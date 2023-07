Pozor na motýle v bruchu. Sú to nespracované traumy. Máte dočinenie s manipulátorom!

BRATISLAVA - Toxické vzťahy a manipulátori sú dnes témou číslo jeden. Pozor na to, ako prežívate negatívne emócie, pretože psychické útoky vám môžu spôsobiť rakovinu alebo iné závažné ochorenie. Viac sa dozviete v Topky podcaste s Norou Laukovou, expertkou na neverbálnu komunikáciu.

Toxické vzťahy boli aj v minulosti, len sa o tom nahlas nehovorilo, pretože to bola hanba. Dnes je otvorená spoločnosť. Týmpádom to viac riešime a dostáva sa táto téma do povedomia. Napríklad toxickí rodičia môžu ovplyvniť svoje dieťa navždy.

