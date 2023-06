Naozaj musíš odpustiť? Ak niekto niekomu ublížil neznamená to, že urobil niečo zlé

BRATISLAVA - Nie odpustiť, ale prijať veci ako sú. Lebo, ak odpúšťame, vždy je tam nejaký vinník. To, čo sa dialo pred neverou je aj spoluzodpovednosť druhého partnera. Nebuďte matkami svojich partnerov, ale partnerkami. Tvrdí v Topky podcaste Katarína Runa, transformačná koučka.

Vytvorili sme si obranné mechanizmy na bolesť, ktorú sme zažili. To, že niekto niekomu ublížil neznamená, že urobil niečo zlé. Možno len konal tak ako vedel. My sa musíme naučiť prechádzať životnými výzvami.

A čo sa týka rodičov. My im nemáme, čo odpúšťať. Robia najlepšie ako vedia. Dôvod, prečo niektorí rodičia bijú deti je ten, že to tiež zažili a to je ich kód prežitia. Tvrdí v Topky podcaste Katarína Runa.

