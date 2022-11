ZDRAŽOVANIE. A vy nemáte polročnú finančnú rezervu? Upracte si svoje peniaze, čo najskôr.

Galéria fotiek (1) Filip Schlosser

BRATISLAVA - Kde idú vaše peniaze? Poriadne si to skontrolujte, inak na to doplatíte. Sporte si, čo najskôr na dôchodok, lebo nevyžijete. Viete dobre hospodáriť so svojimi peniazmi? V Topky podcaste sme s finančníkom Filipom Schlosserom rozoberali finančnú gramotnosť Slovákov aj to, ako efektívne sporiť.