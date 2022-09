POHREB kráľovnej Alžbety II.: Zbohom jej prídu dať aj George (9) a Charlote (7)!

6:30 Policajné tímy od noci a počas skorého rána hliadkujú na ulici Whitehall a pripravujú sa na pohreb kráľovnej, ktorého sa zúčastnia delegáti z celého sveta. Bezpečnosť je preto veľmi dôležitá.

► Ako informuje Daily Mail, princ George (9), ktorý je druhý v následníckej línii na britský trón, a jeho sestra Charlote (7) sa zúčastnia poslednej rozlúčky s kráľovnou. Rovnako tak budú účastní smútočného sprievodu s rakvou ich milovanej babičky, ktorú prezývali "Gan Gan".

Podľa medializovaných informácií išlo o "kolektívne rozhodnutie rodiny".

► Štátny pohreb kráľovnej Alžbety II. sa začne napoludnie stredoeurópskeho letného času vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Prebiehať bude presne podľa stanoveného protokolu.

PROGRAM POHREBU KRÁĽOVNEJ ALŽBETY II.:

7:30 Uzavretie Westminsterskej sály s rakvou Alžbety II., kde jej verejnosť mohla osobne vzdať úctu.

11:44 Prevoz rakvy s pozostatkami Alžbety II. na lafete z Westminsterskej sály do Westminsterského opátstva. Za rakvou bude kráčať kráľ Karol III. a ďalší členovia kráľovskej rodiny. Malo by to trvať osem minút.

12:00 Začiatok pohrebu. Obrad bude viesť westminsterský dekan. Čítania prednesie premiérka Liz Truss a generálna tajomníčka Commonwealthu Patricia Scotland. Kázeň bude mať arcibiskup z Canterbury. Krátko pred ukončením obradu budú po celej Británii vyhlásené dve minúty ticha.

13:15 Pohrebný sprievod s rakovu k Wellingtonovmu oblúku. Z priľahlého Hyde Parku odpáli Kráľovské jazdecké delostrelectvo čestné salvy. Celú procesiu budú sprevádzať zvuky zvonu Big Ben.

Od Wellingtonovho oblúka prevezú pozostatky Alžbety II. kráľovským pohrebným vozidlom do hradu Windsor.

17:00 Obrad rozžehnania sa s telom kráľovnej v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom hrade.

20:30 Súkromný obrad a pochovanie panovníčky po boku jej manžela princa Philipa, ktorý zomrel minulý rok v apríli vo veku 99 rokov.

► Poslednej rozlúčky s kráľovnou sa zúčastní zhurba 2-tisíc svetových lídrov, prezidentov a hodnostárov. Našu krajinu zastupuje prezidentka Zuzana Čaputová s partnerom Jurajom Rizmanom.

► Pozostatky kráľovnej budú uložené do hrobu v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom hrade.

Keď sa vo štvrtok, 8. septembra 2022, v médiách objavili správy, že kráľovná Alžbeta II. kvôli zdravotným problémom zrušila pracovné povinnosti, neveštilo to nič dobré. Na hrade Balmoral sa postupne začali schádzať jej najbližší a vo večerných hodinách sa svet dozvedel smutnú správu. A to, že najdhlšie vládnuca panovníčka britskej monarchie zomrela.

Alžbeta II. vládla Spojenému kráľovstvu a ďalším 14 štátom Commonwealthu viac než 70 rokov. Po jej smrti sa novým kráľom stal jej najstarší syn Karol III..