bude aj naďalej počítať so svojimi vyšehradskými partnermi v tom, že ho v rétorickom boji s názvom "menej Bruselu, viac suverenity" budú podporovať. S tým súvisí aj otázka migrácie, v ktorej podľa jej slov štáty V4 ostávajú jednotné.

Slovenské predsedníctvo vo V4 čakajú výzvy, ale revolúciu neočakávam

Od nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo formácii Vyšehradskej štvorky neočakávam veľkú revolúciu v jeho agende, ale že nadviaže na končiace maďarské a predchádzajúce poľské predsedníctvo, povedal v rozhovore analytik Lukasz Lewkowicz z Fakulty politológie Univerzity Marie Curie-Sklodowskej v Lubline.

Podľa analytika budú krajiny V4 v nadchádzajúcom roku čeliť mnohým novým politickým, ekonomickým i bezpečnostným výzvam. "V4 by mala pokračovať intenzívnou spoluprácou s európskymi partnermi, ako sú Nemecko, Francúzsko, severské a pobaltské krajiny a štáty Beneluxu. Vo vzťahu s globálnymi partnermi by sa mal použiť osvedčený formát spolupráce V4+," uviedol Lewkowicz.

Upozornil, že slovenské predsedníctvo vo V4 bude čeliť jednému z najrušnejších období v Európskej únii za posledné roky. Pripomenul súčasné prebiehajúce rokovania týkajúce sa budúceho Viacročného finančného rámca EÚ. "Pre V4 je obzvlášť dôležité zachovať na súčasnej úrovni Kohézny fond a Spoločnú hospodársku politiku," spresnil Lewkowicz.

Za ďalšie dôležité témy pre V4 analytik označil aj rokovania s Britániou o jej vystúpení z EÚ, migračnú krízu a jej riešenie, voľby do európskeho parlamentu v máji 2019, veľké zmeny v zložení najdôležitejších európskych inštitúcií či rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu. Lewkowicz ďalej uviedol, že v návrhu programu slovenského predsedníctva vo V4 "nedostatky nevidí" a podľa neho ide o "komplexný, podrobný (program), ktorý obsahuje mnohé politické, bezpečnostné, ekonomické a sociálne témy".

Formácia V4 je z pohľadu Lewkowicza "efektívna platforma konštruktívneho dialógu, pragmatickej spolupráce a efektívnej koordinácie, v rámci ktorej všetky štyri krajiny môžu presne stanoviť a presadzovať svoje ciele". Táto skutočnosť je podľa neho v kontexte spolupráce v rámci EÚ, ktorá má obrovský vplyv - napríklad v oblasti jednotného trhu či kohéznej politiky -, veľmi dôležitá.

Čo robí V4 podľa analytika odolnou, je jej flexibilita v spôsobe, akým táto formácia vytvára svoju agendu. "V4 sa zameriava na témy, pri ktorých môžu všetky štyri krajiny dosiahnuť konsenzus alebo aspoň zistiť jeho možnosti. Nemusíme byť vždy jednotní, ale sme odhodlaní hľadať spoločné záujmy. V tejto súvislosti dúfam, že rokovania týkajúce sa budúceho rozpočtu EÚ, brexitu a ďalších dôležitých európskych otázok ukážu jednotu tohto regiónu," uzatvoril Lewkowicz.