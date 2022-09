ONLINE POHREB kráľovnej Alžbety II.: Hrozba teroristického útoku... Ostreľovači, elitní vojaci a bezpečnostné zložky v pohotovosti!

11:44 Prevoz rakvy s pozostatkami Alžbety II. z Westminsterskej sály do Westminsterského opátstva

12:00 Začiatok pohrebu

13:15 Pohrebný sprievod s rakovu k Wellingtonovmu oblúku

17:00 Obrad rozžehnania sa s telom kráľovnej

20:30 Súkromný obrad a pochovanie panovníčky

VIDEO: Rozlúčka s kráľovnou Alžbetou II. na spravodajskej televíznej stanici BBC.

10:00 Do areálu Vojenskej nemocnice v Chelsea začali prichádzať diplomatické vozidlá so zahraničnými predstaviteľmi, ktorí sa v pondelok zúčastnia na štátnom pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II.

Prvé diplomatické auto, ktoré prekročilo policajné kordóny, bolo zaregistrované na Sudán. Očakáva sa, že na panovníčkinom pohrebe sa za túto africkú krajinu zúčastní jej vojenský vodca Abdal Fattáh Burhán.

Britská polícia vytvorila okolo areálu vojenskej nemocnice, v ktorom sa majú zísť vedúci predstavitelia zahraničných štátov smerujúci na pohreb kráľovnej, bezpečnostný prstenec, a v okolí zatarasila cesty. Zahraničných politikov budú odtiaľ prevážať na pohreb autobusmi.

Zariadenie sociálnej starostlivosti bolo uzatvorené pre verejnosť ešte pred príchodom zahraničných hostí. Na okraji bezpečnostné prstenca čakajú novinári s fotoaparátmi a televíznymi kamerami v nádeji, že sa im neskôr podarí zachytiť autobusový konvoj.

Podľa spravodajského servera Politico boli zahraniční lídri požiadaní, aby na pohreb kráľovnej necestovali súkromnými lietadlami, ale aby využili komerčné lety. Na pohreb budú z dôvodu "bezpečnostných opatrení" a cestných obmedzení zvážaní autobusmi. Výnimku z tohto opatrenia bude mať zrejme šéf Bieleho domu, ktorý podľa médií príde na pohreb vlastným autom.

9:50 Pohreb Jej Veličenstva možno smelo zaradiť nielen medzi najviac sledované udalosti histórie, ale zároveň aj za podujatie, na ktorom je nevyhnutná maximálna bezpečnosť. Ako uvádza Daily Star ide o najväčšiu protiteroristickú operáciu v Spojenom kráľovstve.

Bezpečnostní analytici sa obávajú nielen o pokojný priebeh pohrebu, ale taktiež dali najavo obavy o ostatné oblasti v krajine.

Galéria fotiek (10) Členovia armády a polície počas príprav na pohreb Alžbety II.

Zdroj: SITA

Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA

Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA

9:25 Britániu v blízkej dobe čaká viacero zmien. Jednou z najväčších bude výmena bankoviek s kráľovninou podobizňou. Po novom bude na nich zobrazený kráľ Karol III. Z dôvodu tradície, ktorá vyžaduje striedanie, sa na portréte bude pozerať doľava, na rozdiel od doprava sa pozerajúcej Alžbety II..

Druhou veľkou zmenou budú prípravy na korunováciu. Presný dátum zatiaľ nie je známy, očakáva sa niekedy v roku 2023. Kráľovná Alžbeta II. bola korunovaná 16 mesiacov po smrti svojho otca. Ani Karol III. preto pravdepodobne nebude skladať kráľovskú prísahu tak skoro.

09:10 Poslednou osobou z radov verejnosti, ktorá vzdala kráľovnej úctu pri jej vystvenej rakve bola Christine Heerey, členka Royal Air Force. „Bola som poslednou osobou, ktorá vzdala úctu kráľovnej. Pripadá mi to ako skutočné privilégium. Je to jeden z vrcholov môjho života a som veľmi poctená,“ uviedla pre Sky News.

9:00 Podľa tradície by mal trvať štátny smútok 12 dní od jej úmrtia. Kráľ Karol III. však požiadal o jeho predĺženie o ďalších sedem dní po pohrebe svojej matky. Štátny smútok v Británii sa tak skončí 26. septembra.

8:50 Zosnulá britská kráľovná Alžbeta II. mala viacero osobných želaní, čo sa týka podoby svojho pohrebu. Jedným z nich je vystúpenie jej osobného hráča na gajdy pred štátnou hymnou God Save the King.

Ďalšou je miesto pohrebu – Westminsterské opátstvo, zvyčajné miesto korunovácií, kde si ešte ako následníčka trónu vzala za manžela 20. novembra 1947 princa Philipa. V tomto chráme nemal od 18. storočia pohreb ani jeden panovník; v roku 2002 tam pochovali kráľovnú matku Alžbetu.

8:40 Sprievod, pri ktorom bude rakva s pozostatkami Alžbety II. prevezená na lafete z Westminsterskej sály do Westminsterského opátstva, budú tvoriť čelnovia kráľovskej rodiny. Za rakvou budú hneď kráča kráľ Karol III. s kráľovnou manželkou Kamilou. Za nimi budú nasledovať dcéra zosnulej panovníčky princezná Anne s manželom sirom Timom Laurenceom, potom ďalší Alžbetin syn princ Andrew, za ním najmladší syn princ Edward s manželkou Sophie a za nimi princ William s manželkou.

9-ročný George a 7-ročná Charlotte budú kráčať vedľa seba, za svojimi rodičmi.

