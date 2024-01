Slovensko by mohlo čoskoro patriť ku krajinám so 4-dňovým pracovným týždňom, tvrdí premiér Fico

Robert Fico (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko by mohlo v krátkom čase patriť ku krajinám, ktoré zavedú štvordňový pracovný týždeň. Povedal to v stredu na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že na začiatok by išlo iba o experiment.