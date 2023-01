Môj muž je väzňom vo svojom tele. Boj mladých manželov so smrteľnou chorobou.

BRATISLAVA - 31 ročnému manželovi Martiny Kavalír povedali, že má ALS, keď mal 25 rokov. Choroba, ktorú nevedia dobre diagnostikovať ani liečiť. Pôvodne zdravý, svalnatý fitnes tréner po takmer piatich rokoch dokáže iba ležať a sedieť. Jeho manželka Martina pre Topky podcast potvrdila, že je to jeden z jej posledných rozhovorov.

Honza Kavalír ostal väzňom vo svojom tele, ktoré sa postupne ochabuje. Manželia skúsili rôzne liečby tohto ochorenia, aj v zahraničí. Nič nepomohlo, pretože na ALS doteraz neexistuje liek. Jeho manželka Martina rozmýšľala nad odchodom veľakrát, lebo to tiež ovplyvňuje jej psychické a fyzické zdravie, ale ostala, lebo ho miluje. Ako povedala v Topky podcaste, pre ňu je dôležité mať odvahu žiť realitu. Je to totiž veľká rarita, že taký mladý človek na to ochorie. Vypočujte si Topky podcast aj na audio platformách:

SPOTIFY ANCHOR

Ak sa vám Topky podcast páči, dajte nám prosím ODBER na Youtube alebo FOLLOW na Spotify a počúvajte každú novú časť vždy vo štvrtok ako prvý. Ďakujeme