Potom budú nasledovať ich strýko a teta – princ Harry s manželkou Meghan – a nakoniec ďalší členovia kráľovskej rodiny.

7:50 Westminsterská sála, kde bola vystavená rakva Alžbety II., aby jej verejnosť mohla osobne vzdať úctu, je zatvorená. Posledných jedincov organizátori vpustili do radu včera večer zhruba o 22:30, čím zabezpečili, že poslední smútiaci vzdal kráľovnej poctu krátko pred 6.30 ráno. Podľa odhadov sa pri rakve kráľovnej vystriedalo zhruba 400-tisíc ľudí. Rakvu teraz pripravujú na presun do Westminsterského opátstva, kde sa uskutoční štátny pohreb.

Galéria fotiek (10) Poslední smútiaci vzdávajú úctu pri rakve kráľovnej Alžbety II.

Zdroj: SITA

7:30 Mnohí ľudia v Británii dnes nepôjdu do práce, deti do školy. Niet pochýb, že väčšina bude slovať pohreb. Vysielať ho budú televízie, stovky kín po celej svete, či veľkoplošné obrazovky umiestnené v rôznych parkoch.

7:20 V deň pohrebu kráľovnej bude zatvorená väčšina podnikov v Británii. Supermarkety buď neotvoria, alebo budú mať skrátené otváracie hodiny. V prevádzke nebude ani pošta. Odložili aj väčšinu pohrebov v krajine, ktoré sa mali konať v pondelok – buď na žiadosť smútiacich rodín, alebo z dôvodu zatvorených krematórií a pohrebných ústavov.

Podľa agentúry Reuters boli odvolané aj plánované septembrové štrajky prepravcov, ktorí chcú podľa vlastných vyjadrení rešpektovať štátny smútok. Otvorené však ostanú bary. Viacerí majitelia pre BBC povedali, že chcú takto poskytnúť miesto pre združovanie sa komunít v smútočný deň.

7:00 Na pohreb kráĺovnej Alžbety II. neboli pozvaní zástupcovia Sýrie, Venezuely a Afganistanu, keďže Británia nemá s týmito krajinami diplomatické styky. Britská kráľovská rodina takisto nepozvala nikoho z Ruska, Bieloruska a Mjanmarska. Podľa tradície bývajú pozvaní aj všetci žijúci bývalí prezidenti USA, v tomto prípade to tak ale nebude. Buckinghamský palác to zdôvodnil nedostatkom miesta vo Westminsterskom opátstve.

6:30 Policajné tímy od noci a počas skorého rána hliadkujú na ulici Whitehall a pripravujú sa na pohreb kráľovnej, ktorého sa zúčastnia delegáti z celého sveta. Bezpečnosť je preto veľmi dôležitá.

Galéria fotiek (10) Zdroj: profimedia.sk

► Ako informuje Daily Mail, princ George (9), ktorý je druhý v následníckej línii na britský trón, a jeho sestra Charlote (7) sa zúčastnia poslednej rozlúčky s kráľovnou. Rovnako tak budú účastní smútočného sprievodu s rakvou ich milovanej babičky, ktorú prezývali "Gan Gan".

Podľa medializovaných informácií išlo o "kolektívne rozhodnutie rodiny".

► Štátny pohreb kráľovnej Alžbety II. sa začne napoludnie stredoeurópskeho letného času vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Prebiehať bude presne podľa stanoveného protokolu.

PROGRAM POHREBU KRÁĽOVNEJ ALŽBETY II.:

11:44 Prevoz rakvy s pozostatkami Alžbety II. na lafete z Westminsterskej sály do Westminsterského opátstva. Za rakvou bude kráčať kráľ Karol III. a ďalší členovia kráľovskej rodiny. Malo by to trvať osem minút.

12:00 Začiatok pohrebu. Obrad bude viesť westminsterský dekan. Čítania prednesie premiérka Liz Truss a generálna tajomníčka Commonwealthu Patricia Scotland. Kázeň bude mať arcibiskup z Canterbury. Krátko pred ukončením obradu budú po celej Británii vyhlásené dve minúty ticha.

13:15 Pohrebný sprievod s rakovu k Wellingtonovmu oblúku. Z priľahlého Hyde Parku odpáli Kráľovské jazdecké delostrelectvo čestné salvy. Celú procesiu budú sprevádzať zvuky zvonu Big Ben.

Od Wellingtonovho oblúka prevezú pozostatky Alžbety II. kráľovským pohrebným vozidlom do hradu Windsor.

17:00 Obrad rozžehnania sa s telom kráľovnej v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom hrade.

20:30 Súkromný obrad a pochovanie panovníčky po boku jej manžela princa Philipa, ktorý zomrel minulý rok v apríli vo veku 99 rokov.

► Poslednej rozlúčky s kráľovnou sa zúčastní zhurba 2-tisíc svetových lídrov, prezidentov a hodnostárov. Našu krajinu zastupuje prezidentka Zuzana Čaputová s partnerom Jurajom Rizmanom.

► Pozostatky kráľovnej budú uložené do hrobu v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom hrade.

Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA

Keď sa vo štvrtok, 8. septembra 2022, v médiách objavili správy, že kráľovná Alžbeta II. kvôli zdravotným problémom zrušila pracovné povinnosti, neveštilo to nič dobré. Na hrade Balmoral sa postupne začali schádzať jej najbližší a vo večerných hodinách sa svet dozvedel smutnú správu. A to, že najdhlšie vládnuca panovníčka britskej monarchie zomrela.

Alžbeta II. vládla Spojenému kráľovstvu a ďalším 14 štátom Commonwealthu viac než 70 rokov. Po jej smrti sa novým kráľom stal jej najstarší syn Karol III..