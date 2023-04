Než boli úspešné, prešli kľukatou cestou: Petra Toth a Mirka Dobiš nemali také možnosti, súčasné začínajúce podnikateľky môžu získať 5000 eur

Petru Toth a Mirku Dobiš spája okrem úspechu aj náročná cesta, ktorou si prechádzali v začiatkoch svojho podnikania. Tá by s najväčšou pravdepodobnosťou nebola taká kľukatá, ak by mali po svojom boku osobu, ktorá by im odovzdala tie správne rady týkajúce sa podnikania. Práve odborný mentoring je spolu s finančnou podporou súčasťou grantového programu Visa She's Next, ktorý dáva jedinečnú šancu iným ženám podnikateľkám, aby predišli počiatočným neúspechom prameniacim z nedostatku informácií či finančných zdrojov.