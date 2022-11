3D tlačiarne a laserové gravírovačky za bezkonkurenčné ceny! LONGER spúšťa očakávaný výpredaj

Populárny výrobca LONGER prichádza s historickou možnosťou, ako si tie najpopulárnejšie modely laserových gravírovačiek a 3D tlačiarní zaobstarať za skutočne bezkonkurenčne nízke ceny. Ide o skvelú príležitosť najmä pre domácich kutilov, ktorí sa ešte nestihli ponoriť do sveta 3D tlačiarní a laserového gravírovania. Zľavové tornádo v magickom dátume 11.11 je predsa iba raz za rok a bol by skutočne hriech, ak by si najnovšie zľavové kupóny nevyužil!

LONGER RAY5 10W - dostatok výkonu za fantastickú cenu

Laserová gravírovačka LONGER RAY5 patrí medzi najúspešnejšie produkty výrobcu. Vďačí za to najmä priaznivej cene, no i výborným hardvérovým parametrom. Srdcom celej gravírovačky je nepochybne výkonný 10W laserový modul. Ten sa pýši skutočne skvelými schopnosťami, či už hovoríme o možnostiach gravírovania do takmer akýchkoľvek materiálov alebo o rezaní drevotriesky s hrúbkou až 20 mm alebo akrylu s hrúbkou až 30 mm.

Za zmienku však stojí aj množstvo ďalších parametrov, napríklad niekoľko stupňová bezpečnostná ochrana, či výborná konektivita. Výrobca siahol po skutočne jednoduchom prepojení prostredníctvom TF karty, USB káblu alebo pomocou Wi-Fi pripojenia. Úplní začiatočníci určite ocenia aj prítomnosť 3,5-palcového dotykového displeja.

LONGER RAY5 10W momentálne nájdeš v bezkonkurenčnej ponuke priamo na stránkach výrobcu LONGER. Pri objednávke nezabudni využiť kupón "30OFF", ktorým zrazíš cenovku produktu na skvelých 419,99 USD. Doprava z EÚ skladu je v tomto prípade úplne bezplatná. Nemusíš sa obávať ani ďalších zbytočných poplatkov ako clo alebo DPH.

LONGER LK5 Pro - pomocník aj na veľké projekty

3D tlačiareň LONGER LK5 Pro spája overené a kvalitné technológie, pričom sa snaží poskytnúť maximálny tlačový priestor za naozaj bezkonkurenčnú cenu. Tlačiareň vďaka tomu poskytuje mimoriadne veľký tlačový priestor s rozmermi 300 x 300 x 400 mm. Bezproblémovo sa tak na ňu možno spoľahnúť aj pri tých najväčších domácich projektoch. Jej ďalšou obrovskou výhodou je bezproblémové zloženie a následné ovládanie aj úplnými začiatočníkmi. Tlačiareň je dodávaná ako DIY skladačka postavená na 90%. Ovládanie je zase vyriešené 4,3-palcovým dotykovým displejom. Skúsenejší používatelia však ocenia aj prítomnosť ďalších vychytávok. Zabudnúť by sme nemali na vylepšený duálny systém odvetrávania, tichú základnú dosku s open-source softvérom. Nechýbajú ani pokročilé bezpečnostné funkcie či tlačová podstava z karborundového skla. LONGER LK5 Pro taktiež nájdeš priamo v ponuke výrobcu LONGER. Pri objednávke nezabudni na uplatnenie zľavového kupónu "10OFF". Vďaka nemu zrazíš cenovku tlačiarne na 289,99 USD. Aj v tomto prípade je dostupná doprava z EÚ skladu bez ďalších poplatkov.

LONGER Orange 4K - precízna tlačiareň s nadštandardným rozlíšením

Už pri prvom pohľade na LONGER Orange 4K je jasné, že sa nejedná o úplne štandardnú 3D tlačiareň. Ide totižto o tlačiareň využívajúcu netradičnú SLA technológiu. Ide o špeciálny typ 3D tlače pomocou stereolitografie. Technológia využíva fotocitlivú kvapalnú živicu, ktorá sa následne vytvrdzuje laserom. Najpodstatnejším rozdielom medzi bežnou 3D tlačiarňou a takýmto typom 3D tlače je asi omnoho vyššia kvalita výtlačkov. https://youtu.be/0DFhNw9GVBA Tá v tomto prípade dosahuje skutočne vysokú kvalitu na úrovni 6 480 x 3 840 pixelov. Povrch výtlačkov je tak mimoriadne hladný, no treba počítať s menším tlačovým priestorom 120 x 68 x 190 mm. Tlačiareň sa pýši aj skutočne veľkou rýchlosťou tlače, pričom jej ovládanie je zabezpečené pomocou 2,8-palcového dotykového displeja. Pred prípadnou kúpou však odporúčame prečítať si náš stručný prehľad technológií FDM vs SLA. 3D tlačiareň LONGER Orange 4K taktiež nájdeš priamo na oficiálnych stránkach spoločnosti LONGER. V tomto prípade je však k dispozícii "iba" klasická výpredajová zľava, v rámci ktorej spadla cenovka tlačiarne na skvelých 259,99 USD. K dispozícii je taktiež bezplatná doprava z EÚ skladu bez ďalších poplatkov.