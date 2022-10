VIDEOROZHOVOR: Predseda nového subjektu SOM Slovensko: Poslednou kvapkou, prečo sme vznikli bola nezmyselná politika vlády

Pred rokom v lete sa šepkalo o vzniku nového subjektu, ktorý by mal byť v hlavnom meste istou protiváhou Vallovcom. Strana nakoniec vznikla krátko pred komunálnymi voľbami. Medzi zakladajúcich členov patria úspešní starostovia bratislavských mestských častí, primátori a poslanci z celého Slovenska. Podľa slov predsedu, za každým jedným nominantom si stoja. Výsledky októbrových komunálnych volieb rozhodnú o tom, či pôjdu aj do veľkých parlamentných volieb a chceli by zopakovať úspech českej komunálnej strany. Viac sme sa zhovárali s predsedom Strany obcí a miest Slovensko (SOM Slovensko) Jozefom Krúpom.

Je nová strana SOM Slovensko a jej kandidáti pripravení na komunálne voľby, ktoré sú o pár dní?

Áno, sme. Mnohí z nás sú už druhé, tretie volebné obdobie starostovia alebo poslanci. Robíme aktívnu kampaň. Chodíme medzi ľudí. Stretávame sa s nimi, aby sme poznali ich problémy. Lebo každá doba prináša iné problémy. Hlavne tá dnešná. Takže problémy poznáme a sme schopní ich riešiť.

Aké sú najväčšie problémy, s ktorými sa stretávate?

Je to rôzne. Závisí to od lokalít Slovenska. V Bratislavskom kraji je to nedostatok miest v škôlkach a školách. A, samozrejme, každý kraj čelí energetickej kríze, dofinancovaniu energií. A potom sú to bežné sociálne veci, ktoré potrebujú ľudia riešiť.

V čom sú problémy iné na západe, východe a strednom Slovensku?

Hoci nie sme veľká krajina, problémy sú naozaj rôzne. Obecné problémy majú veľmi veľa spoločných ukazovateľov. Týka sa to pozemkov aj vo vzťahu k Slovenskému pozemkovému fondu, ďalej ide vysporiadanie pozemkov pod budovami školských zariadení. Potom čelíme problémom okolo financovania škôl a škôlok, ich výstavby. A rovnako riešime budovanie domovov sociálnych služieb či dopravu.

O založení strany sa hovorilo pred rokom. Nakoniec ste stranu založili štyri mesiace pred komunálnymi voľbami. Prečo tak neskoro? Na čo ste čakali?

Na vznik strany bolo viacero impulzov. Definitívne rozhodnutie súviselo aj s komunálnymi voľbami, lebo v rôznych regiónoch vznikali zvláštne koalície. Poslednou kvapkou bola politika vlády, veľmi slabá komunikácia s obcami. Obce sú častokrát až na treťom či štvrtom mieste. Prijatie rodinného balíčka sme považovali za útok na samosprávy. Vtedy sme sa rozhodli založiť stranu, ktorej cieľom bolo zoskupiť ľudí, ktorí rozumejú obyvateľom obcí a miest.

V strane sú len aktívni starostovia, primátori a poslanci, ktorí sa uchádzajú v komunálnych voľbách alebo aj členovia, ktorí kandidujú v nadchádzajúcich komunálnych voľbách?

Väčšina z nás sú aktívni komunálni politici. Z počiatočných 40 ľudí je 12 starostov a primátorov z celého Slovenska, pätnásti sú komunálni poslanci a ostatní sú ľudia, ktorí poznajú komunálne problémy. andidovať pod našou značkou prejavilo 600 záujemcov. Nakoniec za nás kandiduje 300 komunálnych politikov.

Prečo len polovica prešla sitom? Aké boli podmienky?

V prvom rade to bola občianska bezúhonnosť a vysporiadanie všetkých záväzkov voči štátu, teda voči zdravotnej, Sociálnej poisťovni a daňovým úradom. Mnohých kolegov sme poznali a mali sme osobnú skúsenosť. Jednoducho nebolo to nastavené tak, že ten kto chce, tak môže k nám vstúpiť. Za všetkých, ktorí sú na kandidátkach za SOM Slovensko, sa vieme postaviť.

V akom regióne máte najviac členov?

Sme celoslovenská strana. Členská základňa je rozložená celoslovensky.

Medzi zakladajúcimi členmi sú aj starostovia bratislavských mestských častí. Strana SOM Slovensko nepostavila žiadneho kandidáta na primátora hlavného mesta. A nepodporila oficiálne ani jedného z doterajších kandidátov. Prečo?

Z našich radov nemal nikto záujem o post primátora hlavného mesta alebo bratislavského župana. Tak sme si povedali, že nebudeme stavať vlastného kandidáta. Vznikli sme v čase, keď kandidáti mali dohodnuté iné koalície, tak sme nechceli nikomu robiť nejaký doplnok. Keďže primárne nešlo o nášho kandidáta, rozhodli sme, že nebudeme podporovať žiadneho z kandidátov.

Začínate ako strana komunálnymi voľbami. Zdôrazňujete, že ste celoštátna strana. Chcete ísť aj do parlamentných volieb?

Účasť v parlamentných voľbách závisí od úspechu v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. V prípade, že budeme úspešní na celom Slovensku. To znamená, že ak naši kandidáti obhája alebo obsadia posty na rôznych úrovniach, plánujeme na konci novembra kongres, kde vyhodnotíme komunálne voľby. Tam sa rozhodneme, či pôjdeme aj do veľkých parlamentných volieb.

Čo myslíte, ako dopadnú pre vás komunálne voľby?

Nerád predpovedám. Prieskumy majú rôzny charakter. Treba byť pokorný. Na prvom mieste je práca. Kampaň sa snažíme robiť úprimne. V prípade, že budeme úspešní, určite budeme zvažovať aj účasť v parlamentných voľbách.

Chceli by ste napodobniť úspech českej strany starostov a primátorov STAN? Začínali najprv na komunálnej úrovni a teraz sú súčasťou vládnej koalície?

Česká strana je inšpiráciou, ale nebola primárnym dôvodom vzniku SOM Slovensko. Náš subjekt vznikol na základe aktuálnej politickej situácie na Slovensku. Mestá a obce sa dostávali na vedľajšiu koľaj. V každom prípade úspech strany STAN v Česku je inšpirujúci a motivujúci.

