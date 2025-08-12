Letné horúčavy vs turbodúchadlo - ako chrániť svoj motor pred prehriatím

Turbodúchadlo významne zlepšuje výkon motora, ale letné teplo môže ovplyvniť jeho efektivitu o 10-15%. Vysoké teploty spôsobujú, že vzduch je menej hustý, čo núti turbodúchadlo pracovať ťažšie na dosiahnutie rovnakého výkonu. Pri teplotách nad 30°C môže dôjsť k poklesu výkonu až o 15%, pretože turbodúchadlo musí komprimovať viac vzduchu na dosiahnutie rovnakého tlaku.
