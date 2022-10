VOĽBY 2022 v Košickom kraji ONLINE: Priebeh je v jednotlivých miestnostiach pokojný, komisie myslia aj izolovaných

v Košickom kraji sa skoro ráno začali spojené komunálne a župné voľby 2022

celý deň pre vás sledujeme dianie z krajského mesta, občania sú v očakávaní, či sa primátorovi druhého najväčšieho mesta podarí obhájiť svoj post

o kreslo primátora Košíc súťažia Jaroslav Poláček, Miroslav Klíma, Monika Kováčová či Milan Lesňák

post predsedu košického VÚC by chceli dosiahnuť Erik Ňarjaš, Rastislav Trnka, Juraj Sinay, Viliam Záhorčák či Róbert Suja

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Sledujte s nami komunálne a župné voľby v Košickom kraji

10:31 Pri sobotňajších spojených voľbách v obci Drienovec v okrese Košice-okolie ráno zaevidovali aj rady voličov. Ako povedal predseda miestnej volebnej komisie Peter Lukács, zvládajú to bez problémov. V tejto obci sa po komunálnych voľbách v roku 2018 konali ešte ďalšie dve doplňujúce voľby. Starostu si tu tak od roku 2020 volia tretíkrát. "Voľby zatiaľ prebiehajú bez akýchkoľvek problémov, komplikácií. Ľudia skutočne chodia. Vysvetľujeme im, čo majú robiť, keďže prvýkrát máme na Slovensku spojené voľby. Prichádzajú s tým, že majú vedomosti. Napriek tomu im znova opakujeme, čo majú robiť," povedal Lukács.

9:22 Ako uviedol predseda okresnej volebnej komisie v Rožňave Jozef Pisarčík, volebné miestnosti boli včas otvorené vo všetkých 60 obciach okresu i v mestách Rožňava a Dobšiná. "Máme 87 volebných okrskov a päť špeciálnych volebných komisií," dodal Pisarčík. Doplňujúce voľby sa budú konať v obci Hrhov, o sedem kresiel v obecnom zastupiteľ stve sa totiž aktuálne uchádza len päť kandidátov.

9:12 Na východe sa voľby rozbehli aj v prípade izolovaných osôb s covidom. Členovia špeciálnej volebnej komisie vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami kráčajú so špeciálnymi volebnými schránkami za voličom v izolácii pre Covid-19 do domácnosti v Košiciach v mestskej časti Sever.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR – František Iván

8:10 Hlásenia nezaevidovala ani okresná volebná komisia Košice-okolie. "Všetko je otvorené, začalo sa hlasovať," povedala jej predsedníčka Marcela Havašiová.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/František Iván

7:53 V Košiciach a ich okolí pri otváraní volebných miestností nezaznamenali žiadne problémy. Ppotvrdili to obe okresné volebné komisie. Pokojný začiatok sobotňajších spojených volieb potvrdila aj polícia. "Žiadna okrsková ani miestna volebná komisia nám neoznámili, že by neboli otvorené volebné miestnosti. Máme tak za to, že sú otvorené všetky," povedala predsedníčka okresnej volebnej komisie Košice Štefánia Olšavská.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR – František Iván

7:00 Východniari v Košickom kraji začínajú voliť. Brány volebných miestostí spojených volieb 2022 sa začínajú otvárať. V oblasti komunálnej či VÚC politiky sa objavuje viacero kandidátov. Občania si vyberajú najvhodnejších z nich na nasledujúce roky.

6:55 Urobte si kvíz o tom, ako dobre sa vyznáte v komunále a v župách.

6:30 Pozrite si zoznam kandidátov na primátora Košíc a na župana Košického samosprávneho kraja.

6:00 Takto si počínali počas posledných prieskumov primátori v jednotlivých mestách.

Voľby 2022: Volí sa krúžkovaním viacerých čísel kandidátov, v prípade županov len jedného

Kandidátom v sobotných spojených voľbách 2022 budeme odovzdávať hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujeme ich poradové číslo. V prípade voľby starostu obce, primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta.

Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}

Obálky budú odlíšené farebne

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.

Hlas bude platný aj v prípade, ak hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. Spojené voľby budú v sobotu (29. 10.). Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.