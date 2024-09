Vláda na dnešnom zasadnutí prediskutuje plnenie plánu obnovy a prípravu na piatu žiadosť o platbu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Aktuálne plnenie Plánu obnovy a odolnosti SR a príprava na piatu žiadosť o platbu z tohto európskeho fondu je predmetom viacerých bodov zaradených do programu stredajšieho rokovania vlády. Piatu žiadosť by malo Slovensko podať do konca tohto roka, na to však potrebuje splniť viac ako 20 stanovených míľnikov a cieľov.