PRIESKUM Slováci čoraz častejšie platia bezhotovostne: Rastie popularita platieb pomocou mobilných telefónov

Bratislava 26. mája (TASR) - Slováci čoraz častejšie platia bezhotovostne. Viac ako polovica (56 %) transakcií na Slovensku sa uskutoční bezhotovostne. Rastie najmä popularita platieb pomocou mobilných telefónov alebo inteligentných hodiniek. Počet bezhotovostných platieb by bol ešte o 20 % vyšší, ak by zákazníci nenarážali na miesta, kde bezhotovostné platby neprijímajú. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mastercard, ktorý každoročne mapuje trendy v oblasti bezhotovostného platenia na reprezentatívnej vzorke vyše 1200 Slovákov.